Eckdaten Bauzeitraum seit 2014 Aufbauarten Limousine/Kombi Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4867–4871/1852/1482–1501 Leergewicht 1507–1554 kg Leistung von 115 bis 240 PS Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 6 Grundpreis 25.990 Euro

Mit einem Preis von 27.150 Euro lässt sich der neue Ford Mondeo Ende 2014 sogar etwas günstiger als das bisherige Modell erwerben

Zu einem Preis ab 25.990 Euro steht der Ford Mondeo seit Ende 2014 in den Showrooms der Händler. Die in den USA seit einiger Zeit als Ford Fusion verkaufte Mittelklasse-Baureihe wird hierzulande unter anderem mit dem mehrfach als Engine of the Year ausgezeichneten Turbo-Dreizylinder und dem Allradantrieb 4x4 angeboten. 125 PS holt die Zwangsbeatmung aus dem Einliter-Hubraum. Wer von dem extremen Downsizing nicht viel hält, bleibt der Ford Mondeo (2014) mit 160 PS und 1,5-Liter-Triebwerk oderder Zweiliter-Benziner mit 203 oder 240 PS – ohne Turbo kommt jedoch keine der Maschinen aus. Bei den Dieseln stehen 1,5, 1,6 und 2,0-Liter-Maschinen mit 115, 120, 150, 180 oder 210 PS zur Wahl. Wer einen alternativen Antrieb sucht, wird ebenfalls fündig: Der Mondeo hat ebenfalls einen Hybrid-Antrieb in der Motorenpalette. Die Kombination von 2,0-Liter-Benziner und Elektromotor kommt bei einer Systemleistung von 187 PS auf einen Normverbrauch von 4,2 Liter auf 100 Kilometer, was 99 Gramm CO2 pro Kilometer entspricht und dem Hybrid-Mondeo die Einstufung in der Effizienzklasse A+ beschert.

Ford Mondeo (2014): Preis ab 25.990 Euro

Mit dem Hybridantrieb anfreunden muss sich zumindest wer den Ford Mondeo (2014) mit Stufenheck (ab 36.100 Euro) fahren möchte. Ansonsten haben Kunden die Wahl zwischen viertürigem Fließheck oder dem Kombi Turnier (ab 26.990 Euro). Die Kraftübertragung erfolgt via Sechsgang-Schaltgetriebe oder -Automatik auf Wunsch auch an alle vier Räder. Mit dem Modellwechsel erhält der Ford Mondeo (2014) das neue Markengesicht mit dem "Aston-Martin-Grill" sowie optionalen LED-Scheinwerfern und bekommt auch ansonsten wesentlich dynamischere Züge. Das Stufenheck bekommt eine coupéhaftere Dachlinie. Mit der neuen Generation den Ford Mondeo halten außerdem neue Assistenzsysteme Einzug und bringen den Mittelklässler wieder näher an das Niveau der Konkurrenz: Spurhalteassistent, Abstandstempomat, Einparkhilfe und Totwinkelwarner sind auf Wunsch mit an Bord.