Ford hat sich erneut bewiesen: Mit dem Ford Transit SuperVan 4.2 konnt der Hersteller eine neue Bestzeit für (elektrische) Vans einfahren. Mit seiner Rundenzeit von 6:48,393 min ist er sogar schneller als der Ford Mustang GTD.

Möglich macht das eine Überarbeitete Aerodynamik, die bei Tempo 240 km/h einen Abtrieb von fast zwei Tonnen produziert – und natürlich die Systemleistung von irrwitzigen 1030 kW (1400 PS).

Neuer Rundenrekord für Ford: Der Titel des schnellsten Vans auf der Nordschleife geht an den Ford Transit SuperVan 4.2, der im August 2025 eine Rundenzeit von von 6:48,393 min in den Asphalt brannte.

Ford Transit SuperVan 4.2 fährt Nordschleifen-Rekord für Vans

Ford hat mit dem vollelektrischen SuperVan 4.2 die berüchtigte Nürburgring-Nordschleife (fünf Fakten zum Nürburgring) in 6:48,393 min befahren. Damit sichert sich der US-amerikanische Hersteller den Titel des schnellsten Vans auf der Nordschleife. Am Steuer des 1030 kW (1400 PS) starken Elektroboliden saß niemand geringeres als der französische Rennfahrer Romain Dumas, der bereits mehrere Elektro-Rekorde auf verschiedenen Strecken eingefahren hat. Auf der 20,832 km langen Rennstrecke erreichte er im Ford Transit SuperVan 4.2 eine Höchstgeschwindigkeit von 262 km/h.

Die Nordschleifen-Runde des Ford Transit SuperVan 4.2 (2025) im Video:

Bestzeit unterbietet sogar jene des Ford Mustang GTD

Mit seiner Rundenzeit ist der Ford Transit SuperVan 4.2 nicht nur der schnellste Van in der Grünen Hölle, sondern ordnet sich sogar noch vor dem Ford Mustang GTD ein. Dieser fuhr eine Zeit von 6:52,072 min. Damit ist der Van-Prototyp fast vier Sekunden schneller.

Den Rekord des schnellsten Elektroautos hält dagegen der VW ID.R. Er umrundete 2019, ebenfalls mit Romain Dumas am Steuer, die Nürburgring-Nordschleife in 6:05,336 min. Ebenfalls elektrisch: der Xiaomi SU7 Ultra, der mit dem Track Package den Rekord für das schnellste viertürige Auto mit 7:04,957 min innehält. Als Prototyp erzielte der SU7 Ultra Zeit von 6:22,091 min – 26 s schneller als der Supervan.

Weitere Vans, die auf der Nordschleife offiziell Zeiten in den Asphalt brannten, sind keine Konkurrenz für den elektrischen Ford SuperVan 4.2. Rennfahrerin Sabine Schmitz etwa setzte 2005 mit einem Serien-Transit eine Zeit von 10:08,49 min. 2018 schaffte ein VW Transporter dieselbe Strecke in 9:58 min.

Der SuperVan 4.2 ist maximal auf Rundenzeiten getrimmt

Der Ford Transit SuperVan 4.2 folgt einer Reihe mehrerer Extrem-Vans von Ford. Insgesamt vier Modelle gingen dem 2025er-Rekordträger voraus. Mit seinen 1030 kW (1400 PS), einem Allradantrieb und mit einem umfangreichen Aeropaket wurde SuperVan 4.2 konsequent auf schnelle Rundenzeiten getrimmt. Drei Elektromotoren sorgen beim SuperVan 4.2 für ordentlich Vortrieb, davon einer an der Vorder- und zwei an der Hinterachse. Im Rennbetrieb kann mit bis zu 600 kW Energie durch Rekuperation zurückgewonnen werden. Viele Bauteile aus Carbon und die Magnesiumräder drücken den SuperVan 4.2 auf ein Leergewicht von knapp unter zwei Tonnen. Mit ihren Spoilern und mit dem XXL-Diffusor erzeugt die Karosserie bei Tempo 240 km/h einen Abtrieb von fast zwei Tonnen.

Von Jarno Schwarze