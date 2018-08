Neuer Honda HR-V (2015): Erste Testfahrt So fährt der neue HR-V

Das Multimediasystem ermöglicht die Smartphone-Anbindung via Mirror-Link-Standard

... in den Kofferraum – oder eben ganz konventionell jede Menge Koffer

In der Seitenansicht fallen die gelungenen Proportionen ins Auge

Der HR-V ist nicht nur dynamisch gezeichnet, er fährt sich auch so!

Der neue Honda HR-V (2015) glänzt als 1.6 i-DTEC bei der ersten Testafhrt mit gutem Alltagsnutzen und hohem Fahrspaß!

Mit dem neuen Honda HR-V (2015) drängt der Autobauer in das Boomsegment der kleinen SUV. Mit ausgeprägter Alltagstauglichkeit, fortschrittlichen Motoren und umfangreicher Sicherheitstechnik soll der HR-V etablierten Wettbewerbern wie Opel Mokka, Nissan Qashqai oder auch Mazda CX-3 Kunden abspenstig machen. Weitere Kaufanreize soll freilich das frech-forsche Design wecken, das mit kühnen Konturlinien sowie coupéhaften Proportionen aufwartet. Die dynamische Formensprache geht allerdings nicht auf Kosten der Praktikabilität. Der sauber verarbeitete Innenraum präsentiert sich für die Fahrzeugklasse sehr geräumig und bietet vier Erwachsenen langstreckentauglichen Platz. Der dank niedriger Ladekante gut erreichbare Kofferraum sollte mit einem Ladevolumen von 453 bis 1026 Litern für die meisten Alltagssituationen bestens gerüstet sein. Dazu erhöhen serienmäßig hochklappbare Fondsitzflächen – im Honda-Jargon Magic Seats genannt – oder der umklappbare Beifahrersitz die Variabilität, sodass auch der Transport sperrigerer Güter kein allzu großes Hindernis für den neuen Honda HR-V (2015) darstellt.

Erste Testfahrt im neuen Honda HR-V (2015)

Gut aufgestellt ist der neue Honda HR-V (2015) auch, was die Sicherheitsausstattung angeht. Mit Ausnahme der Basisausstattung Comfort verfügen alle Varianten serienmäßig über ein Kollisionswarnsystem, eine Verkehrszeichenerkennung sowie einen Spurhalte- und Fernlichtassistenten. Eine Neuheit ist die zuschaltbare, intelligente Geschwindigkeitsbegrenzung, die auf Basis der von der Verkehrszeichenerkennung ermittelten Tempolimits eine Drosselung der Fahrgeschwindigkeit einleitet und so vor teuren Knöllchen schützen kann. Aber auch beim Fahren offenbart der kleine Crossover positive Eigenschaften. Einige davon gehen auf das Konto des von uns getesteten, 120 PS starken Diesel-Triebwerks aus der Earth Dreams-Familie, das sich seine Meriten bereits im größeren CR-V oder im Civic verdient hat. Auch im neuen Honda HR-V (2015) gefällt der 1,6-Liter-Diesel durch seine gute Laufkultur und den spritzigen Vortrieb. Mehr zum Thema: Der Honda HR-V erhält ein Facelift

Neuer HR-V (2015) macht Spaß

Die vom Werk angegebenen Fahrleistungen entsprechen dem flinken Eindruck, den der neue Honda HR-V (2015) beim Erstkontakt hinterlässt. So soll der 1324 Kilogramm schwere Crossover in glatten zehn Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h beschleunigen und bis zu 192 km/h schnell sein – bei einem EU-Verbrauch von vier Liter Diesel je 100 Kilometer. Zum dynamischen Antrieb passt auch das knackig zu schaltende Sechsgang-Getriebe, das mit kurzen sowie exakt definierten Wegen die Schaltarbeit zum Vergnügen macht. Überhaupt steht der neue Honda HR-V (2015) dem Thema Spaß aufgeschlossen gegenüber. Das recht straff abgestimmte Fahrwerk und die zielgenau agierende Lenkung laden förmlich zum schnellen Kurvenwuseln ein. Ebenfalls gut: das geringe Geräuschniveau. Diverse Verkleidungen und Dämmungen, beispielsweise in den Radkästen, sorgen dafür, dass die Laufgeräusche der Reifen wirkungsvoll ausgeblendet werden. Der Federungskomfort ist dagegen nicht die größte Stärke des kompakten Japaners. Bereits auf kleinere Anregungen reagiert der HR-V mit allzeit präsenten Karosseriebewegungen.

