Must-have-Merch für N-Fans

Als Fan der Hochleistungsmarke Hyundai N zeigt man gerne, wie sehr man die Marke schätzt. Und wie kann man das besser zeigen als mit der richtigen Auswahl an Fanartikeln? Hier sind unsere Top-10-Favoriten!

Hyundai-N-Fanartikel bringen den Rennsport direkt in den Alltag: Von modischen Accessoires bis hin zu praktischen Alltagsgegenständen ist alles mit dabei. Unsere Top-10-Auswahl zeigt empfehlenswerte Fanartikel in der Übersicht.

Der Hyundai Ioniq 5 N (2023) im Video:

Hyundai N-Fanartikel – unsere Top-10

Platz 10: TGFOD-Gurtpolster mit N-Logo

Gurtpolster von TGFOD gibt es auch mit dem markanten N-Logo. Die Polster sollen sich an Standard-Sicherheitsgurten problemlos befestigen lassen und sind waschbar. Zudem kann man sie laut Hersteller auch für andere Gurte wie Rucksackriemen und Laptoptaschen verwenden.



Platz 9: Genetics-Aufkleber mit N Line-Logo

Der Traum vom echten "N" lebt, allerdings steht er noch nicht vor der Tür? Dann kann das aktuelle Hyundai-Modell mit dem Aufkleber im N Line-Design aufgehübscht werden. Und wenn es so weit ist, dass endlich der echte N vor der Tür steht, lässt sich der Aufkleber laut Hersteller rückstandslos wieder entfernen – perfekt für den Gebrauchtwagen-Kauf.



Platz 8: Hyundai-Radnabendeckel mit N-Logo

Die Hyundai-N-Radnabendeckel wurde speziell für Hyper GT-Aluminiumfelgen entwickelt. Sie ist in Schwarz mit Carbon-Details gestaltet und misst 67 mm im Außendurchmesser. Das Zubehör ist einzeln erhältlich.



Platz 7: Hyundai i30 N-Spielzeugauto von Majorette

Das lizenzierte Rennwagenmodell des Hyundai i30 N von Majorette ist im Maßstab 1:64 erhältlich. Es verfügt über Freilauf, bewegliche Teile und transparente Frontlichter. Zudem ist auch eine Sammelkarte enthalten.



Platz 6: Hyundai-Kofferraummatte mit N Line-Schriftzug

Speziell für den Hyundai Tucson ist die wendbare Kofferraummatte mit N Line-Schriftzug geeignet. Sie soll den Kofferraum vor Verschmutzungen schützen. Die schwarz gehaltene Matte ist mit roten und weißen Nähten versehen und trägt das N Line-Branding.



Platz 5: Hyundai-RFID-Kartenetui im N-Design

Auch das Hyundai-RFID-Wallet in Schwarz trägt das markante N-Logo. Für alle die nicht wissen, wohin mit EC- oder Kreditkarte, bietet sich das praktische Accessoire an. Der Clou bei dem Kartenetui: Schutz vor unbefugtem Zugriff auf RFID-fähige Karten.



Platz 4: Hyundai-Trinkflasche mit N-Logo

Die Hyundai-N-Trinkflasche besteht aus Aluminium und ist prominent mit dem N-Logo verziert. Das Design ist in Hellblau gehalten. Mit 350 ml Kapazität eignet sich die Flasche für das Büro, für den Sport oder für Reisen. Sie ist 10,5 cm hoch und passt so in die meisten Taschen und Gepäckstücke.



Platz 3: Hyundai-Teddybär im N-Design

Wer etwas zum Kuscheln braucht und gleichzeitig Hyundai-Fan ist, könnte den Teddybären im N-Design interessant finden. Dieser besteht aus Polyester und misst 21 cm in der Höhe. Er ist auch als Begleiter im Auto oder für die Kleinen geeignet.



Platz 2: Hyundai-Schlüsselanhänger mit N-Logo

Fast ganz oben ins Ranking schafft es der Schlüsselanhänger mit N-Logo. Dieser ist 13,5 cm lang und in Schwarz gehalten. Er ist mit dem markanten N-Logo versehen und präsentiert sich in einer Carbon-Optik.



Platz 1: Hyundai-N-Basecap

Ein Must-have vor allem im Sommer ist die Basecap im Hyundai-N-Design. Die Kappe ist in der Farbe Grau erhältlich und mit einem N-Logo auf der Vorderseite und dem Hyundai-Logo auf der Rückseite ausgestattet. Sie ist aus Polyester gefertigt und passt dank eines Schnellverschlusses auf der Rückseite für die meisten Kopfformen.



Die Top-10-Hyundai N-Fanartikel im Überblick: