Ein unrunder Motorlauf deutet häufig auf verstopfte Einspritzdüsen hin. Mit einer Reinigung der Injektoren ist das Problem hinterher meist behoben. Wir stellen die besten Produkte zum Injektoren-Reinigen vor und geben eine Anleitung mit Tipps.

Moderne Motoren, ganz gleich, ob Diesel oder Benziner, setzen auf Einspritzdüsen, auch Injektoren genannt. Diese verteilen die richtige Dosis an Kraftstoff zum richtigen Zeitpunkt in die jeweilige Brennkammer. Doch mit der Zeit können sich in den sehr feinen Löchern Schadstoffe ablagern und sich damit das Sprühmuster und die einspritzende Menge verändern. Dann läuft der Antrieb des Fahrzeugs unrund, die Verbrennung unsauber und Leistung fehlt. Gleichzeitig erhöhen sich Schadstoffausstoß und Verbrauch. Im schlimmsten Fall können die Einspritzlöcher verstopfen oder den Strahl so stark verändern, dass Motorschäden entstehen können. Auch wenn die Einspritzdüsen des Fahrzeugs nicht einwandfrei funktionieren, müssen sie nicht direkt getauscht werden. Oftmals reicht eine Reinigung mit einem speziellen Mittel, um die feinen Löcher wieder frei zu bekommen, damit der Kraftstoff wieder einwandfrei in den Zylinder fein zerstäubt wird. Expert:innen raten zu einer regelmäßigen Reinigung der Injektoren, mindestens einmal im Jahr, spätestens aber dann, wenn der Motor unrund läuft. Für die meisten Einspritzsysteme empfiehlt sich der Liqui Moly 5110 Injection-Reiniger.



Wann und warum sollte man die Injektoren reinigen?

Je moderner und leistungsfähiger der Antrieb des Autos, desto feiner arbeitet die Einspritzung. Sie bestimmt die Menge und den Zeitpunkt der Einspritzung in den Zylinder und erhält ihre Infos vom Motorsteuergerät. Je feiner die Einspritzdüsen den Kraftstoff verteilen, desto schneller, sauberer und effizienter läuft die Verbrennung im Zylinder ab und die Luft wird weniger verschmutzt. Dafür liegt in der Einspritzleitung ein sehr hoher Druck an und die Düsen werden immer kleiner, bis zu rund 0,2 Millimeter Durchmesser. Diese präzise Technik hat zur Folge, dass sie anfälliger für Verunreinigung und Verschleiß ist als ältere Einspritzsysteme. Außerdem kann mit einem falschen Strahlbild statt feinem Sprühnebeln ein konzentrierter Strahl auf den Kolben drücken und dort für Schäden sorgen.

Wie werden Injektoren gereinigt?

Wer seinem Motor etwas Gutes tun will, ganz gleich, ob Diesel oder Benziner, der sollte regelmäßig mit einem speziellen Injektoren-Reinigungsmittel das Einspritzsystems des Motors pflegen. Die meisten Mittel werden einfach in der vorgeschriebenen Dosis in den Tank gefüllt und reinigen bei der Fahrt automatisch das Einspritzsystem bei eingebautem Zustand der Injektoren. Erst wenn danach keine Besserung zu spüren ist, sollten Besitzer:innen die Einspritzdüsen ausbauen oder ausbauen lassen und beispielsweise in einem Ultraschallbad reinigen oder reinigen lassen. Auf eine mechanische Reinigung mit einer Bürste oder Draht ist zu verzichten, da dabei mehr zerstört wird als gepflegt werden kann – die feinen Düsen sind auf hundertstel Millimeter genau gebohrt. Jeder noch so kleine Abrieb verändert das Sprühbild. Die meisten Werkstätten tauschen alte Düsen gegen neue aus.

Was ist ein Injektor-Reiniger?

Ein Injektor-Reiniger für Einspritzdüsen ist ein Zusatz, der zum oder statt des Kraftstoffes durch das Einspritzsystem fließt. Damit sollen Ablagerungen und Rückstände gelöst und anschließend verhindert werden. Die meisten Hersteller bieten Additive in 200-ml- oder 300-ml-Flaschen an, deren Inhalt einfach in den Kraftstofftank gefüllt wird. So gelangt der Zusatz ins Kraftstoffsystem und kann die Leitungen und die Einspritzdüsen von innen "putzen". Mit den Zusatz lassen sich nicht mehr sauber spritzende Einspritzdüsen unkompliziert säubern und vor weiteren Verschmutzungen schützen. Gerade Diesel-Injektoren reinigen sich damit ohne aufwendigen Ausbau - und verhindern damit eine teure Reparatur.

Injektoren reinigen: Schritt für Schritt erklärt

Erkennen Besitzer:innen einen unrunden Motorlauf bei Benzin oder Diesel, springt der Motor schlecht an oder liegt der Verbrauch außerhalb der sonst üblichen Werte, bietet sich eine Reinigung der Injektoren an. Spezielle Reinigungsmittel wie von Liqui Molly für Benzinmotoren reinigen die Einspritzanlage von Kraftstoffrückständen und sind besonders für Motoren mit Katalysator geeignet. Dieselmotoren benötigen ein anderes Additiv wie den Liqui Moly Super Diesel Additiv Injektor Reinigung. Es reinigt effektiv das Kraftstoffsystem, verbessert die Verbrennung und verhindert die neue Bildung von Rückständen und Ablagerungen.



Injektor-Reiniger für Dieselmotoren

Auch der Liqui Moly 5128 Motorsystemreiniger Diesel wurde speziell für den Dieselmotor entwickelt und reinigt zuverlässig Diesel-Einspritzdüsen. Der Mathy-ID Diesel Injektorreiniger pflegt und schützt als spezielle Diesel-Injektor-Reinigung ebenso die Einspritzanlage des Diesels. Wie die anderen Additive auch, muss vor dem Tanken des Autos der Inhalt der Dose lediglich in den Kraftstoffbehälter gefüllt werden. Das Additiv vermischt sich dann mit dem Kraftstoff und reinigt während der Fahrt das System von den Verschmutzungen – bis der Tank leer ist. Dabei unbedingt auf die Füllmenge der Flasche achten.



Injektor-Reiniger mit Korrosionsschutz

Einige Hersteller bieten neben der Reinigung auch einen integrierten Korrosionsschutz für das Einspritzsystem an, wie die Diesel-System-Reinigung RZ22D von RZ Oil. Das Additiv wurde speziell für Dieselmotoren abgestimmt, eine Flasche reicht für rund 2.000 Kilometer und soll danach erneuert werden. Andere Hersteller empfehlen ihre Additive mindestens einmal im Jahr in den Tank zu füllen, ganz gleich, ob bei Diesel oder Benzin.



Woran erkennt man eine defekte Einspritzdrüse?

Laien erkennen defekte Einspritzdüsen ihres Autos von außen kaum. Nur wenn der Motor des Autos schlecht anspringt, stockt, stottert oder sich verschluckt, wird ein Defekt am Einspritzsystem und damit ein Problem deutlich. Auch ein erhöhter Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs kann auf einen Defekt hinweisen. Das heißt zwar nicht, dass der Defekt von den Einspritzdüsen kommt, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Nach dem Ausbau der Injektoren prüfen spezielle Werkstätten das Sprühbild und erkennen Verschleiß, Verunreinigungen oder sogar Defekte. Oftmals zeigt die Motorkontrollleuchte ein Problem an und der Verbrauch steigt. Spätestens dann sollten Besitzer:innen in ihre Werkstatt fahren. Eine Reparatur oder der Austausch für einen Satz neuer Injektoren kann dann teuer werden.

Wie viel kostet eine professionelle Injektorenreinigung?

Wenn die eigene Injektoren-Reinigung keine Verbesserung des Motorlaufs und des Verbrauchs gebracht hat, bietet sich eine professionelle Injektorenreinigung mit Prüfung an. Spezielle Kfz-Werkstätten bieten diese Dienstleistung ab rund 30 Euro pro Düse an. Dabei wird meist ein spezielles Mittel statt in den Tank direkt in die Düsen gespritzt, um Rückstände zu entfernen. Manche Werkstätten legen die Einspritzdüsen aber auch in ein Ultraschallbad. Anschließend prüfen Mechaniker:innen die Einspritzdüsen auf ihre Sprühbild und bauen sie wieder in den Motor ein. Außerdem können sie den Durchsatz und die Durchflussmenge bei einer Prüfung vergleichen. Dabei ist wichtig, dass jeder Brennraum die gleiche Menge in der gleichen Zeit erhält, daher müssen alle Einspritzventile die gleiche Menge abgeben. Lassen sich die die Injektoren nicht mehr reinigen, weil die Ablagerungen zu stark sind, helfen nur neue Einspritzdüsen – und zwar als gesamter Satz für jeden Zylinder.

