Ford Galaxy/Mondeo/S-Max: Gebrauchtwagen

Mit Ford Mondeo Turnier, Ford S-Max und Ford Galaxy bieten die Kölner:innen gleich drei geräumige Modelle an. Auch aus zweiter Hand sind die drei Familienautos sehr interessant. Tipps zum Kauf der Gebrauchtwagen!

Ford Galaxy 1.5 EcoBoost für 16.350 €

Baujahr: 2017, durchschnittliche Laufleistung (DAT): 65.000 km Positiv Viel Platz , serienmäßig sieben Sitze, sicher, ordentliche Verarbeitung Negativ Höhere Preise , nicht so fahrdynamisch, viele Mängel bei der HU

Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost für 13.850 €

Baujahr: 2017, durchschnittliche Laufleistung (DAT): 65.000 km Positiv Günstige Preise und niedriger Verbrauch, gute Fahrleistungen Negativ Nur für vier Personen auf längeren Strecken geeignet, viele Mängel

Ford S-Max 1.5 EcoBoost für 16.150 €

Baujahr: 2017, durchschnittliche Laufleistung (DAT): 65.000 km Positiv Geräumig , optional sieben Sitze, dynamischer als der Galaxy Negativ Höhere Preise , weniger Kopffreiheit als im Galaxy, viele Mängel

Familien mit zwei oder mehr Kindern und einem normalen Einkommen sind bei der Autosuche schnell mit ihrem Latein am Ende. Doch mit Ford Galaxy, Ford Mondeo und Ford S-Max als Gebrauchtwagen hält der Kölner Autobauer hier noch ein umfangreiches Angebot bereit – die von Nutzfahrzeugen abgeleiteten Tourneo-Modelle noch nicht einmal mitgerechnet. Der Galaxy und der sportlichere S-Max teilen sich eine Plattform mit dem Mittelklässler Mondeo, der als Kombi Turnier ebenfalls viele Anforderungen von Familien erfüllt. Alle drei rollen im spanischen Valencia von den Fließbändern und sind technisch eng verwandt. Der Modellstart erfolgte jeweils 2015, das letzte größere Facelift mit leichten optischen Retuschen, überarbeiteten Motoren und neuer Achtstufen-Automatik gab es jeweils 2019. Wer also nach einem entsprechenden Gebrauchtwagen aus dem Jahr 2017 sucht, findet aktuelle, wenn auch nicht mehr ganz taufrische Autos. Bis auf eine geplante Elektrifizierung (48-Volt-Technik) der Antriebe wird sich daran auch 2021 nichts ändern.

Ford Galaxy, Ford Mondeo Turnier & Ford S-Max als Gebrauchtwagen kaufen

Motor der Vernunft bei vier Jahre alten Gebrauchtwagen Ford Galaxy, Mondeo Turnier und S-Max ist der 160 PS starke Vierzylinder-Turbobenziner mit 1,5 Liter Hubraum. Diesen bietet Ford für den Kombi heute nicht mehr an, in den beiden Vans ist er inzwischen auf 165 PS erstarkt. Das Triebwerk reicht aber auch in der schwächeren Variante für familientaugliches Vorankommen. Das gilt besonders für den Mondeo Turnier, der leer bis zu 200 Kilogramm weniger auf die Waage bringt als die beiden Vans. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h und 9,3 Sekunden für den Sprint auf Tempo 100 lässt er die firmeninterne Konkurrenz deutlich hinter sich. Im Test war der Abstand zur schwerfälligeren Konkurrenz sogar noch deutlicher. Auch beim Testverbrauch hatte der Ford Mondeo Turnier mit 7,6 Liter Super pro 100 km die Nase vorn – der Ford S-Max erreichte 7,9, der Ford Galaxy 8,4 Liter Super auf dieser Strecke. Das Trio übertrug die Kraft dabei mit der serienmäßigen manuellen Sechsgang-Schaltung. Nur der Mondeo 1.5 EcoBoost war 2017 optional schon mit einer 2000 Euro teuren Sechsstufen-Automatik zu haben.

Alle drei Familienautos sind fahrsicher ausgelegt

Bei der Abstimmung der Fahrwerke von Ford Galaxy, Ford Mondeo Turnier und Ford S-Max haben die Ingenieur:innen ihr Können unter Beweis gestellt: Alle drei Familienautos sind sportlich straff und fahrsicher ausgelegt, ohne unkomfortabel zu sein. Trotzdem sind auch bei den Modellen als Gebrauchtwagen die optionalen adaptiven Dämpfer eine gute Wahl – aber keine billige: Ford-Händler verlangten dafür schon vor vier Jahren bis zu 2000 Euro extra. Außerdem waren adaptive Dämpfer erst ab der Titanium-Ausstattung erhältlich, die heute im Gebrauchtwagenhandel zu Aufschlägen von bis zu 2000 Euro führen kann. Hier sind also ein genauer Preisvergleich und hartes Verhandeln angesagt, denn eigentlich bietet bereits die Basisversion Trend mit Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Zentralverriegelung und einer ordentlichen Multimedia-Ausstattung alles Wichtige. Und diese Ford gibt es im Alter von vier Jahren schon zu familienfreundlichen Tarifen. Laut Deutscher Automobil Treuhand DAT ist ein Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost Trend mit einer durchschnittlichen Laufleistung von 65.000 Kilometern schon für 13.850 Euro zu haben. Vergleichbare Ford S-Max und Ford Galaxy werden bis zu 3000 Euro teurer gehandelt (Stand: Januar 2021).

Technikcheck vor dem Gebrauchtwagenkauf

Das hat seine Gründe: Im Ford Mondeo Turnier fühlt sich eine vierköpfige Familie gut untergebracht. Die Außensitze im Fond sind bequem und gut konturiert, doch der Mittelplatz gleicht einer Strafbank. In den beiden Vans Ford S-Max und Ford Galaxy finden sich in der zweiten Reihe drei Einzelsitze, auf denen sogar großgewachsene Sprösslinge bequem reisen. Zudem lassen sich nur hier drei Kindersitze oder Erhöhungen nebeneinander unterbringen, auch wenn die äußeren Plätze den Türen recht nahekommen. Zwei ausklappbare Sessel in der dritten Reihe gab und gibt es für den Ford S-Max optional (2017: ab 950 Euro), beim Ford Galaxy waren und sind sie Standard. Der höhere Galaxy bietet außerdem mehr Kopffreiheit und Laderaumvolumen – selbst bei voller Bestuhlung sind es mindestens noch 300 Liter. In puncto Bedienung, Verarbeitung und Sicherheitsausstattung finden sich dagegen kaum Unterschiede. Allerdings bot Ford nur die Vans mit optionalen hinteren Seitenairbags an. Den Ford Mondeo Turnier gab es mit optionalen Gurtairbags für die beiden hinteren Außenplätze. Auf gleich schlechtem Niveau bewegen sich die Prüfergebnisse der GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung: Alle drei Gebrauchtwagen fallen bei den Hauptuntersuchungen sehr oft mit defekten Lichtanlagen, Bremsen und Lenkungen auf. Ein gründlicher Technikcheck und am besten ein Kauf mit umfangreicher Garantie sind hier also dringend geboten.

Technische Daten von Ford Galaxy, Ford Mondeo & Ford S-Max

AUTO ZEITUNG 03/2021 Ford Galaxy Ford Mondeo Turnier Ford S-Max Technik Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/4; Turbo 4/4; Turbo 4/4; Turbo Hubraum 1499 cm³ 1499 cm³ 1499 cm Leistung 160 PS 160 PS 160 PS Getriebe/Antrieb 6-Gang, manuell; Vorderrad 6-Gang, manuell; Vorderrad 6-Gang, manuell; Vorderrad Messwerte Leergewicht 1633 kg 1429 kg 1570 kg Beschleunigung 0-100 km/h (Werk) 9,9 s 9,3 s 9,9 s Höchstgeschwindigkeit (Werk) 195 km/h 217 km/h 200 km/h Verbrauch auf 100 km (Werk) 6,5 l S 5,9 l S 6,5 l S CO2-Ausstoß (Werk) 149 g/km 137 g/km 149 g/km Preise Neupreis 2017 33.310 € 28.500 € 30.400 €

