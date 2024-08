Farb- und Leistungsexplosion im Mustang

Mit dem Ford Mustang Mystichrome bringt Tuner RTR nicht nur eine Kultfarbe zurück auf die US-Legende, sondern lädt auf Wunsch auch noch 821 PS (604 kW) in den bärigen V8.

Dieser Ford Mustang ist so bunt, dass er eigentlich Farb Mustang heißen müsste: Die Rede ist vom Ford Mustang Mystichrome, den die US-amerikanische Tuningschmiede RTR neu ins Programm aufgenommen hat. Genau genommen gehört er zu einer ganzen Palette an Lackierungen, die die Mustang-Individualisierung des 2009 von Drift-Champion Vaughn Gittin Jr. gegründeten Betriebs auf ein neues Niveau heben soll. Das Highlight der umgerechnet mindestens 8000 Euro teuren Paint-Jobs bildet aber eindeutig die Variante Mystichrome. Dabei hat man sich keineswegs vom Balzverhalten des männlichen Pfaus oder anderer bunter Naturphänomene inspirieren lassen, sondern von der Ford-eigenen Historie.

1996 tauchte der schillernde Metalliclack erstmals für ein Modelljahr auf dem Ford Mustang SVT Cobra auf. Acht Jahre später ein zweites und bisher letztes Mal in einer Serie von 1010 Exemplaren in Form der nachfolgenden Mustang SVT Cobra-Generation. Auch 2024 sollen es nur 1000 Exemplare werden, die mit ihrem Farbverlauf von Blau, Gold, Grün, Lila und Braun allerdings nochmals intensiver wirken als ihre Ahnen. Auch beim Preis kann man schon einmal Rot oder Grün anlaufen: Umgerechnet 14.500 Euro verlangt der auf Ford spezialisierte Veredler.

Kunterbuntes Tuning von RTR: Ford Mustang Mystichrome

Wenn man also sowieso den Wert eines frühen Gen-5-Mustang in den Ford Mustang Mystichrome von RTR steckt, kann man sich gleich noch die restliche Bandbreite an Accessoires aus dem Tuning-Katalog zu Gemüte führen. Damit fällt der Ami nämlich sogar Farbenblinden auf den ersten Blick auf. Da wäre beispielsweise das am Fotoauto montierte RTR-Bodykit samt exorbitantem Frontspoiler (550 Euro) und nicht weniger effektheischenden Seitenschürzen (320 Euro), die nur dank ihrer dunklen Farbgebung nicht völlig überdimensioniert wirken. Die LED-Lufteinlässe im klassischen RTR-Grill (570 Euro) sehen aus, als würden sie einen Korridor zu einer retro-futuristischen Rallye-Welt öffnen. Am Heck wiederum zieht der Entenschwanzspoiler (320 Euro) im Dragster-Format Aufmerksamkeit auf sich.

Soll auch die Performance zum Auftritt passen, ist die RTR Spec 3 das Mittel der Wahl. Dann schuhlöffelt der Tuner neben den bereits aufgezählten Nachrüst-Produkten auch einen Whipple-Kompressor unter die gefurchte Motorhaube des Ford Mustang Mystichrome. Die Motoraufladung alleine misst mit drei Litern Größe bereits mehr als jedem aktuellen Kompaktsportler in seinem Vier- oder Fünfzylinder an Hubraum zur Verfügung steht. Wenn sie einmal in Fahrt kommt, pustet sie dem Fünfliter-V8 314 Zusatz-PS (231 kW) in die Brennräume. Im Endergebnis bedeutet das martialische 821 PS (604 kW) und 834 Nm Drehmoment.

Um nicht in die ewigen Jagdgründe von in Menschenmengen abdriftenden Mustangs einzugehen, spendiert RTR außerdem Fahrwerks-Upgrades in Form von Tieferlegungsfedern, Stabis, Stoßdämpfern und hauseigenen 20-Zöllern auf griffigeren Pneus. Kostenpunkt: 27.300 Euro. In Kombination mit dem GT-Preis von 59.900 Euro und der Lackierung knackt der kunterbunte Mega-Mustang gerade einmal die 100.000-Euro-Marke (Alle Preise: Stand August 2024).