Klein, knuffig und elektrisch: Der Fiat Topolino stromert ab 2023 am unteren Ende der Modellpalette. Die Reichweite dürfte überschaubar ausfallen – der Preis allerdings auch.

Nach fast 70 Jahren Abstinenz feiert der Fiat Topolino 2023 sein Comeback. Dass das Auto damals eigentlich Fiat 500 hieß und den Startschuss eben jener Baureihe markierte, wird oft vergessen. Das Design der Neuauflage zitiert den klassischen 500er, der derzeit in einer Verbrenner- und Elektroversion angeboten wird. Dabei ist die Technik darunter nicht neu: Opel Rocks-e und Citroën Ami wuseln schon seit einiger Zeit durch europäische Metropolen. Die elektrischen Kleinstwagen sind strenggenommen keine Autos, sondern Leichtfahrzeuge. Vorteil: Bereits 15-Jährige dürfen die maximal 45 km/h schnellen Gefährte mit dem AM-Führerschein fahren. Damit geht der Fiat Topolino in direkte Konkurrenz zu Motorrollern, die besonders in der italienischen Heimat beliebt sind. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Leslie & Cars fährt den Opel Rocks-e im Video:

Preis & Reichweite des Fiat Topolino (2023) noch unbekannt

Dabei liegen die Vorteile für den Fiat Topolino (2023) auf der Hand: Ein festes Dach schützt vor Regen, die Kunststoffkarosserie, die sich über ein Stahlgerippe spannt, erhöht die Sicherheit. Airbags oder andere Sicherheitssysteme gibt es allerdings nicht. Der E-Motor leistet bescheidene sechs kW (8 PS), muss aber auch weniger als 500 Kilogramm auf maximal 45 km/h beschleunigen. Der von 1936 bis 1955 gebaute Vorgänger war dagegen mit 14 bis 20 PS (10-15 kW) ein richtiges Kraftpaket, musste aber auch mehr Kilo in Fahrt bringen.

Weil Fiat erst ein Foto veröffentlicht hat und mit Informationen geizt, erfreuen wir uns zunächst an dem, was wir sehen: Die Türen sind verschwunden und machen Platz für Seile – schick und ungewöhnlich. Das Armaturenbrett präsentiert sich farbenfroh und über den Köpfen der maximal zwei Personen erkennen wir ein Rolldach. Die Reichweite dürfte mit maximal 75 Kilometern der des Rocks-e entsprechen, auch dessen Preis von mindestens 8000 Euro ist ein Fingerzeig für den Fiat Topolino (2023). Ob der kleine Italiener nach Deutschland kommt, ist allerdings noch ungewiss – Stellantis teilt die Märkte gerne untereinander auf – so geschehen bei Opel Rocks-e, der den deutschen Markt im Visier hat und dem baugleichen Citroën Ami, der in Frankreich angeboten wird.