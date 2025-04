Am Heck wandern die Blinker von der Stoßstange in die Rückleuchten.

Preis des Genesis GV70 Facelift (2025) noch unklar

Im November 2024 kündigte die Hyundai-Tochter Genesis das Facelift für den Genesis GV70 an. Das in den USA und Korea gebaute Mittelklasse-SUV wird für das Modelljahr 2026 optisch aufgefrischt, für die Elektro-Version gibt es zusätzlich eine größere Batterie. In Korea ist das Genesis GV70 und Electrified GV70 Facelift schon seit Mai 2024 auf dem Markt. Das Vorfacelift Modell bekommt man in Deutschland derzeit ab 51.399 Euro. Der Genesis Electrified GV70 kostet aktuell 68.399 Euro (Alle Preise: Stand April 2025). Wann das Genesis GV70 Facelift (2025) in Deutschland erhältlich sein wird, ist noch unbekannt. Preislich dürfte sich dieser am Vorgänger orientieren.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Der Genesis GV60 (2022) im Video:

Antrieb: Zwei Verbrenner, eine Elektro-Variante

Das Genesis GV70 Facelift (2025) gibt es ausschließlich mit Allradantrieb. Für den deutschen Markt stehen voraussichtlich zwei Verbrenner zur Auswahl: ein 2,5-l-Vierzylinder-Turbobenziner mit 304 PS (223 kW) und ein 2,2-l-Turbodiesel mit 210 PS (154 kW). Der 3,5-l-V6-Biturbo-Benziner mit 380 PS (279 kW) kommt wahrscheinlich auch weiterhin nicht zu uns. Die Kraft wird immer durch eine Achtstufen-Automatik an alle vier Räder geschickt. Die Achslast bleibt bei den 2500 kg des Vorfaceliftmodells. Der parallel zum Verbrenner verkaufte Genesis Electrified GV70 (2025) kommt mit einer von 77,4 kWh auf 84 kWh vergrößerten Batterie daher. Bisher bemisst die WLTP-Reichweite bis zu 455 km. Wie groß der Zugewinn ausfallen könnte, ist noch nicht bekannt.

Die Konkurrenten:

Exterieur: Bulligerers Frontdesign, überarbeitete Rückleuchten

Mit dem Genesis GV70 Facelift (2025) erhält das Mittelklasse-SUV einen überarbeiteten Kühlergrill. Die sich kreuzenden, diagonalen Streben sind jetzt im sogenannten "Dual-Weave"-Design gedoppelt. Der geschlossene Grill der elektrischen Version des GV70 bleibt indes nahezu unverändert. Den Unterbodenschutz hat die Designabteilung optisch nach vorne gezogen, um der Front ein bulligeres Erscheinungsbild zu geben. Am Heck wurden die Blinker in das Zwei-Linien-Design der Rückleuchten integriert. Die zur Wahl stehenden 19- oder 20-Zoll-Felgen hat Genesis ebenfalls optisch überarbeitet. Die 21-Zoll-Felgen, die es nur in Kombination mit dem Sport-Paket gibt, kommen jetzt in einer dunkleren Metalliclackierung mit schwarzen Akzenten. Aufgrund dieser eher geringfügigen Änderungen dürften die Außenmaße bei 4,71 m in der Länge, 1,91 m in der Breite und 1,63 m in der Höhe verbleiben.

Interieur: 27-Zoll-Bildschirm jetzt Standart

Bildunterschrift eingeben Foto: Genesis

Den Innenraum des Genesis GV70 und Electrified GV70 Facelift (2025) durchzieht jetzt ein 27 Zoll großer Bildschirm. Das Klimabedienfeld ist weiterhin separat platziert, rückt aber etwas weiter nach unten. Der Lenkrad-Pralltopf trägt nun ein stilisiertes Genesis-Logo. Der Kofferraum fasst 542 l und kann durch Umlegen der Rückbank auf 1678 l erweitert werden.

Von Martin Kallendrusch