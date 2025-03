Positiv Gute Fahrdynamik, ordentliches Platzangebot, günstige Preise als Gebrauchtwagen Negativ Viele Mängel bei der Hauptuntersuchung, zuletzt nur noch als Hybrid und Diesel verfügbar

Ford Mondeo gebraucht kaufen: Ratgeber

Neben der Limousine läuft auch die Kombi-Version Ford Mondeo Turnier seit 2022 nicht mehr vom Band. Wer einen neuen, geräumigen Kombi sucht, landet beim VW Passat, Premiummarken wie Au­di, BMW, Mercedes oder Import­marken wie Mazda, Peugeot und Volvo. Aber auf dem Gebraucht­wagenmarkt gibt es noch jüngere, gut gepflegte Exemplare des Ford Mondeo, meist die stärker gefragten Kombi-Variante. Auch die seltenere und günsti­ger gehandelte Fließheckversio­n ist keine schlechte Wahl: Dank großer Heckklappe ist das Gepäckabteil ebenfalls geräumig und variabel. Noch seltener ist die Stufenheck-Limousine des Ford, die zuletzt mit verschiedenen Antrieben und nur in der hoch­wertigen Titanium-Ausstattung verkauft wurde. Mit einem Kof­ferraumvolumen von 383 l taugt sie allerdings nicht für Fa­milien. Die praktischste Wahl ist und bleibt der Kombi.

Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Der Ford Explorer Elektro (2024) im Fahrbericht (Video):

Hybrid mit geringerem Ladevolumen

Beim Ford Mondeo Turnier erhält man einen 4,87 m langen Fünfsitzer mit einem maximalen Ladevo­lumen von 525 bis 1630 l. Dazu offeriert der Mondeo dank 2,85 m Radstand ein sehr ordentliches Platzangebot. Bei umgeklappten Rücksitzen entsteht eine 1,94 m lange Flä­che, die vorn leicht ansteigt. Eine Besonderheit: Ab 2019 wurde auch der Turnier als Voll­hybrid mit einer Systemleistung von 187 PS (138 kW) angeboten. Der Teilzeit-Benziner ist mit ei­nem NEFZ-Verbrauch von 4,3 l Super zwar verhältnismäßig spar­sam, das Laderaumvolumen sinkt wegen der Batterie im Heck aber auf 365 bis 1405 l. Da der Mon­deo Hybrid zudem nur im Stadt­verkehr seine Verbrauchsvorteile ausspielt, sind Langstreckenaffine hier nicht so gut bedient. Wer par­tout keinen Diesel möchte, hat bei jüngeren Exemplaren Pech: Beim Facelift 2019 behielt Ford nur den Hybrid im Programm. Die zeitweise offerierten Dreizylinder-Benziner laufen vergleichsweise unkultiviert, oh­ne beim Verbrauch nennenswerte Vorteile zu bringen.

Unsere Gebrauchtwagen-Ratgeber zu Konkurrenten:

Bei den Getrieben hat man die Wahl zwischen einer manuellen Sechsgang-Schaltung und einer Automatik mit bis zu acht Stufen. Eine Kaufentscheidung sollte man vom Angebot und von den persönlichen Vorlieben ab­hängig machen – auch die manu­ellen Getriebe arbeiten präzise. Bei Verarbeitung und Bedienung verbesserte sich der Ford Mondeo mit dem Facelift An­fang 2019 spürbar. Was die Fahrdynamik angeht, glänzt der Ford mit präziser Len­kung, gut abgestimmtem Fahr­werk und hoher Traktion. Deshalb sollte die sportliche ST-Line-Aus­stattung nicht die erste Wahl sein: Das hier serienmäßige Sportfahr­werk ist zu viel des Guten.

Von der AUTO ZEITUNG getestet und empfohlen:

In Sachen Langzeitqualität ist der Ford Mondeo keine Muster­knabe: Bei den Hauptuntersu­chungen der GTÜ schneidet er beispielsweise in Sachen Karosserie Bodengruppe und Abgasanlage überdurchschnittlich schlecht ab (siehe Mängelstatistik in Bild 13). Hier hilft nur ein gründlicher Profi-Check, am besten auf einer Hebebühne.

Empfehlenswerte Antriebe für den Ford Mondeo (2019) Modell 2.0 Hybrid 2.0 EcoBlue 2.0 EcoBlue Zylinder/Ventile pro Z. 4/4 + E-Motor 4/4, Turbodiesel 4/4, Turbodiesel Hubraum 1999 cm³ 1997 cm³ 1997 cm³ Leistung 138 kW/187 PS 110 kW/150 PS 140 kW/190 PS Drehmoment 300 Nm 370 Nm 400 Nm Verbrauch/100 km (WLTP) 4,3 l S 4,6 l D 4,9 l D Höchstgeschw. 175 km/h 210 km/h 218 km/h Alle Daten Werksangaben

Gebrauchtpreise für den Ford Mondeo (2019)

Modell 2.0 Hybrid 2.0 EcoBlue 2.0 EcoBlue 2019 17.800 € / 70.000 km 15.500 € / 99.000 km 18.500 € / 99.000 km 2020 19.250 € / 57.000 km 16.900 € / 80.000 km 22.200 € / 80.000 km 2021 20.300 € / 44.000 km 20.500 € / 61.000 km 26.400 € / 61.000 km Durchschnittliche Verkaufspreise für das jeweilige Basismodell und die durchschnittliche Laufleistung für die verkaufen Fahrzeuge; beide Werte ermittelt von der Deutschen Automobil Treuhand (DAT); Stand: April 2024