Seit 1975 gibt es den VW Polo bereits. Mit über 20 Mio. verkauften Fahrzeugen in sechs Generationen avancierte er zu einem der beliebtesten Kleinwagen weltweit. Anlässlich der baldigen Premiere des rein elektrischen ID. Polo kommen hier fünf spannende wie auch kuriose Fakten zur Baureihe!

Der VW Polo ist im Laufe der Jahre deutlich gewachsen und mittlerweile größer als ein VW Golf 3. In dieser Grafik sieht man alle sechs Generationen des Polo.

Der VW Polo Harlekin wurde Mitte der 1990er Jahre ursprünglich als Marketing-Gag entwickelt. Die Nachfrage war so groß, dass VW eine limitierte Sonderserie auflegte.

Gegenüber dem optisch nahezu identischen Audi 50 war der VW Polo mit einem günstigeren Preis von 7500 DM auch für junge Menschen und Familien interessant.

Der erste VW Polo war ein dreitüriger Kleinwagen mit Schrägheck und ursprünglich die Sparversion des besser ausgestatteten Audi 50. Dieser kam 1974 auf den Markt und wurde 1978 wieder eingestellt, während der Polo mit der Funktionalität, dem guten Fahrverhalten sowie den wirtschaftlichen Motoren zum Erfolg wurde.

Als in den 70er Jahren die Ablösung des VW Käfers anstand, hatte Volkswagen gleich mehrere Pfeile im Köcher: 1973 kam der Passat auf den Markt, ein Jahr später folgte der Golf und 1975 startete der Polo durch. Mittlerweile gibt es den Polo in der sechsten Generation – außerdem startet 2026 erstmalig ein rein elektrischer Ableger, der ID. Polo.

Fünf spannende Fakten über den VW Polo, die kaum jemand kennt

1. Gemeinsame Wurzeln mit Audi

Die im März 1975 vorgestellte erste Generation des VW Polo basierte auf dem Audi 50 (hier im Vergleich mit dem Audi A1). Leicht abgewandelt, aber äußerlich fast identisch ging der Polo in Wolfsburg in Serie. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung war der Audi 50 deutlich teurer als andere Modelle in dieser Klasse, was zu seiner schnellen Einstellung im Jahr 1978 führte. Der Polo hingegen war preisbewusster positioniert und erzielte damit einen weitaus größeren Erfolg. 7500 DM waren auch für junge Menschen und Familien bezahlbar.

2. Buntes Sondermodell: VW Polo Harlekin

Bis heute gehört er zu einem der wohl ungewöhnlichsten Sondermodelle überhaupt: Der VW Polo Harlekin wurde Mitte der 1990er-Jahre ursprünglich als Marketing-Gag entwickelt. Die Nachfrage aber war so groß, dass VW eine limitierte Serie auflegte. Die bunte Karosserie, die in vier unterschiedlichen Farben (Rot, Gelb, Blau und Grün) lackiert war, sollte ursprünglich den modularen Aufbau des Polo verdeutlichen. Heute gilt das Sondermodell als Kultauto und Sammlerstück.



3. Weltpremiere mit Diesel-Kat

Der VW Polo war eines der ersten Fahrzeuge seiner Klasse, das Mitte der 1980er-Jahre einen Diesel-Katalysator erhielt.

4. Mittlerweile größer als ein VW Golf 3

Im Laufe der Jahre ist der VW Polo richtig groß geworden: Mittlerweile übertrifft er sogar ältere Golf-Modelle – hier fünf spannende Fakten zum VW Golf. So ist die sechste Generation des Polo mit 4,05 m etwas länger als der VW Golf 3, der 4,02 m in der Länge misst. Der aktuelle VW Polo ist mit 1,75 m auch sechs cm breiter und vier cm höher.

5. Exportschlager – mit eigenen Ablegern für besondere Märkte

In Südafrika ist der VW Polo als eines der meistverkauften Fahrzeuge so beliebt, dass dort sogar spezielle Varianten entwickelt werden, die es in Europa nicht gibt. Der VW Polo Vivo etwa ist eine vereinfachte und günstigere Variante. In Brasilien wurde der Polo in den 1980er-Jahren unter dem Namen VW Fox verkauft. Dieser war speziell für den südamerikanischen Markt angepasst und bot beispielsweise einen robusteren Unterbau für unwegsame Straßen.

Nun schlägt VW im Mai 2026 mit der Premiere des VW ID. Polo ein weiteres Kapitel der nun über 50 Jahre währenden Geschichte seiner Kleinwagen-Baureihe auf – hier nennen wir alle bereits bekannten Fakten zum elektrischen Polo und zeigen Bilder.