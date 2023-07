Keine Unebenheit, keine Schlieren oder Kratzer, dafür glänzender, frisch polierter Lack. Bei der Aufbereitung von Lackoberflächen helfen Exzenter-Poliermaschinen und etwas Übung. Wir zeigen die besten Exzenter-Polierer im Vergleich.

Exzenter-Poliermaschine: Die besten Polierer im Check

Eines vorneweg. Wer sein Auto nur sehr selten poliert, also höchstens alle paar Jahre, kann die Arbeit auch mit der Hand, einem Polierpad oder Polierschwamm erledigen. Wer aber sein Auto regelmäßig, je nach Fahrweise und Kilometerleistung ein- bis zweimal im Jahr mit dem Waschhandschuh bearbeitet und anschließend polieren möchte, kommt an einer Auto-Poliermaschine im Set nicht vorbei. Neben Rotations-Poliermaschinen gibt es sogenannte Exzenter-Poliermaschinen. Sie verzeihen leichte Handhabungsfehler und bieten mit etwas Übung und Geschick das beste Polierergebnis. Neben Geräten mit Stromanschluss bieten einige Hersteller auch Akku-Poliermaschinen an – praktisch für Autobesitzende, die keine Steckdose in ihrer Garage oder im Hof besitzen. Eine gute Wahl für den Hobby-Bereich ist die Poliermaschine mit exzentrischen Bewegungen und großem Hub von Dino Kraftpaket mit einstellbarer Drehzahl, die es mit Tasche, Polierschwamm und einigen Polierpads im Set gibt. Preis: rund 170 Euro.



Was ist eine Exzenter-Poliermaschine?

Eine Exzenter-Poliermaschine ist eine Poliermaschine, deren Teller sich nicht kreisrund dreht, sondern auf einer Exzenterwelle eine Bewegung als Hub macht. Dabei ist der Stützteller mit dem Polierpad (meist auf dem Klettteller) nicht fixiert, sondern rotiert frei und es entstehen Orbitalbewegungen statt Kreise. Gerade in dem Hobbybereich gelingen mit einer Exzenter-Poliermaschine mit seinen Schwingungen bessere Polier-Ergebnisse und die Gefahr von hineinpolierten Hologrammen wird minimiert.

Die besten Exzenter-Poliermaschinen im Vergleich

Die Auswahl an guten Exzenter-Poliermaschinen ist groß, ein Vergleich von einzelnen Geräten oder Sets lohnt da. Interessierte sollten sich vor dem Kauf im Klaren sein, wie häufig sie die Polier-Maschine einsetzen wollen, ob sie eine Akku-Exzenter-Poliermaschine benötigen und ob eine mit 230-V-Anschluss reicht. Akku-Poliermaschinen und Akku-Exzenter sind meist teuer als Poliermaschinen mit Stromkabel. Außerdem ist das Angebot an Akku-Exzenterpolierern geringer als bei welchen mit Stromkabel. Bekannte Marken für den Bereich rund ums Auto sind unter anderem Flex, Rupes, Makita, Kunzer und Dino. Zu der Maschine kommen noch Polierschwämme, Polituren und andere Pflegemittel hinzu, wodurch ein umfangreiches Set manchmal die bessere Wahl ist.

Dino Kraftpaket Exzenter-Poliermaschine

Werkzeugspezialist Dino bietet mit dem Dino-Kraftpaket eine stufenlos verstellbare Auto-Poliermaschine mit 125-Millimeter- und 150-Millimeter-Stützteller (Klett-Teller), Polierschwämmen und Aufbewahrungstasche im XXL-Set an. Der Polierhub von 15 Millimeter verhindert auch bei ungeübten Nutzenden größtenteils Hologramme, die Drehzahl lässt sich zwischen 1.600 und 2.400 U/min verstellen.



Liquid Elements Poliermaschine

Bei der Liquid Elements Exzenter-Poliermaschine lässt sich die Drehzahl des Tellers zwischen 2.000 und 5.000 U/min in sechs Stufen verstellen. Praktisch für Ungeübte: Auf der Oberseite der Poliermaschine zeigen zwei LEDs den korrekten Druck bei der Bearbeitung an. Leuchtet die grüne LED auf, ist der Druck okay, leuchtet die rote auf, ist der Druck zu hoch.



Kunzer 7PME Exzenter-Poliermaschine

Mit der Kunzer 7PME Exzenter-Poliermaschine erhalten Autofahrer:innen ein Poliermaschinen-Set bestehend aus der Maschine mit 125-Millimeter-Exzenter, Tasche für die Aufbewahrung, Handgriff aus Kunststoff und zwei Schwämmen. Die Ausgangsleistung liegt bei 950 Watt, die Geschwindigkeit lässt sich verändern.



Rupes BigFoot LHR 21 ES STD

Bei der Rupes BigFoot LHR 21 Poliermaschine liegt der Hub bei 21 Millimeter, was für eine schonende Polierung sorgt, vor allem für Ungeübte. Der freilaufende Exzenter der Rupes mit einem Stützteller von einem Durchmesser von 150 Millimeter lässt sich zwischen 2.000 und 4.200 U/min verstellen. Damit ist die Rupes ideal für die Bearbeitung von großen Flächen.



Flex Exzenterpolierer XFE 7-15 150

Werkstatt-Profi Flex (sonst Synonym für Winkelschleifer) bietet mit der Flex XFE 7-15 150 ein Profigerät mit einer einstellbaren Leerlaufdrehzahl zwischen 1.500 und 4.500 U/min und 15 Millimeter Hub an. Die Flex leistet 420 Watt und kostet rund 440 Euro.



Makita PO5000C Exzenterpolierer

Werkstatt-Ausrüster Makita hat mit der Makita PO5000 C eine flache Exzenter-Poliermaschine mit einem Schwingkreis von 5,5 Millimeter Hub im Programm. Die Tellergeschwindigkeit lässt sich in verschiedenen Stufen verstellen, die Rotationsbewegungen sind zuschaltbar. Preis: rund 287 Euro



Meguiar's Profi-Poliermaschine

Lack- und Politur-Profi Meguiar's hat eine eigene Profi-Exzenter-Poliermaschine im Programm, die einen Drehzahlbereich zwischen 3.000 U/min und 7.500 U/min bietet. Eine digitale Drehmomentregulierung passt das Drehmoment elektronisch an, um die Geschwindigkeit beizubehalten. Ein Gegengewicht sorgt für Gleichmäßigkeit und gute Polierergebnisse. Preis: rund 440 Euro.



Welche Exzenter-Poliermaschine für Anfänger?

Exzenter-Poliermaschinen eignen sich gut für Polier-Anfänger:innen. Vor allem die Maschinen mit einer möglichst niedrigen Drehzahl und einem großen Teller können bei sachgemäßer Bedienung ungeliebte Hologramme verhindern. Gute Einsteigermodelle kosten dabei rund 100 Euro.

Welche Drehzahl wird zum Polieren vom Auto benötigt?

Die Drehzahl der Poliermaschinen hängt vom Lack, der verwendeten Politur und dem Pad ab. Moderne Lacke und Polituren benötigen weniger Drehzahl. Am besten ist es, wenn der Polierer mit der niedrigsten möglichen Umdrehung anfängt und sich dann langsam hocharbeitet. Drehzahlen zwischen 1200 bis 1500 Umdrehungen eignen sich dafür gut.

Was ist der Unterschied zu Rotations-Poliermaschinen?

Bei Rotations-Poliermaschine zirkuliert die Polierscheibe ständig über einen definierten Bereich und trägt auf der Stelle mit der aufgetragenen Politur den Lack schneller ab. Dabei erwärmt sich der Lack und die Lackschicht wird weicher. Damit werden selbst tiefe Kratzer schneller auspoliert. Nachteil: Bei unsachgemäßer Bearbeitung entstehen auf dem Lack im Gegensatz zu einer Exzenter-Poliermaschine deutlich schneller Schäden und Hologramme. Die Scheibe der Exzenter-Poliermaschine mit ihrem exzentrischen Bewegungslauf hingegen poliert auf unterschiedlichen Stellen und birgt daher ein geringeres Risiko für Hologramme.

Welche Politur für Exzenter-Poliermaschinen?

Welche Politur (oder Chemie) für die Exzenter-Poliermaschine und auf den Polierpads verwendet wird, hängt sehr stark vom Lack und vom Verwitterungszustand an. Stark verwitterte Lacke lassen sich mit Reinigungspolituren (oder Schleifpaste) zuerst bearbeiten, anschließend folgt eine Feinschleifpolitur und zum Schluss eine Hochglanzpolitur. Gut erhaltene Lacke benötigen oftmals nur eine feine Hochglanzpolitur. Wichtig bei allen Polituren: die Versiegelung nicht vergessen, entweder als Wachs oder als Langzeitversiegelung. Nur damit wird der Lack geschützt und hält lange seinen Glanz. Nur noch mit einem Trockentuch oder Glastuch drüber. Fertig.