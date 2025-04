Die genannten Produkte wurden von unserer Redaktion persönlich und unabhängig ausgewählt. Beim Kauf in einem der verlinkten Shops (Affiliate Link) erhalten wir eine geringfügige Provision, die redaktionelle Selektion und Beschreibung der Produkte wird dadurch nicht beeinflusst.

Positiv Ausreichendes Platzangebot, günstig in Anschaffung und Unterhalt, übersichtliche Karosserie, Fünfjahresgarantie Negativ Mäßiger Qualitätseindruck, billige Materialien, nur ein Motor zur Auswahl, geringer Sitzkomfort

Auch wenn der Mitsubishi Space Star im günstigsten, kleinsten und leichtesten Fahr­zeugsegment der Kleinstwagen unterwegs ist, braucht man selbst zu zweit oder gar zu viert keine Angst vor extremer Einschränkung zu haben. Man rückt innen zwar deutlich näher zusammen als in modernen Kleinwagen à la VW Polo oder Hyundai i20. Doch eingeengt fühlt man sich schon wegen der großen Fenster­flächen und der luftigen Einrich­tung nicht – höchstens der seitliche Dachein­zug stört ein wenig. Wenn man allerdings bedenkt, dass man hier in einem Gebrauchtwagen von 3,85 m Außen­länge unterwegs ist, geht das ab­solut in Ordnung. Hinten können es Erwachsene zumindest auf kurzen Strecken aushalten. Ansonsten taugt die zweite Sitzreihe eher für Kinder. Im Kofferraum bleiben noch 235 bis 912 l für Gepäck übrig.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Dacia Sandero (2022) im Fahrbericht (Video):

Ausstattung & Motorisierung des gebrauchten Mitsubishi Space Star

Ausstattungstechnisch bleibt der Mitsubishi Space Star recht karg. Der japanische Hersteller ins­tallierte auch ab 2020 noch ein CD-Radio mit MP3 – allerdings noch nicht beim Basismodell. Das wurde mit einer Radioblende aus­geliefert, ein TomTom-Navi gab es nur im Zubehör.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

Die Sicher­heitssysteme gehen nicht über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus. Kleine Enttäuschungen könnten auch beim Fahrverhalten warten. Sowohl beim Kom­fort als auch bei der Fahrdynamik schwächelt der Mitsubishi näm­lich beispielsweise im Vergleich zum konkurrierenden Hyundai i10.

Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:

Die Sitzpolster des Mitsubishi Space Star zeigen sich eindeutig zu schwach. Ebenso geben sich Lenkung und Fahrwerksabstimmung zu schwammig für ein sicheres Fahrgefühl. Immerhin kann der Kleinstwagen damit auf sehr schlechten Straßen und Waldwe­gen etwas punkten. Dazu passt auch der einzig erhältliche Motor: ein Dreizylinder-Saugbenziner mit 1,2 l Hubraum und etwas rustika­len Umgangsformen. Er beschleu­nigt das japanische Leichtgewicht (rund 940 kg) in 14,1 s auf Tempo 100. Wahlweise gibt es ein stufenloses Automatikgetrie­be, das dem Mitsubishi Space Star auch den letzten sportlichen Touch raubt. Ein Pluspunkt ist die fünfjährige Herstellergarantie, die auch Gebrauchtwagen-Interessierten zugutekommen kann.

Antrieb des Mitsubishi Space Star (2020)

Modell 1.2 Zylinder/Ventile pro Z. 3/4 Hubraum 1193 cm³ Leistung 52 kW/71 PS Drehmoment 102 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 4,7 l S Höchstgeschw. 167 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise Modell 1.2 2020 9419 € / 50.000 km 2021 10.220 € / 40.000 km 2022 11.133 € / 30.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: März 2025