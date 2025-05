All Terrain-Reifen liegen im Trend. Vor allem an Pick-ups und Geländewagen, zunehmend aber auch an Campern sieht man die grobstolligen Pneus immer öfter. Der Test des ADAC zeigt aber: Die On- und Offroad-Gummis sind nicht empfehlenswert.

Die Stärke des Matador MP72 Izzarda A/T2 liegt in der Traktion auf Schotter. Ansonsten ist die Vorstellung des All Terrain-Reifens weniger überzeugend.

Der als Referenz mitgetestete Ganzjahresreifen von Pirelli liegt in fast allen Testdisziplinen vor der AT-Konkurrenz, teils meilenweit. Im gewichteten Endergebnis ist er fast eine ganze Schulnote besser als der beste All Terrain-Reifen. Der BF Goodrich hat das Klassenziel verfehlt.

All Terrain-Reifen sollen so gut wie alles können

Theoretisch sind All Terrain-Reifen eine Art eierlegende Wollmilchsau. Die groben Gummis sollen auf Asphalt kleben und sich in steinigem Untergrund verbeißen. Auch auf der berüchtigten nassen Campingwiese sollen AT-Reifen für Traktion sorgen. Wenn sie mit dem Schneeflocken-Symbol versehen sind, gelten sie zudem als wintertauglich. Noch dazu sehen sie kompetent aus – zumindest auf Allradlern, Pick-ups und hochgelegten Vans, die einen potenten Prepper-Look ausstrahlen sollen.

Nach dem Test warnt der ADAC vor AT-Reifen

Der ADAC hat mit sieben All Terrain-Reifen in der gängigen Dimension 225/65-17 die verschiedensten Straßen und Pisten unter die Räder genommen. Als Referenz wurde mit dem Pirelli Cinturato SF3 ein moderner Ganzjahresreifen mitgetestet. Das Ergebnis könnte kaum klarer ausfallen: Keiner der All Terrain-Reifen kam an die Performance des Ganzjahresreifens heran. Einer fiel im Test gar komplett durch. Insbesondere Bremsen auf nassem Asphalt ist mit den groben Gummis eine abenteuerliche Angelegenheit. Folglich stuft der ADAC keinen der Reifen als empfehlenswert ein und konstatiert: Die All Terrain-Reifen sehen besser aus, als sie sind. Und Alleskönner sind sie schon gar nicht.



Die getesteten All Terrain-Reifen im Überblick

Testsieger: Yokohama Geolandar A/T G015

Der günstigste All Terrain-Reifen im Test ist dem ADAC zufolge auch der beste. Der Yokohama Geolandar A/T G015 leistet sich in keiner Testdisziplin einen Ausrutscher und überzeugt vor allem im Schnee. Das hindert ihn aber nicht daran, auch auf nasser oder trockener Straße befriedigende Leistungen zu zeigen. Wohlgemerkt, besser als "befriedigend" ist der Yokohama Geolandar selbst als Klassenbester nicht, und damit eine ganze Schulnote vom "guten" Referenz-Ganzjahresreifen entfernt.



Affiliate Link Testsieger Yokohama Geolandar A/T (G015) RPB M+S - 225/65R17 102H 96.18 € Amazon Zum Produkt Vorteile Bester AT-Reifen im Schnee

Bester Reifen im Nasshandling

Günstigster Reifen im Test

Einer der leichtesten Reifen im Test Nachteile Auch als Testsieger mit weniger Fahrsicherheit als der Referenzreifen

Falken Wildpeak A/T AT3WA

Der Falken Wildpeak setzt auf nassem Asphalt zum Höhenflug an. Dem ADAC zufolge ist er auf diesem Untergrund der beste All Terrain-Reifen im Testfeld. Auf Schotter mangelt es dem in Thailand produzierten Reifen hingegen an Traktion.



Affiliate Link FALKEN 225/65R17 102H AT3WA WILDPEAK 71EC 115.65 € Amazon Zum Produkt Vorteile Bester Reifen auf Nässe

Ausgewogene Leistung auf allen Oberflächen Nachteile Bei der Schottertraktion im sehr eng beieinander liegenden Testfeld am schwächsten

Zweitschwerster Reifen im Test

General Tire Grabber AT3

Der General Tire Grabber AT3 fühlte sich auf dem verschneiten Testgelände in Finnland am wohlsten. Auch raue Schotter-Routen machen dem slowakischen Grobstöller keine Angst. Auf Nässe ist er dagegen mit Vorsicht zu genießen.



Affiliate Link General Grabber AT3 FR M+S - 225/65R17 102H 130.67 € Amazon Zum Produkt Vorteile Zusammen mit dem BF Goodrich Zweitbester beim Schneehandling

Noch ausgewogene Leistung in allen Disziplinen

Zweitbester beim Bremsen auf Schnee Nachteile In der Nässe der Schwächste der vier nicht abgewerteten Reifen

Matador MP72 Izzarda A/T2

Eigentlich sollte ein Matador keine Probleme mit trockenem Untergrund haben. Für den Matador MP72 Izzarda A/T2 ist eine trockene Straße trotzdem ein rotes Tuch: Hier missfällt der Stierkämpfer aus der Slowakei mit unpräzisem Fahrverhalten und verzögertem Anlenken. Auf Schotter baut er dagegen eine vergleichsweise hohe Traktion auf.



Affiliate Link Matador MP72 Izzarda A/T 2 FR M+S - 225/65R17 102H 119.13 € Amazon Zum Produkt Vorteile Insgesamt bester Reifen auf Schotter, insbesondere bei der Traktion

Eher günstiger Reifen Nachteile Bei der Subjektivbewertung im Trockenen zweitschwächster Reifen

Pirelli Scorpion A/T+

Wenn man das Testergebnis des ADAC wohlwollend interpretiert, dürfte der Pirelli Scorpion A/T+ Driftfans gefallen. Ob auf Schotter, Asphalt oder Schnee - der italienische All Terrain-Reifen fiel dem Testteam mit einer ausgeprägten Neigung zum Übersteuern auf. Je schneller man fährt, desto heikler kann das werden. Deshalb gab es viele Abzüge.



Affiliate Link Pirelli Scorpion A/T+ FSL M+S - 225/65R17 102H 158.46 € Amazon Zum Produkt Vorteile Zweitbester Reifen auf Schotter

Leichtester Reifen im Test Nachteile Abwertung aufgrund nur ausreichender Fahrsicherheit auf Schnee

Anspruchsvolles Handling auf Nässe und Schnee

Toyo Open Country A/T III

Der Toyo Open Country A/T III holt sich die beste Note in der Trockenwertung. Nässe, Schlamm oder Schnee liegen dem japanischen All Terrain-Reifen hingegen gar nicht. Insbesondere beim Kurvenaquaplaning und auf dem Nasshandlingkurs schwamm der Toyo der Konkurrenz hinterher.



Affiliate Link 225/70HR16 TOYO TL OPEN COUNTRY A/T3 3PMSF (NEU)103H 106.68 € Amazon Zum Produkt Vorteile Beste Gesamtbewertung im Trockenen

Insbesondere bei der Subjektivbewertung auf trockenem Asphalt bester AT-Reifen Nachteile Abwertung aufgrund mäßiger Leistung im Nassen

Insbesondere beim Kurvenaquaplaning mit Schwächen

Bridgestone Dueler A/T002

Der Bridgestone Dueler A/T002 wird in Spanien hergestellt. Vielleicht erklärt das seine Abneigung gegen Schnee: Auf weißen Flocken verlor der Dueler vollkommen die Haltung und die Haftung. Schwacher Trost: Im Vergleich zu den anderen All Terrain-Reifen darf er immerhin als guter Trockenbremser gelten.



Affiliate Link BRIDGESTONE TL Dueler A/T 2 225/65HR17 102H 129.91 € Amazon Zum Produkt Vorteile Unter den AT-Reifen einer der besten im Trockenen

Zweitbester Reifen im Testfeld bei der Nässebewertung Nachteile Zweitteuerster Reifen im Test

Abwertung wegen nur noch ausreichender Leistung auf Schnee

Mangelhaft: BF Goodrich Trail Terrain T/A

Der BF Goodrich Trail Terrain T/A kommt mit Schnee viel besser zurecht. Das wärs dann aber auch. Keiner der anderen Probanden performte so schlecht auf trockener oder nasser Fahrbahn, einem Terrain, das in unseren Breiten sehr häufig befahren wird. Beim Vollbremsen auf nasser Straße aus 80 km/h stand der Testwagen erst nach katastrophalen 48,8 m. Das sind fast zwei Autolängen mehr als der beste All Terrain-Reifen in diesem Test, und sogar beinahe 25 m mehr als der Ganzjahresreifen, der als Referenz mitfuhr. Ein Debakel.



Affiliate Link Mangelhaft BF Goodrich Trail-Terrain T/A 225/65 R 17 TL 102T 175.49 € Amazon Zum Produkt Vorteile Zweitbester Reifen im Schnee Nachteile Teuerster Reifen im Test

Schwerster Reifen im Test

Abwertung wegen schwacher Leistung auf Nässe

Ganzjahresreifen Pirelli Cinturato SF3 als gute Alternative

Der Ganzjahresreifen Pirelli Cinturato SF3 galt als Messlatte für die All Terrain-Reifen im ADAC-Test und hat sich als klar überlegen erwiesen. Selbst auf sehr losem oder glitschigem Untergrund überflügelte der Cinturato die AT-Reifen. Im Zweifel die klar bessere Wahl. Hier gehts zu unserem Test von Ganzjahresreifen!



Affiliate Link Sehr empfehlenswert PIRELLI TL CINTURATO AS SF 3 XL (EU) 225/65VR17 106V 120.68 € Amazon Zum Produkt Vorteile Gute Allroundeigenschaften bei allen Untergründen

Leiserer Lauf

Energieeffizienter Nachteile Auf Schotter weniger verschleißresistent als AT-Reifen

So wurde getestet

Der ADAC hat seine beiden Testfahrzeuge – einen VW Amarok und einen VW Bus – auf vier verschiedenen Strecken ausgiebig geprüft, darunter ein Schlamm- und Schotterparcours, verschneite Straßen in Finnland und natürlich nasser und trockener Asphalt. Dazu wurden jeweils objektive Messungen als auch subjektive Bewertungen, etwa zum Fahrverhalten, vorgenommen. Auch eine künstlich bewässerte Campingwiese wurde unter die grobstolligen Räder genommen.



Tabelle: ADAC

Am stärksten gewichtet (40 %) wurde das Verhalten auf nasser Fahrbahn. Dort zählten vor allem der Bremsweg bei Dauerregen, die Aufschwimmgeschwindigkeit beim Aquaplaning und die erzielbaren Kurvengeschwindigkeiten auf der Kreisbahn. Die auf trockener Fahrbahn erzielten Ergebnisse der All Terrain-Reifen flossen mit einer Gewichtung von 35 % in die Wertung ein. Die restlichen 25 % unterteilen sich ins Fahren auf Schnee (20 %) und Schotter (5 %).

Tipps zum Umgang mit All Terrain-Reifen

All Terrain-Reifen mögen besser aussehen, im Zweifel bieten sie weniger Haftung als gute Ganzjahresreifen. Letztere sind obendrein in der Regel billiger und leiser. Robuste AT-Reifen verschleißen jedoch auf Schotter weniger. Wer häufig auf Geröllpisten unterwegs ist, könnte also rationale Argumente für den Kauf von All Terrain-Reifen haben.

Wer mehr Traktion benötigt, hat Alternativen zu All Terrain-Reifen: Auch hier sind Ganzjahres- oder gar Winterreifen geboten. Auch Allradantrieb oder ein sperrbares Differential bringen deutlich mehr Leistung auf den Boden.

Für hohe Traglasten eignen sich C- oder CP-Reifen besser als All Terrain-Reifen. Erstere gibt es ebenfalls mit Schneeflocke für die ganzjährige Nutzung.