Preis: Hymer Tramp S 585 (2025): 99.155 Euro

Kein Wunder, dass dieser Hymer bei so viel Kostenbewusstsein ein waschechter Schwabe ist! Insofern passt auch die Wahl des Mercedes-Sprinters als Basisfahrzeug nahezu perfekt. Der Hymer Tramp S 585 (2025) als Einstiegsmodell der Baureihe (hier die verschiedenen Wohnmobil-Typen erklärt) ist nämlich trotz eines Grundpreises, der nah an der 100.000-Euro-Marke kratzt, eine der günstigsten Möglichkeiten, einen Teilintegrierten von Hymer auf Mercedes Sprinter-Basis zu fahren. Mit einem Grundpreis von 99.155 Euro (Stand: Juni 2025) positioniert sich das 7190 mm lange Modell, das bei einer technisch zulässigen Gesamtmasse von 3500 kg maximal vier Schlafplätze bietet, somit als attraktives Einstiegsangebot im Segment der gehobenen Wohnmobile.

Die Tramp S-Baureihe ist in vier Grundrissen erhältlich, die sich vor allem in der Bettanordnung unterscheiden – der Preis bleibt dabei gleich. Im direkten Vergleich liegt sie damit auf einem ähnlichen Niveau wie der ähnlich lange Markenbruder Hymer Exsis-t 580 auf Fiat-Ducato-Basis. Im Gegensatz zu ihm und zu anderen Hymer-Baureihen auf Mercedes-Basis verzichtet der Tramp S 585 (2025) allerdings auf einen Doppelboden. Die Kabinenkonstruktion besteht aus Aluminium auf beiden Seiten und PU-Schaum-Isolierung. Die Bodenplatte ist mit XPS-Schaum gedämmt und mit GFK verkleidet. Alu-Rahmenfenster und eine bündig eingesetzte Aufbautür sorgen für eine hochwertige Optik und komplettieren die insgesamt vorbildliche Isolierung.

Innenraum: holzfrei, Spaß dabei

Nach dem Einstieg über die elektrische Doppeltrittstufe empfängt der Hymer Tramp S 585 (2025) die Mitreisenden mit einem modernen, luftigen Wohnambiente. Der ebene Laufboden mit durchgehender Stehhöhe von 2,04 m sorgt für ein großzügiges Raumgefühl im gesamten Wohnbereich. Das Möbeldesign setzt auf weiße Fronten und grau-beigefarbene Möbelrümpfe. Auf Holzdekor der alten Schule wird fast komplett verzichtet. Große Dachfenster und die beliebte Längsbanksitzgruppe verstärken den offenen Eindruck. Zudem bieten sich so die Möglichkeit, sich gegenüber zu sitzen, ohne die Frontsessel des Fahrerhauses drehen zu müssen.

Die Küchenzeile ist kompakt, aber funktional gehalten – mit hinreichend großem Arbeitsbereich, einem Dreiflammen-Kocher (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test), großer Spüle und einem serienmäßigen 136-l-Kompressor-Kühlschrank. Ausreichend Stauraum bieten Hänge- und Unterschränke sowie mehrere Schubladen. Das Bad präsentiert sich ebenfalls sehr "nutzwertig" und üppig ausgestattet, mit entsprechend viel Stauraum und zweckmäßig angeordneten Ablagen. Zwei Spiegel und eine Dachhaube sorgen auch beim Toilettengang für standesgemäßes Komfortgefühl. Die separate Dusche ist ebenerdig begehbar.

Im Heck wartet das Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten mit einer Liegefläche von jeweils 0,83 x 1,98 m. Zwei Schiebetüren trennen den Schlafbereich ab. Zahlreiche Ablagen, Lesespots, USB-Buchsen sowie große Seitenfenster sorgen für viel Alltagsnutzen. Ein zusätzliches Quer-Einzelbett im Format 1,25 x 1,95 m lässt sich gegen 1990 Euro Aufpreis aus der Sitzgruppe zaubern.

Angenehm groß sind nicht nur die Bett-Maße. Auch der Heckstauraum ist recht geräumig dimensioniert, zum Transport von Fahrrädern für Erwachsene reicht die Höhe jedoch knapp nicht aus. Die Staumöglichkeiten für Kleidung und Gepäck sind für zwei Personen ausreichend. Bei Nutzung des optionalen Hubbetts oder bei mehr als zwei Mitreisenden wird die Zuladung jedoch schnell knapp – hier empfiehlt sich die 1590 Euro extra kostende Auflastung auf die 4,2-t-Variante (Diese Wohnmobile über 3,5 t ließen sich mit dem neuen B-Klasse-Führerschein fahren).

Basisfahrzeug: Mercedes-Benz Sprinter

Als Basis dient dem Hymer Tramp S 695 (2025) der aktuelle Mercedes-Benz Sprinter mit Frontantrieb und Originalrahmen. Der Teilintegrierte bringt umfangreiche Assistenz- und Multimediasysteme mit. In der Serienausstattung ist der Sprinter 314 CDI mit einem 2,2-l-Vierzylinder-Diesel unterwegs, der 143 PS (105 kW) leistet. Optional sind ein 177-PS-(130 kW)-Vierzylinder und eine Neunstufen-Wandlerautomatik (So arbeitet ein Automatikgetriebe) erhältlich.

Für standesgemäßen Fahrkomfort, wie man ihn bei Mercedes aus dem Pkw-Bereich kennt, sorgen eine aufwendige Federung und eine extrabreite Hinterachsspur. Serienmäßig kommen eine halbautomatische Klimaanlage sowie das MBUX 10,25-Zoll-Multimediasystem inklusive Rückfahrkamera (die besten Rückfahrkameras zum Nachrüsten in unserem Test), Sprachsteuerung und Touchscreen sowie aktiver Spurhalte- und Aufmerksamkeits-Assistent, Tempomat und Regensensor mit auf den Campingtrip.

Wer Wert auf mehr Ausstattung legt, muss allerdings auch mit Mehrkosten rechnen: Insbesondere die Ausstattungslinie Plus, die das bereits erwähnte 9G-Automatikgetriebe, sowie den aktive-Abstands-Assistenten Distronic Plus und den Verkehrszeichen-Assistent enthalten (was man zu Assistenzsystemen wissen muss). Das treibt die Anschaffungskosten mit einem Aufpreis von 6400 Euro spürbar in die Höhe.

Daran kommt man derzeit (Stand: Juni 2025) allerdings nicht vorbei: "Aufgrund kurzfristiger Einschränkungen seitens unserer Lieferanten in der Chassis-Konfiguration ist die Basis-Ausstattungslinie aktuell nicht konfigurierbar. Die betroffenen Modelle sind daher ausschließlich mit den Ausstattungslinien Plus oder Premium verfügbar. Wir bitten um Ihr Verständnis", heißt es hierzu auf der Hersteller-Homepage. Doch auch mit diesem (dann gar nicht mehr so optionalen) Plus an Ausstattung bleibt der Tramp S 695 (2025) eines der, auch preislich, attraktivsten Sprinter-Modelle in der Hymer-Modellpalette.

Fahreindruck: manierlich und leicht zu bedienen

Der Einstiegs-Hymer der Baureihe weiß in unserem Praxistest zu gefallen. Und er fährt sich auch so, wie er preislich positioniert ist: irgendwie Premium. Nur wenn der Hymer Tramp S 585 (2025) auf über 3,5 t aufgelastet wird, dann bremsen Lkw-Überholverbote und Tempolimits Temperament und Handling des fahraktiven Wohnmobils spürbar aus. Doch nicht zuletzt dank der vielen Assistenzsysteme des Mercedes-Chassis wusste der Hymer Tramp S 585 (2025) in unserem Test durch fast spielerisch einfache Bedienung und gute Manieren zu überzeugen.

Von Martin Urbanke