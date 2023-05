Wer häufig Hunde im Kofferraum transportiert, bekommt mit einer Hunderampe eine komfortable Einstiegshilfe für den Vierbeiner. Die besten Rampen und Treppen im Vergleich.

Der Kofferraum eines Autos ist nicht nur Stauraum, sondern für viele Hundebesitzer:innen auch der bevorzugte Sitzplatz des Vierbeiners im Fahrzeug. Besonders für große Hunde bietet sich die Mitfahrt im Gepäckabteil an: Mehr Platz, leichter zu reinigende Oberflächen und – mit den richtigen Transportsicherungen – ungefährlich für Mensch und Tier. Wären da nicht die aktuellen Trends in der Automobilindustrie. Mit dem nach wie vor anhaltenden SUV-Boom liegen oft die Ladekanten unserer Autos im Vergleich zu Hochdachkombis, Minivans und Kombis um mehrere Zentimeter höher. Und auch aus niedrigeren Kofferräumen sollten die Vierbeiner nicht allzu oft allein herausspringen, sonst können Gelenkprobleme im Alter drohen. Eine Hunderampe erleichtert Halter:in und Hund den Transport im Kofferraum und ist besonders für verletzte, kranke oder alte Tiere eine große Hilfe.

Eine gute Rampe ist lang genug, rutschfest und einfach zu verstauen. All diese Eigenschaften erfüllt die Hunderampe aus Holz von Mucola. Die kompakte Treppe ist ausgeklappt 120 Zentimeter lang, zusammengeklappt 60 Zentimeter und lässt sich so auch leicht im Kofferraum verstauen. Die Traglast gibt der Hersteller mit 40 Kilogramm an. Der Rahmen besteht aus Fichtenholz, die Trittfläche aus Asphaltmatte.



Warum ist eine Hunderampe sinnvoll?

Eine Hunderampe erleichtert den Einstieg in den Kofferraum. Denn anstatt den Hund mühsam anzuheben (besonders bei großen und schweren Hunden ein Kraftakt) oder das Tier selbstständig hinein und wieder herausspringen zu lassen, dient die Rampe als eine gelenkschonende Einstiegshilfe. Der Sprung aus dem Auto oder in den Kofferraum birgt nicht nur Verletzungsgefahr für den Vierbeiner, sondern kann auch tiefe Kratzer in lackierten Stoßstangen oder Ladekanten hinterlassen. Dazu sind die meisten Hunderampen auch außerhalb des Autos sinnvolle Ergänzungen im Alltag. Vor allem alte, kranke oder kleine Hunde oder auch Katzen kommen dank einer Rampe leicht auf Möbel wie Sofas und Betten.

Die besten Hunderampen im Vergleich

Verschiedene Hersteller bieten Hunderampen für Auto und Haushalt an. Die Modelle unterscheiden sich oft in Länge, Material, Tragfähigkeit und Funktionen. Auch Treppen sind im Angebot. Diese Produkte sind empfehlenswert:

Mucola Hunderampe aus Holz

Wer auf etwas nachhaltigere Materialien achten möchte, ist mit der Holz-Hunderampe von Mucola gut beraten. Der Rahmen besteht aus imprägniertem Fichtenholz und ist für den Transport klappbar. Asphaltmatten sorgen für eine rutschfeste Rampen-Oberfläche. Länge und maximales Gewicht prädestinieren die Rampe für niedrige Kofferraumeinstiege und mittelgroße bis kleine Hunde. Technische Details: Tragkraft 40 Kilogramm, Länge 120 Zentimeter (zusammengeklappt 60 Zentimeter), Eigengewicht etwa 2,5 Kilogramm.



Carparts Online Hunderampe

Hundebesitzer:innen mit einem schwereren Haustier bekommen bei Carparts Online eine Hunderampe mit bis zu 90 Kilogramm Tragkraft. Die Rampe besteht aus Kunststoff, die Lauffläche ist mit Rillen und einer Anti-Rutsch-Beschichtung versehen. Mit einer Länge von 155 Zentimetern (zusammengeklappt 78 Zentimeter) eignet sich die Hilfe auch für hohe Ladekanten.



Kesser Klapp-Hunderampe

Eine weitere Klapp-Rampe steuert Kesser bei. Auch hier ist die Rampe mit maximal 90 Kilogramm belastbar und so auch für große Hunde zu empfehlen. Ausgeklappt misst die Auto-Rampe in der Länge 156 Zentimeter, gefaltet liegt die Länge nur noch bei transportfreundlichen 79 Zentimetern. Hundehalter:innen bietet der Hersteller dazu die Wahl aus drei Farben: Rot, Blau oder Schwarz. Materialien: Kunststoff, Anti-Rutsch-Oberfläche aus wasserfestem Sandpapier.



Petgard Charleston Teleskop-Hunderampe

Die Hunderampe von Petgard lässt sich dank Teleskop-Einstellung in drei Längen variabel einstellen. In der kleinsten Stufe misst die Rampe 73 Zentimeter, maximal sind 163 Zentimeter möglich. Dank Aluminium-Rahmen ist die Einstiegshilfe nicht besonders schwer für ihre Länge und darf laut Hersteller mit bis zu 85 Kilogramm belastet werden.



Knuffelwuff Teleskop-Rampe

Auch Hersteller "Knuffelwuff" bietet eine Teleskop-Hunderampe mit dreifach verstellbarer Länge an. Möglich sind 70 bis maximal 158 Zentimeter Länge, die Traglast gibt der Hersteller mit 85 Kilogramm an. Und auch hier besteht der Rahmen aus Aluminium, die Anti-Rutsch-Trittbretter aus Kunststoff sind gummiert.



PetSafe Happy Ride Teleskop-Hunderampe

Wer mit einem besonders großen und schweren Hund reist, ist mit der PetSafe Teleskop-Hunderampe gut beraten. Denn die Tragkraft, so der Hersteller, liegt bei 181 Kilogramm und reicht so auch für die schwersten Hunderassen aus. Die Rampe ist stufenlos zwischen 99 und 183 Zentimetern Länge verstellbar und so für die meisten Automodelle geeignet. Die Rampe ist aus Aluminium gefertigt, die Lauffläche mit einer rutschfesten Oberfläche versehen.



Onvaya Hundetreppe

Die faltbare Hundetreppe von Onvaya lässt den Vierbeiner über fünf Stufen in ein Auto oder auf ein Möbelstück steigen. So können Höhen von 60 bis 65 Zentimeter erklommen werden (Achtung! Viele SUV haben höhere Ladekanten, nachmessen notwendig!). Die Stufen sind daher nicht allzu hoch und auch für kleine Hunde geeignet. Zusammengefaltet nimmt die Treppe wenig Platz ein und lässt sich dank integrierter Tragegurte leicht transportieren. Material: Aluminium, PVC-Anti-Rutsch-Böden und Schaumstoff-Griffe gegen Kratzer am Auto. Belastbar mit maximal 60 Kilogramm



Faltbare Hundetreppe

Eine günstigere Alternative für höhere Ladekanten ist diese Treppe für mittelgroße bis große Hunde. Die Autotreppe erreicht Höhen von 79 bis 80 Zentimetern, die Konstruktion ist aus abgerundeten Stahlrohren und Oxford-Tuch gefertigt. So soll die Treppe gerade einmal 3,4 Kilogramm wiegen und dennoch laut Hersteller eine Tragkraft von bis zu 60 Kilogramm haben.



Napfino Hundetreppe

Eine weitere Treppe für Hunde bietet Napfino an. Auch bei diesem Produkt liegt die Tragkraft bei maximal 60 Kilogramm, dafür ist hier die erreichbare Höhe mit 55 bis 77 Zentimetern besonders groß. Eine Schaumstoffummantelung an den Griffen verhindert Kratzer am Auto, für mehr Sicherheit kann die Treppe per Karabinerhaken am Auto befestigt werden. Für den einfacheren Transport wird eine Tragetasche mitgeliefert.



Worauf beim Kauf einer Hunderampe achten?

Vor dem Kauf einer Hunderampe sollte genau überlegt werden, was das Produkt können muss. Diese Punkte helfen bei der Entscheidungsfindung:

Winkel: Eine Rampe sollte eine nicht allzu steile Einstiegshilfe für Hunde in den Kofferraum oder auf hohe Möbel sein. Ein Winkel von etwa 60 Grad ist ideal, hierfür muss die Rampe besonders bei SUV mit hoher Ladekante deutlich länger sein als etwa bei einem Hochdachkombi à la Renault Kangoo mit niedriger Ladekante.

Tragkraft: Für die meisten gängigen Hunderassen von klein bis mittelgroß genügen die allermeisten Rampen mit bis zu 60 Kilogramm Tragkraft aus. Wer jedoch einen schweren Hund, wie etwa einen bis zu 120 Kilogramm schweren Bernhardiner, im Auto transportieren möchte, muss nach einer stabileren Rampe suchen.

Aufbewahrung: Wie kann die Rampe verstaut werden? Idealerweise fährt die Einstiegshilfe im Kofferraum mit. Ideal eignen sich daher mehrfach klappbare Rampen oder Teleskoprampen. Auch faltbare Hundetreppen passen oft in kompakte Transporttaschen und nehmen so im Kofferraum nur wenig Platz ein.

Material: Ob nasse Pfötchen oder schlecht zu Fuß, der Hund darf auf der Rampe nicht ausrutschen! Damit das Tier sicher ins Auto kommt, sollte die Oberfläche rutschfest sein. Gleichzeitig ist eine leicht zu reinigende Oberfläche ebenfalls sinnvoll – besonders nach langen Wald-und-Wiesen-Spaziergängen weiß man, wieso.

Ist eine Hunderampe oder eine Hundetreppe besser?

Ob Hundetreppe oder -rampe: Beide Systeme erleichtern dem Haustier den Einstieg ins Auto. Beide Einstiegshilfen werden auch gleichermaßen nur ans Auto oder Möbelstück angelehnt. Doch was ist besser für den eigenen Hund? Das lässt sich pauschal schwer beantworten. Kranke Hunde und alte Tiere bevorzugen meist eine Rampe mit seichter Steigung, bei einer hohen Ladekante hilft da aber nur eine sehr lange Rampe oder eben eine Treppe. Viele Autotreppen eignen sich jedoch nur für große Tiere, die Stufen können für kleine Hunderassen zu hoch sein. Dafür lassen sich die Hundetreppen jedoch für den Transport kompakter zusammenfalten.

Wie wird eine Hunderampe am Auto befestigt?

Eine Hunderampe wird in der Regel nur auf der Ladekante des Autos abgestützt. Das macht die Anbringung besonders leicht. Zum Tier- und Materialwohl sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die aufliegenden Flächen mit Gummi oder rutschfestem Schaumstoff gepolstert sind. So wird vermieden, dass die Rampe oder Treppe verrutscht und Kratzer im Lack zurückbleiben. Ideales Extra: Eine Kofferraummatte mit Ladekantenschutz bietet zusätzliche Sicherheit und hält nebenbei noch den Kofferraum sauber.



