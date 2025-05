Warum braucht man einen Hunde-Anschnallgurt?

Ein Hunde-Anschnallgurt dient der Sicherheit von Hund und Mensch. Bei einem Unfall oder einer Vollbremsung kann ein ungesicherter Hund zu einem gefährlichen Geschoss werden – mit schweren Folgen für Insass:innen und Tier. Zudem muss ein Hund im Auto (so sichern und transportieren) stets gesichert werden. Denn nach § 22 der Straßenverkehrsordnung (hier alles zum aktuellen Bußgeldkatalog) sind Autofahrer:innen dazu verpflichtet, das Haustier – das laut Gesetzestext als "Ladung" (so mit Spanngurten absichern) gesehen wird – "so zu verstauen und zu sichern, dass [es] selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausgleichsbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin und her rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann". Wer den Hund daher nicht korrekt absichert, muss mit Bußgeldern rechnen.

Im Auto darf ein Hund nicht nur im Kofferraum, sondern auch auf der Rückbank mitfahren. Eine Schondecke (hier unsere Kaufempfehlungen) oder ein Autositz für Hunde (hier Tipps und Empfehlungen) sind nicht explizit vorgeschrieben. Um der verpflichtenden "Ladungssicherung" Genüge zu tun, empfiehlt sich ein Anschnallgurt für den Hund. Für mehr Sicherheit sollte sie jedoch nie mit einem einfachen Halsband, sondern stets mit einem Geschirr genutzt werden. Anderenfalls können bei einer Notbremsung oder einem Unfall schwere Verletzungen im Hals- und Kopfbereich des Tiers die Folge sein.

Empfehlenswerte Hunde-Anschnallgurte

Wie befestigt man einen Hunde-Anschnallgurt?

Die Befestigung ist in der Regel unkompliziert. Der Gurt besteht meist aus zwei Teilen: einem Verbindungsgurt mit Sicherheitsverschluss und einem passenden Hundegeschirr oder einem Karabiner zur Befestigung am vorhandenen Geschirr. So den Hundegurt befestigen:

Hundegeschirr anlegen: Zunächst muss der Hund das passende Geschirr tragen. Dieses sollte möglichst eng sitzen, ohne die Bewegungsfreiheit des Tiers einzuschränken. Wichtig: Kein Halsband verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.

Gurt in Gurtschloss stecken: Wie bei dem normalen Fahrzeuggurt wird die Schlosszunge einfach in das Gurtschloss gesteckt. Der Dreipunktgurt des Fahrzeugs wird zum Anschnallen des Hunds in der Regel nicht benötigt.

Anschnallgurt am Geschirr befestigen: Je nach Modell geschieht das per Karabinerhaken oder Schlaufe. Diese werden am Haken für die Leine oder einer dafür vorgesehenen Schlaufe am Rücken des Hundes befestigt.

Länge anpassen: Der Hund sollte sich setzen und hinlegen, aber nicht frei im Auto bewegen können.

Um die Rücksitz-Polster vor Kratzen und Schmutz zu schonen, kann eine Schondecke auf ihnen Platziert werden. Einige Modelle sind bereits mit Aussparungen im Bereich der Gurtschlösser herkömmlicher Dreisitz-Rückbänke versehen.

Welche Vor- und Nachteile haben Hunde-Anschnallgurte?

Auch wenn Autogurte für Hunde sehr simpel in puncto Aufbau und Funktion sind, können sie gegenüber sonstigen Befestigungsmöglichkeiten im Auto besser oder schlechter geeignet sein. Die Vor- und Nachteile auf einen Blick:

Vorteile:

Hoher Sicherheitsgewinn bei korrekter Nutzung

Schnelle Befestigung und einfache Handhabung

Für alle Fahrzeugtypen mit Gurtschlössern auf der Rückbank geeignet

Sehr kostengünstig

Benötigt nur wenig Platz im Fahrzeug

Nachteile:

Für große, unruhige Hunde manchmal unzureichend

Eingeschränkte Bewegungsfreiheit für den Hund

Kein Komfortzugewinn oder Extraschutz für das Tier

Kein Schutz für die Polster ohne weiteres Zubehör

Welche Alternativen gibt es zu Hunde-Anschnallgurten?

Neben dem Anschnallgurt gibt es weitere Transportlösungen für Hunde im Auto, die je nach Größe und Temperament des Tieres besser geeignet sein können: