Das ist Fords neues Elektro-Einstiegsmodell

Ford kommt dem nach Wunsch nach günstigerer E-Mobilität nach und erweitert 2025 seine elektrische Pkw-Flotte mit dem Ford Pume Gen-E um ein neues Einstiegsmodell. Beim Antrieb gestaltet Ford es für die Kundschaft maximal einfach: An der Vorderachse sitzt stets ein 124 kW (168 PS) starker E-Motor, der aus dem Stand 290 Nm Drehmoment an die Vorderräder schickt. Wichtiger als die acht Sekunden, die bis Tempo 100 benötigt werden sollen, ist die Ladegeschwindigkeit. Laut Ford soll es nur 23 min brauchen, das kleine SUV am Schnelllader von zehn auf 80 Prozent aufzuladen – trotz maximal 100 kW Ladeleistung.

Fahrbericht im Video Ford Explorer Elektro (2024)

Ein Grund für die flinke Ladezeit ist der mit 43 kWh Kapazität überschaubar große Akku. Etwaigen Reichweitenbedenken soll eine WLTP-Reichweite von bis zu 376 km entgegenwirken. AUTO ZEITUNG-Autor Johannes Riegsinger konnte sich den Ford Puma Gen-E (2025) bereits im Detail anschauen und verrät im Video alles Wissenswerte zum elektrischen Kleinwagen aus Köln.

