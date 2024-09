Der Ioniq 5 N in Turnschuhen

Der Ioniq 5 N kommt von der Leine: Eine modifizierte Version des Elektrorenners geht bei den PS Days 2024 in Hannover an den Start.

Tuning goes Electric: Was vor kurzer Zeit noch höchst unwahrscheinlich erschien, wird langsam zur Gewissheit. Tuningfans erwärmen sich mehr und mehr für E-Autos, und deren Hersteller wie Tuner bedienen die Szene dankbar mit besonders heißen Elektronenschleudern. Der Ioniq 5 N ist zum Aushängeschild für Fahrspaß mit reinem Gewissen mutiert: Ein ganz besonderer Ioniq 5 N hat eine sehr individuelle Behandlung bekommen, die es in sich hat, und beehrt die PS Days 2024 in Hannover. Vom 5. bis zum 7. Juli 2023 fährt dieser Hyundai im Trainingsanzug auf dem Messegelände in Hannover nicht nur spazieren.

Elektrotuning: Scharfer Ioniq 5 N unterwegs

Die Farben erinnern vage an den Gulf Oil-Dress des siegreichen Le Mans-Renners Ford GT40. Aber natürlich braucht der Stromer kein Öl. Der gepimpte Koreaner pumpt im Normalfall 609 PS (448 kW) an alle vier Räder und stürmt in 3,5 s von 0 auf 100 km/h. Wenn man allerdings den augenzwinkernd Grin-Boost genannten Sportmodus aktiviert, galoppieren 41 zusätzliche Pferdchen auf und beschleunigen die Sache noch um eine Zehntelsekunde. Wer stur draufhält, landet erst bei 260 km/h im Tempobegrenzer. Die WLTP-Reichweite von 448 km schmilzt dann natürlich wie Erdbeereis auf dem Dragstrip. Wie ein serienmäßiger Ioniq 5 N hat auch dieses Exemplar mit Spezialbehandlung die höchst amüsante "Achtgang-Schaltfunktion" N e-Shift an Bord. Ganz zu schweigen von dem unverzichtbaren Rennsound-Generator. Technisch beließ es der Tuner bei kleinen Modifikationen des Fahrwerks.

Besucher:innen der PS Days können den Ioniq 5 N in Turnschuhen nicht nur aus der Ferne bewundern. In Halle 27 kann man auch Testfahrten buchen. Kaufen kann man ihn natürlich auch, für 74.900 Euro (Stand: Juli 2024). Informationen zu Öffnungszeiten, Ticketpreisen und Programm der PS Days 2024 gibt es hier.