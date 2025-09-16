close
Alle Infos zum Fiat Grande Panda

Fiat Grande Panda: Nun auch als Verbrenner erhältlich

Lukas Bädorf Redakteur

Fiat hat seinem Kleinwagen Grande Panda eine weitere Motorisierung spendiert – den 1,2-l-Verbrenner, der das Motorenangebot komplettiert. Die Preise starten bei 18.990 Euro.

Blick von schräg vorne auf den Fiat Grande Panda (2025).
Fiat Grande Panda (2025)

Fiat erweitert das Motorenangebot des Grande Panda, der nicht nur als Hybrid und mit Elektroantrieb, sondern ab September 2025 auch als reiner Verbrenner angeboten wird. 

Foto: Fiat
Blick von schräg hinten auf den Fiat Grande Panda (2025).
Fiat Grande Panda (2025)

Der 1,2-l-Dreizylinder leistet 100 PS (74 kW). Das Drehmoment liegt bei 205 Nm. Den Kraftstoffverbrauch gibt Fiat  mit 5,7 l auf 100 km an.

Foto: Fiat
Blick auf die Armaturen im Innenraum des Fiat Grande Panda (2025).
Fiat Grande Panda (2025)

Als Verbrenner kommt der Fiat Grande Panda stets mit einem Sechsgang-Getriebe.

Foto: Fiat

Fiat erweitert das Motorenangebot des Grande Panda: Der Kleinwagen ist ab sofort auch mit einem reinen Verbrenner verfügbar. Der 1,2-l-Dreizylinder leistet 100 PS (74 kW) und hat ein maximales Drehmoment von 205 Nm. Den Kraftstoffverbrauch gibt Fiat dabei mit 5,7 l auf 100 km an. Erhältlich ist die Verbrennerversion in den drei Ausstattungsvarianten "Pop", "Icon" und "La Prima" zu Preisen ab 18.990 Euro, 20.990 Euro und 23.990 Euro (Alle Preise Stand: September 2025).
Der Fiat Grande Panda (2025) im Fahrbericht (Video):

 
 

Der Fiat Grande Panda jetzt auch als Verbrenner

Der Fiat Grande Panda – hier alle Details nachlesen – als Verbrenner wird stets mit einem Sechsgang-Getriebe ausgeliefert. Ebenfalls serienmäßig ist eine Start-Stopp-Automatik sowie eine Fülle an Assistenzsystemen. Dazu zählen in der Basisvariante Pop unter anderem ein Fahrspur-Assistent, Parksensoren hinten sowie ein Aufmerksamkeitswarner für die Person am Steuer. Ein 10-Zoll-Zentralbildschirm Serie, genauso wie die Klimaanlage, elektrische Fensterheber, die Smartphone-Halterung und die umklappbare Rücksitzbank.

Der Icon lockt darüber hinaus mit Scheinwerfern im Pixel-Design, LED-Rückleuchten und elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln. Im Innenraum runden der etwas größere Mittenbildschirm (10,25 Zoll) und eine verbesserte Audioanlage mitsamt Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto das Angebot ab. In der Spitzenausstattung La Prima finden schließlich 17-Zoll-Felgen, Parksensoren vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, eine Induktionsladeschale für Smartphones sowie eine LED-Ambientebeleuchtung ihren Weg an Bord.

