Fiat Grande Panda: Nun auch als Verbrenner erhältlich
Fiat hat seinem Kleinwagen Grande Panda eine weitere Motorisierung spendiert – den 1,2-l-Verbrenner, der das Motorenangebot komplettiert. Die Preise starten bei 18.990 Euro.
Fiat erweitert das Motorenangebot des Grande Panda: Der Kleinwagen ist ab sofort auch mit einem reinen Verbrenner verfügbar. Der 1,2-l-Dreizylinder leistet 100 PS (74 kW) und hat ein maximales Drehmoment von 205 Nm. Den Kraftstoffverbrauch gibt Fiat dabei mit 5,7 l auf 100 km an. Erhältlich ist die Verbrennerversion in den drei Ausstattungsvarianten "Pop", "Icon" und "La Prima" zu Preisen ab 18.990 Euro, 20.990 Euro und 23.990 Euro (Alle Preise Stand: September 2025).
Der Fiat Grande Panda (2025) im Fahrbericht (Video):
Der Fiat Grande Panda jetzt auch als Verbrenner
Der Fiat Grande Panda – hier alle Details nachlesen – als Verbrenner wird stets mit einem Sechsgang-Getriebe ausgeliefert. Ebenfalls serienmäßig ist eine Start-Stopp-Automatik sowie eine Fülle an Assistenzsystemen. Dazu zählen in der Basisvariante Pop unter anderem ein Fahrspur-Assistent, Parksensoren hinten sowie ein Aufmerksamkeitswarner für die Person am Steuer. Ein 10-Zoll-Zentralbildschirm Serie, genauso wie die Klimaanlage, elektrische Fensterheber, die Smartphone-Halterung und die umklappbare Rücksitzbank.
Der Icon lockt darüber hinaus mit Scheinwerfern im Pixel-Design, LED-Rückleuchten und elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln. Im Innenraum runden der etwas größere Mittenbildschirm (10,25 Zoll) und eine verbesserte Audioanlage mitsamt Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto das Angebot ab. In der Spitzenausstattung La Prima finden schließlich 17-Zoll-Felgen, Parksensoren vorne und hinten, eine Rückfahrkamera, eine Induktionsladeschale für Smartphones sowie eine LED-Ambientebeleuchtung ihren Weg an Bord.