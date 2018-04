Ein Kleinwagen, der auch familientauglich ist - das wollen die Südkoreaner mit dem Hyundai ix20 zeigen. Der Minivan steht seit Ende 2010 in den Hyundai-Schaufenstern und hat ähnliche Attribute wie der i20: ein vergleichsweise großer Radstand in Verbindung mit kurzen Überhängen. Das ergibt einen geräumigen Innenraum. Optional gibt es für 1 100 Euro ein Panoramaglasschiebedach, das den kompletten Himmel abdeckt und für ein gutes Raumgefühl sorgt. Ab 14.690 gibt es den Minivan in der Basisausführung.