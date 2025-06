Preis: Challenger S215 (2025) ab 60.990 Euro

Die Campingplatz-Spatzen pfeifen es von den Wohnmobil-Dächern: Die sportive Trigano-Tochter Challenger setzt nicht nur auf ein neues Logo mit zwei in Rot leuchtenden Schriftzeichen. Die Franzosen haben auch einen frischen Teilintegrierten auf Ford-Transit-Basis auf den Markt geworfen. Mit nur 2100 mm Außenbreite und einer Außenlänge von 6590 mm ist der neue Challenger S215 (2025) dabei ausgesprochen kompakt und agil unterwegs. Er bietet Gurt-Sitzplätze für vier und serienmäßig Schlafplätze für zwei Personen.

Der schmale Teilintegrierte startet zu einem bemerkenswert attraktiven Basispreis von 60.990 Euro. Wer sich für die Sport Edition entscheidet, muss mindestens 68.990 Euro hinlegen (Alle Preise: Stand Juni 2025). Damit bleibt Challenger seiner Linie treu und bietet – wie bei der Schwestermarke Chausson – zwei klar definierte Ausstattungsvarianten: Die "Break Edition" für Preisbewusste und die deutlich umfassender ausgestattete Sport Edition. Bereits die Grundausstattung beinhaltet zahlreiche Extras, sodass die bei den meisten Campingfans ungeliebten Aufpreislisten erfreulich kurz ausfallen.

Innenraum: Französisches Bett und massiver Küchenblock

Mit seinen oben genannten Abmessungen zählt der Challenger S215 (2025) zu den kompaktesten Teilintegrierten auf dem Markt (hier die verschiedenen Wohnmobil-Bauarten im Überblick). Dennoch überrascht der Innenraum auf Anhieb mit einem luftigen Raumgefühl. Möglich macht das unter anderem das serienmäßige Panoramadach, das für viel Tageslicht im Innenraum sorgt. Der Grundriss setzt auf ein französisches Bett mit einer Liegefläche von 1,40 x 1,90 m, was den Wohnraum auf natürliche Weise aufteilt und ihn zugleich offen und luftig wirken lässt. Apropos Luft: Doppelt verglaste Fenster mit festem PE-Rahmen sowie einem Verdunkelungsrollo und Moskitonetz sollen das ganze Jahr über für gute Isolierung und angenehmes Klima an Bord sorgen.

Gekocht wird im Challenger S215 (2025) auf einem Küchenblock, der aufgrund seiner fast schon etwas klobig wirkenden Massigkeit diesem Namen alle Ehre macht. Im Unterbau integriert findet sich ein 87-l-Kompressor-Kühlschrank integriert. Rund um den Zweiflammen-Gasherd (die besten Camping-Gaskocher in unserem Test) finden Hobbyköch:innen ihre Arbeitsfläche. Durch die auch als Schneidbrett verwendbare Abdeckung der Spüle lässt sie sich auf ein auch für ambitioniertere Kochprojekte akzeptables Maß erweitern.

Die Nasszelle ist als Kombibad ausgeführt und liegt nicht klassisch im Heck, sondern praktisch zwischen Bett und Halbdinette. Dank leicht zu bedienender Schwenkwand wird der Sanitärbereich im Handumdrehen zur Dusche (die besten mobilen Außenduschen fürs Wohnmobil in unserer Übersicht). Der Wohnraum bietet neben der Halbdinette, einen kleinen Seitensitz. Mit den drehbaren Pilotsitzen aus Reihe eins des Cockpits schafft es der Challenger S215 (2025) somit auf bis zu fünf Sitzplätze. Der ausklappbare Tisch lässt sich flexibel nutzen. Trotz des französischen Betts, das über einen treppenartigen Aufgang zu erreichen ist, bleibt in der niedrigen Heckgarage ausreichend Platz. Bis zu zwei Fahrräder in Erwachsenengröße passen laut Hersteller hinein. Voraussetzung ist allerdings, dass diese demontiert werden (wie sich Fahrräder alternativ am Pkw transportieren lassen).

Basisfahrzeug: Ford Transit

Beim Teilintegrierten S215 (2025) setzt Challenger konsequent auf das neue Ford-Transit-Chassis. Kunden können zwischen einem 130 PS (96 kW) starken Vierzylinder-Diesel mit Sechsgang-Schaltgetriebe und einer 165 PS (121 kW) starken Version mit Automatik wählen (So sind Automatikgetriebe aufgebaut) – so ist für jede Schaltvorliebe ein passender Antriebsstrang vorhanden. In Kombination mit dem modernen Fahrwerk sorgen die kompakten Außenmaße für ein agiles Handling, das vermutlich auch auf engen Straßen oder beim Passieren enger Baustellenbereiche punkten kann.