Mustang-Monster mit Twin-Turbo

Das neueste Happy-Meal von Fathouse Performance: Via Twin-Turbo lädt der Tuner 1436 PS (1056 kW) in den Ford Mustang Shelby GT500 1400R.

Tuner Fathouse Performance macht seinem Namen alle Ehre und verdoppelt die 771 PS (567 kW) des Ford Mustang Shelby GT500 mit einem Twin-Turbo-Upgrade. Das ist der Preis des infernalischen 1400R.

Die Turboaufladung gehört normalerweise nicht zu den präferierten Technologien im US-amerikanischen Automobilbau. Jenseits des großen Teichs ist Hubraum immer noch King, am liebsten in Verbindung mit einem guten, alten V8. Soll doch einmal mehr Performance her, greifen die Amis lieber zum Kompressor, dessen direkt anliegender Drehmomentboost ähnlich mächtig ist wie das Frühstück in einem amerikanischen Diner. Doch es soll auch im Land der Dragstrips und Drive-in-Kultur Menschen geben, die nicht schon bei 5000 Touren hochschalten wollen und für ihren außerordentlichen Leistungshunger auch gerne mal eine ganze Tankstelle trockenlegen. Für diese Sorte hat Fathouse Performance den Ford Mustang Shelby GT500 1400R auf den Rollenprüfstand gestellt.

Unsere Produkttipps zum LED-Nachrüsten:



Bereits das von 2019 bis 2023 gefertigte Serienpendant gehört mit 771 PS (567 kW) zu den muskulösesten Muscle Cars, die die Staaten zu bieten haben. Nach der Twin-Turbo-Kur des Tuners aus dem US-amerikanischen Martinsville (Bundestaat Indiana) flacht die Leistungskurve erst bei 8200 Touren ab – und zwar bei einem Höchstwert von 1436 PS (1056 kW). Auf dem Weg dorthin hat der aufgeladene Fünfliter-V8 ganz nebenbei noch ein wahres Drehmoment-Himalaya von 1341 Nm zwischen 6000 und 7000 Touren passiert.

Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars zeigt den Ford Capri (2024) im Video:

Fathouse Ford Mustang Shelby GT500 1400R kommt mit gegärtem Getreide auf 1436 PS

Ehrlicherweise müssen wir dazu erwähnen, dass die Maximalleistung des Ford Mustang Shelby GT500 1400R von Fathouse Performance nur mit dem gegärten Getreidedestillat E85 im Tank erzielt werden kann. Mit dem in den USA weit verbreiteten 93 Oktan beschränkt sich die Ausbeute auf immer noch respektable 900 PS (662 kW). Damit der Twin-Turbo die Kolben des V8 nicht bereits beim ersten Prüftstandlauf in die Erdumlaufbahn katapultiert, hat der Tuner an gleich 25 Hardware-Stellschrauben unter der Haube gedreht. Dazu gehören nicht nur geschmiedete Motorkomponenten, sondern auch neue Krümmer, ein neues Kraftstoffsystem und frische Einspritzdüsen. Der an Kampfjet-Turbinen erinnernde Rennauspuff aus Titan macht das Motortuning von außen seh- und hörbar.

Auch interessant:

Interessanterweise hat sich Fathouse beim Exterieur des 1400R mit Hinblick auf das Leistungspotenzial doch ziemlich zurückgehalten. Ein Kohlefaserkit rundum muss hier reichen. An dieser Stelle sprechen wir unsere Zweifel aus, ob der überschaubare Heckspoiler selbst bei 300 km/h durchdrehende Hinterreifen verhindern kann. Einen Großteil der Arbeit werden die nicht übermäßig breiten Semislicks allein übernehmen müssen. Immerhin sorgen Fahrwerksmodifikationen, Überrollbügel und Brembo-Bremsen für einen Hauch von Kontrolle. Wer Spaß am wohl wildesten Mustang-Ritt aller Zeiten hätte, aufgepasst: Fathouse Performance bietet das Auto mit Komplettpaket für umgerechnet 230.000 Euro an. Nicht einmal Elektro-Kracher wie der Lucid Air Sapphire kommen preislich oder leistungstechnisch in die Nähe, Verbrenner höchstens in hochexklusiver Hypercar-Form mit siebenstelligem Preisschild.