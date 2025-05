Der Vierzylinder geht es vom Klang her angenehm ruhig an. Die Automatik schluckt enorm Leistung. Als Schalter kennen wir den 1,9er spritziger.

Der Rekord C legt sich gutmütig in die Kurve.

Alles Ton in Ton und in perfektem Zustand. Das Ablagefach rechts ist ein originales Ford-Zubehör und äußerst rar.

Irgendwie haben es uns die 60er-Jahre-Limousinen mit etwas stärkeren Motoren angetan. Auf fast jeder Redaktionskonferenz spielen solche Autos eine Rolle. Aber das ist ja auch kein Wunder: Bis weit in die 70er-Jahre hinein bestimmten gerade die Opel Rekord C und die Ford-Modelle P5 und P7 das Straßenbild mit. Grund genug wieder einmal eine illustre Runde zu einem Vergleich zu versammeln. Wie immer gilt: Fahreindrücke sammeln – ja. Auf letzter Rille fahren – nein.

Denn wir haben Respekt vor dem alten Blech und glauben, dass die Jagd um Zehntelsekunden und Meter bei Oldtimern keine Rolle spielt; viel wichtiger sind ein guter Zustand der Reifen, des Fahrwerks, der Lenkung und der Bremsen. Vor uns in der Sonne glänzen neben dem Ford Taunus 20 M TS ein Volvo 144 S, ein Opel Rekord C 1900 S in L-Ausstattung und ein super seltener Glas 1700 TS. Damals, so um das Jahr 1966, standen sie als Konkurrenten bei den jeweiligen Vertragshändlern. Die Zeiten, in der die Firmen den PS-Jünger:innen im Wirtschaftswunder-Deutschland die Fahrzeuge mehr oder weniger zuteilten, waren vorbei.

Power-Limousinen: Ford 20 M TS trifft Rekord 1900 S, Volvo 144 S & Glas 1700 TS

Die Kundenwünsche wurden komplexer, die Ansprüche stiegen. Unter diesen Vorzeichen startete 1964 der Ford P5. Der direkte Vorgänger, der P3, von den Fans liebevoll "Badewanne" getauft, reichte nicht mehr: zu klein, zu schwach motorisiert. Zudem konnte sich die breite Masse mit dem ausgefallenen Design, mit der "Linie der Vernunft", nicht recht anfreunden. Der P5 nahm zwar die Karosserielinie des P3 auf, wuchs aber in allen Dimensionen. Mit ihm führte Ford unter anderem neue starke V6-Motoren ein.

Die Kurzhuber waren laufruhig (viel kultivierter als die neuen V4-Motoren) und ziemlich anspruchslos. Allerdings bemängelten Tester:innen ihren Durst. Heute ist das eine relative Größe, da Oldtimer mit ruhigerem Gasfuß gefahren werden. Damals wollten die Fachzeitschriften halt wissen, was geht. Und da zeigte sich, dass der Spitzenmotor, also der V6 mit 90 PS (66 kW), nicht zwingend die beste Wahl war.

Gutmütig fahrender Kölner

Fünf km/h mehr und etwas bessere Beschleunigung als beim 85-PS-V6 (63 kW) standen einem (wenn auch geringen) Mehrpreis und einem Mehrverbrauch gegenüber. Das Fahrverhalten des P5 ist gutmütig bis übersteuernd. Die Kurvenneigung ist beachtlich. Hinzu kommt eine etwas schwammige Lenkung mit ordentlich Spiel, die eine direkte Rückmeldung des Fahrzeugs zur gemachten Lenkbewegung verhindert. Die Vorderachse spricht recht sensibel an, die blattgefederte Hinterachse kommt aber vor allen Dingen auf Querfugen an ihre Grenzen und poltert und stampft dann unwillig.

Die sofaähnlichen Einzelsitze vorn und die weiche Rückbank versprechen Komfort. Das Platzangebot ist großzügig. In Summe ist der Ford ein Traum. Das kommt auch daher, dass der amerikanisch geprägte Innenraum so farbenfroh wirkt und dass dieser laufruhige sanfte Reisegleiter das hat, was man sich bei einem Oldie wünscht: diesen gewissen Zeitreisefaktor, dieses stimmige Gefühl, dass der Moment, in dem man diesen Wagen fährt, genau der richtige ist.

Foto: Daniela Loof

Glas 1700 TS: Sportlichkeit made in Bayern

Sanfter Reisebegleiter: Das trifft auf den Glas 1700 TS nicht uneingeschränkt zu. Von den vier Autos im Vergleich bietet der Italiener aus Bayern den geringsten Fahrkomfort. Zudem ist er innen am engsten geschnitten – wobei wir hier auf hohem Niveau jammern! Denn der Glas bietet auch hinten guten Sitzkomfort mit hoher Rückenlehne und prima Rundumblick. Als die Glas-Werke den 1700 im Jahr 1963 auf der IAA präsentierten, da war die Fachwelt angetan vom Styling des Italieners Pietro Frua.

Ursprünglich hatte er die luftig-leichte Limousine für Borgward ersonnen und den nicht mehr realisierten Entwurf (Borgward ging ja 1961 unter) nur noch einmal überarbeitet. Wartete die Fachwelt aber auf dieses Auto? Einen sportlichen Bayern gab es schon bei BMW. Doch Hans Glas ließ sich nicht beirren. Er wollte weg vom Goggomobil und nach den doch recht glücklosen Modellen 1004 und 1204 in der Mittelklasse angreifen.

Glas mit zukunftsweisender Technik

Und das mit so zunkunftsweisenden Finessen wie obenliegender Nockenwelle und Zahnriemenantrieb. Letztlich mutete sich Glas zu viel zu. Der 1700 und erst recht das Glas V8 Coupé waren Renommierstücke, doch zu teuer in der Fertigung. Schade – 1967 gingen in Dingolfing die Lichter aus. BMW knipste sie zwar wieder an, doch lebten die Glas-Modelle nur noch kurz unter der Ägide der Münchener:innen weiter. Was bleibt, sind die Überlebenden dieser exotischen Wagen. Nur 13.789 Stück wurden gebaut, von denen sind im Glas-Club noch 78 Exemplare vom 1700er und nur 14 vom 1700 TS bekannt! Und einer dieser 1700 TS verlangt uns jetzt Respekt ab.

Der Vierzylinder dreht wie am Schnürchen hoch, nimmt spontan Gas an, wirft sich mit Verve in jede sich bietende Kurve und begeistert durch seine Technik. Die damals dokumentierten und von Tester:innen bestätigten Fahrleistungen würde auch dieser Wagen noch locker in den Asphalt drücken. Das Cockpit wirkt zwar ein wenig nüchtern, doch dafür ist der Wagen durchaus funktionell. Auch wollen Front- und Heckstyling nicht recht zusammen passen, doch wen stört das schon? Dieser Oldtimer zieht die Blicke auf sich: "Was ist denn das?" Gestatten: Glas 1700 TS! Einer der letzten, ein Star aus der Nische.

Foto: Daniela Loof

Opel Rekord 1900 S schwingt die Hüften

Mit Nischen haben sie sich in Rüsselsheim damals nicht abgegeben. Opel – das waren zuverlässige Wagen, in jeder Klasse schiere Größe für wenig Geld. Und mit dem Rekord C hatte Opel eine neue Formensprache gefunden, die so elegant daherkam, dass die Autofans regelrecht ins Schwärmen gerieten. Mit diesem Modell gelang den Hess:innen der ganz große Wurf. Ein Hüftschwung für die Ewigkeit, ein Opel für die automobile Hall of Fame. Unterm Blech: neue CiH-Motoren mit Hubräumen ab 1,5 l.

Diese lange bei Opel gebauten Motoren mit im Zylinderkopf liegender Nockenwelle erwiesen sich als nicht so drehfreudig wie "echte" OHC-Motoren, was sich in nicht ganz so temperamentvollen Fahrleistungen niederschlug. Unser Testwagen zeigte sich besonders behäbig, doch das kreiden wir eher dem Automatik-Getriebe an. Ein Rekord C 1900 S mit Schaltgetriebe fährt sich um Einiges spritziger.

Unschlagbares Platzangebot im Rekord

Unschlagbar ist der Opel beim Platzangebot. Vorn wie hinten geht es geradezu verschwenderisch zu. Hinzu kommt ein üppiger Kofferraum. Die Rundumsicht ist ganz hervorragend. Das Fahrverhalten allerdings gleicht dem einer schweren Sänfte. Der Opel neigt sich stark in Kurven. Trotz stabilisierendem Panhardstab führt die Hinterachse ein reges Eigenleben, vor allen Dingen, wenn die Straße mal ein wenig schlechter ist. Es hat den Rekord mit einem "Sportpaket" gegeben: Panhardstab und härtere Federn. Sollten auch die in diesem Rekord vorhanden sein, waren sie jedenfalls nicht zu spüren.

Von allen vier Autos erweist sich der Rekord als am weichsten gefedert – zu weich, um in Kurven sicher zu wirken. Allerdings versetzt auch der Opel ebenso wie der Ford seine:n Fahrer:in sofort zurück in die 60er. Auf jedem Meter ist Zeitgeist zu spüren. Allein dieses Gefühl, gepaart mit den immer noch recht geringen Anschaffungskosten im Vergleich, macht den Opel Rekord C zu einem attraktiven Oldtimer, zu einem Hobby-Einsteiger im besten Sinne.

Foto: Daniela Loof

Volvo 144 S mit guter Sicherheitsausstattung

Unser letzter starker Mittelklässler kommt aus Schweden. Mit ihm kann man ebenfalls prima in das rostigste Hobby der Welt einsteigen, denn auch hier ist die Ersatzteillage gut; nur die Einstandspreise sind höher. Bei Opel haben sie sich bei der Konzeption des C-Rekord schon viele Gedanken um Knautschzonen und Crash-Verhalten gemacht. Bei Volvo war man da noch viel weiter: Türverstärkungen, drei Überrollbügel im Dach, harte Säulen, dickes Blech, Sicherheitsgurte, Kopfstützen, geteilte Lenksäule – den Spitznamen Schwedenpanzer trägt die 140er Reihe nicht zu unrecht.

Das kantige Design wirkt modern, zu modern für manchen Oldie-Fan, doch wenn man mal eingestiegen ist und sieht, wie viel Aufwand Volvo etwa in eine klare Gliederung aller Bedienelemente gesteckt hat, wie sauber alles beschriftet, wie gut jedes Detail gelöst ist, dann wird man anerkennend nicken müssen.

Zweikreis-Bremssystem im Volvo

Der Volvo ist der schwerste Wagen im Test. Das hat Auswirkungen. Trotz seiner 100 PS (74 kW) kann der Volvo zum Beispiel mit dem Glas nicht mithalten. Der B18-Motor war noch aktuell, als die anderen Vergleichsteilnehmer gebaut wurden. Dieser Volvo 144 S von 1971 hat schon den B20-Motor mit zwei Litern Hubraum. Doch es ist dasselbe Bild: Die Fahrleistungen gehen in Ordnung – Bäume ausreißen sieht allerdings anders aus. Das Fahrverhalten ist etwas behäbig, und beim Komfort muss man sagen: Ford und Opel konnten das besser. Der Verbrauch fällt ebenfalls ein wenig höher aus. Insofern darf sich der Musterknabe aus Schweden ein bisschen weiter hinten einordnen.

Als Verlierer muss er sich deshalb nicht fühlen. Weit öffnende Türen, Sitze mit wirklich gutem Seitenhalt (wobei die Sitze von 1971 gegenüber denen von 1967 im Vorteil sind) und jede Menge Platz auch im Kofferraum: Mit diesem Wagen ist auch gut reisen. Und noch etwas spricht für den Volvo: seine Bremsen. Zweikreis und Servo – das schafft Sicherheit. Die Stopper sind kräftig und gut zu dosieren. Das macht der Volvo besser als die anderen. Und in welchen Wagen will man nun bevorzugt einsteigen? Von allen Vieren ist der P5 das rundeste Angebot. Der Sieg geht also diesmal an den Ford – auch dank seines V6. Glückwunsch!

Foto: Daniela Loof

Technische Daten von Ford 20 M TS, Opel Rekord 1900 S, Volvo 144 S und Glas 1700 TS

Classic Cars 05/2014 Ford 20 M TS Opel Rekord 1900 S Zylinder/Ventile pro Zylin. 6/2 4/2 Hubraum 1998 cm³ 1897 cm³ Leistung 66 kW/90 PS 66 kW/90 PS Max. Gesamtdrehmoment bei 155 Nm 3000/min 146 Nm 2800/min Getriebe/Antrieb 4-Gang-Getriebe/Hinterrad 2-Stufen-Automatik/Hinterrad L/B/H 4635/1715/1480 mm 4574/1758/1457 mm Leergewicht 1050 kg 1080 kg Bauzeit 1964-1967 1966-1971 Stückzahl 594.981 (Limousine) 1.253.161 (Rekord C ges.) Beschleunigung

null auf 100 km/h 14 s 15 s (Vier-Gang-Schalter) Höchstgeschwindigkeit 165 km/h 158 km/h Verbrauch auf 100 km 12 l S 13 l S Grundpreis (Jahr) 9510 Mark (1966) 9093 Mark (1967)

Classic Cars 05/2014 Volvo 144 S Glas 1700 TS Zylinder/Ventile pro Zylin. 4/2 4/2 Hubraum 1780 cm³ 1682 cm³ Leistung 74 kW/100 PS 74 kW/100 PS Max. Gesamtdrehmoment bei 145 Nm 3500/min 147 Nm 3000/min Getriebe/Antrieb 4-Gang-Getriebe/Hinterrad 4-Gang-Getriebe/Hinterrad L/B/H 4640/1735/1455 mm 4415/1610/1390 mm Leergewicht 1170 kg 1040 kg Bauzeit 1966-1974 1965 (TS) Stückzahl 523.808 13.789 (1700 ges.) Beschleunigung

null auf 100 km/h 14 s 13 s Höchstgeschwindigkeit 160 km/h 165 km/h Verbrauch auf 100 km 14 l S 13 l S Grundpreis (Jahr) 12.250 Mark (1967) 9750 Mark (1966)