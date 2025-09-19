Baldige ID. Polo-Premiere: Fünf Fakten zum VW Polo
Seit 1975 gibt es den VW Polo bereits. Mit über 20 Mio. verkauften Fahrzeugen in sechs Generationen avancierte er zu einem der beliebtesten Kleinwagen weltweit. Anlässlich der baldigen Premiere des rein elektrischen ID. Polo kommen hier fünf spannende wie auch kuriose Fakten zur Baureihe!
Fünf spannende Fakten über den VW Polo, die kaum jemand kennt
1. Gemeinsame Wurzeln mit Audi
Die im März 1975 vorgestellte erste Generation des VW Polo basierte auf dem Audi 50 (hier im Vergleich mit dem Audi A1). Leicht abgewandelt, aber äußerlich fast identisch ging der Polo in Wolfsburg in Serie. Mit seiner hochwertigen Verarbeitung war der Audi 50 deutlich teurer als andere Modelle in dieser Klasse, was zu seiner schnellen Einstellung im Jahr 1978 führte. Der Polo hingegen war preisbewusster positioniert und erzielte damit einen weitaus größeren Erfolg. 7500 DM waren auch für junge Menschen und Familien bezahlbar.
2. Buntes Sondermodell: VW Polo Harlekin
Bis heute gehört er zu einem der wohl ungewöhnlichsten Sondermodelle überhaupt: Der VW Polo Harlekin wurde Mitte der 1990er-Jahre ursprünglich als Marketing-Gag entwickelt. Die Nachfrage aber war so groß, dass VW eine limitierte Serie auflegte. Die bunte Karosserie, die in vier unterschiedlichen Farben (Rot, Gelb, Blau und Grün) lackiert war, sollte ursprünglich den modularen Aufbau des Polo verdeutlichen. Heute gilt das Sondermodell als Kultauto und Sammlerstück.
3. Weltpremiere mit Diesel-Kat
Der VW Polo war eines der ersten Fahrzeuge seiner Klasse, das Mitte der 1980er-Jahre einen Diesel-Katalysator erhielt.
4. Mittlerweile größer als ein VW Golf 3
Im Laufe der Jahre ist der VW Polo richtig groß geworden: Mittlerweile übertrifft er sogar ältere Golf-Modelle – hier fünf spannende Fakten zum VW Golf. So ist die sechste Generation des Polo mit 4,05 m etwas länger als der VW Golf 3, der 4,02 m in der Länge misst. Der aktuelle VW Polo ist mit 1,75 m auch sechs cm breiter und vier cm höher.
5. Exportschlager – mit eigenen Ablegern für besondere Märkte
In Südafrika ist der VW Polo als eines der meistverkauften Fahrzeuge so beliebt, dass dort sogar spezielle Varianten entwickelt werden, die es in Europa nicht gibt. Der VW Polo Vivo etwa ist eine vereinfachte und günstigere Variante. In Brasilien wurde der Polo in den 1980er-Jahren unter dem Namen VW Fox verkauft. Dieser war speziell für den südamerikanischen Markt angepasst und bot beispielsweise einen robusteren Unterbau für unwegsame Straßen.
Nun schlägt VW im Mai 2026 mit der Premiere des VW ID. Polo ein weiteres Kapitel der nun über 50 Jahre währenden Geschichte seiner Kleinwagen-Baureihe auf – hier nennen wir alle bereits bekannten Fakten zum elektrischen Polo und zeigen Bilder.