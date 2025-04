Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

In das Heck des Fünftürers passen 252 bis 1050 l Gepäck.

Das Platzangebot geht auch hinten in Ordnung.

Positiv Fahrkomfort, erwachsener Gesamteindruck, gute Sitze, schicke Materialien, moderne Ausstattung, solides Fahrwerk (siehe Mängelstatistik in Bild 9) Negativ Magere Basisausstattung, auch gebraucht noch recht teuer

Man rückt natürlich enger zusammen als in modernen Kleinwagen – aber allzu große Einschränkungen braucht man zu zweit nicht zu fürchten, wenn man sich einen gebrauchten Hyundai i10 kauft. Hilfreich sind hier die großen Scheiben und die zurückhaltende Einrichtung. Lediglich die durch die B-Säulen leicht eingeschränkte Ellenbo­genfreiheit fällt hier negativ auf. Für weniger als vier Meter Außenlänge ist das allerdings vollkommen okay. Die Rücksitzbank ist allerdings eher für Kinder geeignet und für Erwachsene lediglich auf Kurzstrecke zu empfehlen. Mit 252 bis 1050 l fällt das Kofferraumvolumen vergleichsweise groß aus.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Hyundai Inster (2024) im Video:

Gebrauchter Hyundai i10 wirkt erwachsen

Im direkten Ver­gleich mit Konkurrenten wie dem Mitsubishi Space Star wirkt der Hyundai i10 erwachsen: gute Verarbeitung und Materialanmutung, umfassende Aus­stattung. Das startet bei den Sicher­heitssystemen: Features wie der Notbremsassistent mit Fußgän­gererkennung und die Aufmerk­samkeits-/Spurhalte-Assisten­ten sind im Koreaner tatsächlich schon serienmäßig. Im Navigati­ons-Paket steckt obendrein noch eine Verkehrsschilder-Erkennung. Apropos Navi: Ein 8,0-Zoll-Touch­screen mit Apple CarPlay und An­droid-Auto-Steuerung ist ab der Trend-Ausstattung stets mit an Bord, was man bei einem Gebrauchtwagen-Kauf berücksichtigen sollte, wenn man Wert auf eine moderne Smartphone-Integration legt. Die Sitze behalten die Insass:innen zumindest in der ersten Reihe fest im Griff.

Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:

Motorisierung des Hyundai i10

Die Motorenpalette des Hyundai i10 beschränkt sich auf Benziner ohne elektrische Unterstützung. Schon der drehfreudige Ba­sismotor mit drei Zylindern und 67 PS (49 kW) steht dem Koreaner gut, besser noch der 1,2-l-Vierzy­linder mit 84 PS (62 kW) oder gar der 100 PS (74 kW) starke Turbo-Dreizylinder, den es für die Topmodelle N-Line gab. 10,5 s reichen dem Hyundai dann für den Standardsprint, das Ende der Fahnenstange ist bei 185 km/h erreicht. Auch vom Fahrgefühl her gibt sich der Hyundai i10 angenehm und gefällt auf der Landstraße selbst sportlich Ambitionierten.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Empfehlenswerte Antriebe für den Hyundai i10 Modell 1.0 MPI 1.2 MPI 1.0 T-GDI Zylinder/Ventile pro Z. 3/4 3/4 3/4 Hubraum 998 cm³ 1197 cm³ 998 cm³ Leistung 49 kW/67 PS 62 kW/84 PS 74 kW/100 PS Drehmoment 96 Nm 118 Nm 172 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 4,8 l S 4,9 l S 4,8 l S Höchstgeschw. 156 km/h 171 km/h 185 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Hyundai i10

Modell 1.0 MPI 1.2 MPI 1.0 T-GDI 2020 10.831 € / 50.000 km 10.953 € / 50.000 km 12.181 € / 50.000 km 2021 11.364 € / 40.000 km 11.653 € / 40.000 km 13.677 € / 40.000 km 2022 12.789 € / 30.000 km 12.320 € / 30.000 km 14.512 € / 30.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: März 2025