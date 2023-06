Ganz gleich ob Autoreifen, Kfz-Werkzeuge, Öle oder Elektronik: Aktuell sind Auto- und Motorradprodukte reduziert zu haben! Bei eBay sichern Sie sich bis zum 21. Juni 2023 alles zehn Prozent günstiger. Ein Rabattcode machts möglich.

Der Sommer ist in vollem Gange. Die perfekte Zeit, um sein Motorrad oder Auto für die sonnengeküsste Jahreszeit frisch zu machen. Wie wärs mit einem Dachkoffer oder einem neuen Navigationssystem, um gut und sicher in den Urlaub zu starten? Oder einer neuen schnittigen Motorradjacke, die der Spritztour das gewisse Etwas verleiht? Das und noch so viel mehr ist machbar – und das aktuell zu einem guten Preis. eBay nämlich bietet nur für kurze Zeit einen Zehn-Prozent-Rabattcode auf alles, was mit Auto und Motorrad zu tun hat.

eBay-Rabattaktion Affiliate Link Auto und Motorrad 10% Rabatt auf alles

Zehn Prozent Rabatt dank dieses Codes

Ab sofort und bis zum 21. Juni bietet eBay einen Rabattcode an, bei dem Sie zehn Prozent sparen können. Der Rabattcode lautet:

PARTSPARTY23

Bei hunderten von Produkten profitieren Sie von dem Code: Von kleinen Autoteilen und -zubehör und Kfz-Werkzeugen über Auto- und Motorradreifen bis hin zu Transportsystemen, GPS-Geräten und Auto-Tuning-Teilen.

Bedingungen der Rabattaktion bei eBay

Wie Sie die zehn Prozent Rabatt einlösen, ist einfacher als den Blinker zu betätigen: Shoppen Sie auf der Aktionsseite bei eBay und legen die gewünschten Produkte in den Warenkorb. Anschließend geben Sie an der Kasse den Gutscheincode PARTSPARTY23 ein und der Gutscheinwert wird automatisch vom Kaufpreis abgezogen. Weitere nützliche Informationen bezüglich der Rabattaktion lesen sich wie folgt:

Zeitraum: von 08.06.2023, 09:00 Uhr bis 21.06.2023, 23:59 Uhr

Prozentualer Rabatt: zehn Prozent. Der Rabatt gilt nur für den Artikelpreis (nicht auf Versandkosten und produktbezogene Services, wie z. B. Produktversicherungen)

Maximalrabatt: 50,00 EUR

Mindestbestellwert: 0,00 EUR

Einlösbar: 2x pro Person

Mehr Angebote auf Auto- und Motorradteile

Attraktive Rabatte locken aber nicht nur bei eBay. So finden Sie aktuell auch einen ansprechenden Deal bei kfzteile24.de, wo es 16 Prozent Preisnachlass auf alles gibt, ganz zu schweigen von anderen Angeboten und Rabatten. Natürlich gibt es auch bei Amazon zahlreiches Zubehör fürs Auto und Motorrad. Zu den Bestsellern hier gehören eine elektronische Parkscheibe und das Motoröl Castrol EDGE 5W-30 LL.