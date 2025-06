Insgesamt sechs Fenster an den Seiten und im Dach sorgen nicht nur für Helligkeit, sondern auch für den ungetrübten Blick in die unberührte Landschaft, in die sich das Abenteuerwohnmobil durchschlagen kann.

Preis: Greenlander Sherpa 4x4 (2025) ab 259.000 Euro

Fans von Campingtrips in abgelegene Gebiete der Erde sind oft genügsame Menschen. Daher benötigen sie für das Reisen über unwegsames Gelände oft nur das Nötigste im Camper. Doch denjenigen, die es gerne auch auf der Expedition ins Nirgendwo gemütlich haben wollen, stellt Greenlander, eine Tochtermarke von Next Horizon Mobility aus Bremen, den Greenlander Sherpa 4x4 (2025) zur Seite. "Ein Gefühl von Zuhause, selbst am anderen Ende der Welt", will der auf den ersten Blick äußerlich recht martialisch daherkommende Offroad-Kastenwagen (hier die Wohnmobil-Bauarten im Überblick), der auch auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf zu sehen sein wird, nach Aussage der Herstellerfirma vermitteln. Neben einem komfortablen Wohnraum soll der Allrad-Camper dabei durch nachhaltige und natürliche Materialien punkten, die ihren Teil zum Wohlbefinden an Bord beitragen sollen.

Dieser exklusive Offroad-Ansatz hat selbstredend seinen Preis. Genau genommen: mindestens 259.000 Euro (Stand: Juni 2025). Und ein Teil des Geldes ist, fast ein bisschen nach dem Crowdfunding-Prinzip, schon vor dem Produktionsstart des zu leisten. Das soll laut Greenlander sicherstellen, dass das Wunschfahrzeug tatsächlich pünktlich in Serie geht. Mit einer ersten Anzahlung in Höhe von 11.900 EUR (inkl. MwSt.) kann man laut Hersteller-Homepage "verbindlich einen Platz in unserem Produktionsplan" des Greenlander Sherpa 4x4 (2025) sichern. Danach meldet sich das Team und die konkrete Wunschkonfiguration soll besprochen werden. Die Anzahlungen soll dabei komplett auf den Endpreis angerechnet werden.

Doch Geld ist nur das eine, Zeit das andere: Wer sich für den Greenlander Sherpa 4x4 (2025) auf Iveco-Daily-Basis entscheidet, muss laut Online-Konfigurator im Juni 2025 rund 14 Monate nach Bestelleingang auf das Wunsch-Fahrzeug warten. Erst Auslieferungen auf Basis des ebenfalls bereits angebotenen Offroad-Campers (hier zwei weitere 4x4 Camper im Vergleich) auf Basis des Mercedes Sprinters 4x4 sollen ab 2027 erfolgen. Ab 2028 soll die Greenlander-Kabine dann zusätzlich auch auf Basis des Mercedes-Lkw Atego geordert werden können. Doch für den Moment konzentrieren wir uns auf das aktuell verfügbare Modell, dessen Kasten auf dem Iveco Daily aufbaut.

Innenraum: Umfangreiche Ausstattung zum Wohlfühlen im Gelände

Aufgeteilt ist das Innere des Kastenaufbaus in einen Sitzbereich mit einem Tisch und zwei sich gegenüberliegenden, 80 cm breiten Sitzbänken, eine Küchenzeile mit Spüle, Zweiflammen-Gaskocher und 140-l-Kompressor-Kühlschrank, einen Schlafbereich mit 1,40 x 2,00 m großer Liegefläche und ein Bad mit Waschbecken, Dusche und Kassettentoilette. Optional ist auch eine Komposttoilette (So funktionieren die verschiedenen Campingtoiletten) bestellbar. Eine Luftheizung sorgt für Wohlfühltemperaturen.

Für die Frischwasserversorgung ist ein 266-l-Tank verantwortlich, der auf Wunsch um 70 l erweitert werden kann. Für das Grauwasser steht ein 120-l-Kanister bereit (was man zum Wassertank fürs Wohnmobil wissen muss, hier nachlesen). Neben der Standardausführung mit einer 5-kg-Gasflasche (hier unsere Kaufberatung zur Camping-Gasflasche) ist auch eine gasfreie Konfiguration möglich. Solarpaneele auf dem Dach, die bis zu 690 W Strom erzeugen, größere Batterien (hier die richtige Aufbaubatterie fürs Wohnmobil finden) oder Echtglasfenster sowie eine Fußbodenheizung sind optional erhältlich. Autarkie wird an Bord des Sherpa 4x4 (2025) großgeschrieben: Das serienmäßige Batteriesystem hat eine fast sagenhaft anmutende Kapazität von 800 Ah.

Auch Stauraum ist im Greenlander Sherpa 4x4 (2025) reichlich vorhanden. Schränke und Schubladen befinden sich über wie unter dem Bett, über dem Sitzbereich, unter den Sitzbänken, im Küchenblock und im Bad. Zudem gibt es eine von außen zugängliche Heckgarage mit einem Stauraum von 1,40/0,90 x 1,80 x 0,73 m. Auf dem Fahrerhaus und über dem Heck des Aufbaus gibt es eine Dach- beziehungsweise Heckreling aus Edelstahl, um weiteres Gepäck sichern zu können.

Foto: Greenlander

Für elektrische Geräte aller Art stehen im Wohnraum je eine 230-V- und eine USB-C-Steckdose zur Verfügung. Auf dem Tisch lassen sich Smartphones auch induktiv laden. In der Heckgarage sind zwei weitere 230-V-Steckdosen, ein 12-V-Anschluss und eine USB-C-Dose untergebracht. Insgesamt sechs Fenster an den Seiten und im Dach sorgen nicht nur für Helligkeit, sondern auch für den ungetrübten Blick in die unberührte Landschaft, in die sich das Abenteuerwohnmobil durchschlagen kann. Über eine 0,55 x, 1,70 m große Tür mit Dreifachverriegelung und eine klappbare Treppe gelangt man ins Freie.

Basisfahrzeug: Iveco Daily 4x4

Der Iveco Daily 4x4, der den wohnlichen Kasten trägt, fährt mit einem 3,0-l-Vierzylinder-Dieselmotor, der 176 PS (128 kW) leistet. Das Getriebe wird manuell bedient. Das Fahrzeug ist 6600m m lang, 2200 mm breit und 3200 mm hoch. Das zulässige Gesamtgewicht kann von 5,5 t auf 7,0 t aufgelastet werden. Dann steigt die Zuladung bei 4200 kg Fahrzeuggewicht von 1300 auf 2800 kg. Ein Pkw-Führerschein der Klasse B reicht hier also in keinem Fall aus. Die eher grobe Bereifung misst 265/70 R19.5, ein gleichwertiges Reserverad ist inklusive.

Optional sind hingegen Offroad-Erweiterungen wie eine elektrische Seilwinde, Unterfahrschutzplatten oder eine Bullbar. Der Kraftstofftank schluckt auf Wunsch zusätzliche 80 l (Standard: 85 l) und die Wasserversorgung gibt es auch mit Filtersystem. Auch eine Markise bringt der Hersteller auf Wunsch am Aufbau an. Und wer es wirklich beim Offroad-Campingtrip so komfortabel wie zu Hause haben möchte, bestellt das 5G-WiFi-System (so WLAN im Wohnmobil nachrüsten) und montiert sein Starlink aufs Dach. Damit läuft dann auch das optionale Heimkino mit Projektor und Soundsystem. Preise hierfür nennt Greenlander auf Anfrage. Die "Launch Edition" inklusive höherer Ausstattung ist nach Herstellerangaben bereits ausverkauft.