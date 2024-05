Darauf können sich Rennspiel-Fans freuen

EA SPORTS F1 24 bringt viele Verbesserungen und Innovationen, die das Spielerlebnis revolutionieren sollen. Mit einem starken Fokus auf realistischeres Handling und verbesserte Fahrphysik, verspricht das Spiel seinen Fans eine noch bessere Kontrolle und Immersion.

Packende Action der Königsklasse des Motorsports direkt im Wohnzimmer: Das versprechen die Entwickler von EA Sports F1 24. Mit einer noch besseren Grafik, detailgetreuen Nachbildungen der legendären Rennstrecken und einer präzisen Fahrphysik soll die Intensität jedes Rennens hautnah erlebt werden können. Egal, ob im Karriere-Modus, gegen Freunde im Mehrspieler-Modus oder im Zeitfahren, der neue F1-Teil bietet viele Möglichkeiten, seine Fahrkünste unter Beweis zu stellen.

Hier gibt es EA Sports F1 24 zu kaufen

EA SPORTS F1 24 ist jetzt schon für 79,99 Euro vorbestellbar und wird ab dem 31. Mai 2024 offiziell erhältlich sein. Für alle, die es nicht erwarten können, gibt es die Champion Edition für PC und Xbox bereits ab dem 28. Mai als Downloadcode. Diese spezielle Edition bietet zusätzliche Inhalte und Vorteile, ist jedoch mit einem Preis von 89,99 Euro teurer als die Standardversion. Das Spiel ist nutzbar für die PS5, Playstation 4, Xbox und für den PC.

Neues Handling und Fahrphysik

Das neue Federungsphysik-System und die überarbeiteten kinematischen Modelle für moderne F1- und F2-Autos sollen für eine realistischere Darstellung des Fahrverhaltens sorgen. Spieler:innen können nun dynamischen Sturzgewinn, Zehenänderung und andere geometrische Effekte wie Anti-Eintauchen erleben. Zudem ermöglicht das verbesserte Reifenmodell eine realistischere Interaktion mit der Straße, wobei sich der Kontaktbereich an Federungsänderungen anpasst. Dies erhöht die Authentizität der Reifenwärme und -abnutzung. All das soll für ein immersives Spielerlebnis sorgen, bei dem man schnell selbst versuchen möchte, das Podium zu erklimmen.

Das neue EA Sports Dynamic Handling verspricht eine verbesserte Steuerung, die beim Spielen ein intensiveres Cockpit-Gefühl vermittelt. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem dreifachen Formel 1-Weltmeister Max Verstappen, soll es ein "realistisches und vorhersehbares Fahrverhalten sowohl mit Lenkrädern als auch mit Controllern" ermöglichen.

Verbesserte Aerodynamik

Die verbesserte Aerodynamiksimulation berücksichtigt nun stärker die Flügelwinkel und Fahrzeughöhe, was sich deutlich auf den Abtrieb und den Luftwiderstand auswirkt. Die Antriebseinheit erlaubt Spieler:innen nun eine tiefere Kontrolle über den Motor, einschließlich der verstellbaren Motorbremsung und einer verbesserten Energiegewinnung und -verbrauch.

Neuer Karrieremodus

Der neue Karrieremodus bietet Spieler:innen die Möglichkeit, als ein echter Fahrer oder eine Legende der Vergangenheit wie Nigel Mansell anzutreten. Dieser Modus integriert reale Statistiken und einen Ruf, den man sich im Laufe seiner Karriere erarbeiten muss. Dabei können die Spieler:innen ihre Karriere auf Basis bestehender Erfolge oder durch das Schaffen eines eigenen Erbes formen. Der Modus erlaubt es auch, in geheimen Teamtreffen teilzunehmen, was das Spielgeschehen auf und neben der Strecke beeinflusst. Für alle, die sich dagegen lieber im Multiplayer-Modus austoben möchten, bietet die F1 World die perfekte Heimat. Hier finden sich auch die Grand Prix-, Zeitfahren- und Fanzone-Features. Eine Podium-Pass-Saison ermöglicht die Teilnahme an einer plattformübergreifenden, zeitlich begrenzten Liga mit gemeinsamen Zielen, in der ihr gegen rivalisierende Teams antreten könnt. In der My-Team-Karriere erweitern zwei neue Ikonen, James Hunt und Juan Pablo Montoya, das Fahrerfeld.

Foto: EA Sports

Optimierte Strecken

Silverstone hat eine umfassende Überarbeitung erfahren, die auf und neben der Strecke für mehr Realismus sorgt. Hier soll man jede Unebenheit, jeden Bordstein und jede Veränderung im Höhenprofil (11,3 m) spüren und ganz in das Renngeschehen eintauchen können. Bei der Umsetzung von Spa wurde besonders die berühmte "Eau Rouge" hervorgehoben. Diese Kurve wurde neu gestaltet und mit einer neuen Auslaufzone versehen. Das Designstudio Codemasters hat außerdem Anpassungen an Kurve 11 und der Bus-Stop-Schikane vorgenommen. Zudem wurde der Ausgang von "Bruxelles" mit einem neuen Kiesbett ausgestattet, sodass jeder Fehler hier das Rennen beenden kann. Aber das ist noch nicht alles: Am Losail International Circuit in Katar und am Jeddah Corniche Circuit in Saudi-Arabien wurden die Boxengebäude, die Randsteine und die Streckengrafiken aktualisiert, um den realen Vorbildern noch näherzukommen. Außer den überarbeiteten Strecken können sich die Spieler:innen selbstverständlich auf alle 24 Strecken der laufenden Saison freuen.

Der kommende Teil EA SPORTS F1 24 will neue Maßstäbe in Sachen Realismus und Spielerkontrolle setzen. Durch die Einführung fortschrittlicher physikalischer Modelle und eine tiefere Karrieremodus-Integration, positioniert sich das Spiel als ein Muss für jeden Rennsportbegeisterten. Diese authentischere Fahrerfahrung hat das Potenzial, Spieler:innen über viele Stunden zu begeistern.