Eckdaten Bauzeitraum seit 2017 Aufbauarten Kastenwagen/Kombi Türen 3/4 Leergewicht 2600 bis 3400 kg Leistung von 105 bis 170 PS Kraftstoffarten Diesel Abgasnorm Euro 6

Das Ford Transit Custom Facelift (2018) möchte mit neuem Design und neu bemessenem Innenraum das Segment der Nutzfahrzeuge mit bis zu einer Tonne Nutzlast bereichern. Sein Zweiliter-EcoBlue-Dieselmotor wird dabei in drei Leistungsstufen mit bis zu 170 PS zu beziehen sein, ab 2019 folgt eine besonders emissionsarme Plug-in-Hybrid-Version.

Mit frischem Design, fairem Preis und einem größerem Innenraum will das Ford Transit Custom Facelift (2018) neue Akzente im Segment der Nutzfahrzeuge mit bis zu einer Tonne Nutzlast setzen. Angetrieben wird der modellgepflegte Transporter dann von einem 2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor, der die Euro 6-Abgasnorm erfüllt und wahlweise in den drei Leistungsstufen 105 PS, 130 PS und 170 PS zur Verfügung steht. Die neue "ECOnetic"-Fahrzeugvariante des Kastenwagen-Lkw will in diesem Zusammenhang mit einem besonders niedrigem Kraftstoffverbrauch und voraussichtlichen CO2-Emissionen von nur 148 g/km überzeugen. Äußerlich zeichnet sich das Ford Transit Custom Facelift (2017) durch ein Front-Design mit typische dreigeteilten Kühlergrill aus Das überarbeitete Design soll dabei besser mit der aktuellen Design-DNA aller neuen Ford-Fahrzeuge harmonieren, erkennbar etwa am trapezförmigen Kühlergrill und den schmalen Scheinwerfern, die in die Schulterlinie des Fahrzeugs übergehen. Moderne Beleuchtungs-Technologien wie das LED-Tagfahrlicht oder die optional verfügbaren Xenon-Scheinwerfer runden das zeitgemäße Erscheinungsbild ab. Preislich wird sich das Ford Transit Custom Facelift (2018) vermutlich auf dem Niveau des 2013 eingeführten Transit Custom bewegegen (Preis: ab 26.050 Euro).

Der Innenraum des Ford Transit Custom Facelift (2018) soll dem Fahrer dank einer verbesserten Ergonomie mit zahlreichen cleveren Stauraumlösungen mehr Komfort bieten und zudem mit dem sprachgesteuerten SYNC3-Konnektivitätssystem oder der "MyFordDock"-Option den Anschluss mobiler Endgeräte ermöglichen. Eine weitere Technologie, die zum ersten Mal in Nutzfahrzeugen dieser Klasse eingeführt werden soll, ist der Geschwindigkeitsbegrenzer. Was die Dimensionen des Transporters anbelangt, stehen zwei Dachhöhen, zwei Radstände, ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,6 bis 3,4 Tonnen mit Nutzlasten bis zu 1450 kg sowie unterschiedlichen Karosserievarianten zur Verfügung, darunter der Kastenwagen-Lkw, der Kastenwagen-Lkw mit Doppelkabine, der Kastenwagen-Pkw und der Kombi. Das überarbeitete Modell will mit seiner Belastbarkeit in der Tradition des Ford Transit stehen. Beispiele hierfür sind etwa der Ladebereich des Transporters mit Trennwand und Durchlademöglichkeit für besonders lange Gegenstände oder der integrierte Dachträger, der je nach Bedarf aus- oder eingeklappt werden kann. Die neuen Fahrzeug-Spezifikationen umfassen auf Wunsch außerdem ein 6-Gang-SelectShift-Automatikgetriebe und eine Luftfederung für die Hinterachse, die aber ausschließlich für Kombi-Modelle mit Pkw-Zulassung verfügbar sein wird.

