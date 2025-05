Als Ferrari 296 Speciale hebt man in Maranello den 296 auf ein neues Level. Weniger Gewicht, mehr Abtrieb sowie Feinarbeiten an Fahrwerk, Design und Sound lassen den besonderen 296 zu einem extremen Vergnügen werden. Der Elektromotor des Supersport-Hybriden leistet in der neuesten Ausbaustufe zehn Kilowatt (13 PS) mehr als kurzzeitiger Extra-Boost. Zusätzlich steigt die Leistung des V6-Biturbo auf 700 PS (515 kW).

Neuheiten Alle Ferrari-296-Varianten Jetzt auch als Speciale

Gleichzeitig zur Kraftkur sparen die Italiener:innen durch den verstärkten Einsatz von Carbon und Titan in Summe 60 kg an Gewicht ein, wodurch der Speciale auf ein Leistungsgewicht von sensationellen 1,6 kg pro PS kommt. Ob Ferrari damit das maximale Fahrspaß-Potenzial aus dem Paket herausgekitzelt hat und was es sonst noch alles zum Extremsportler zu wissen gilt, zeigt AUTO ZEITUNG-Redakteur Martin Urbanke im Video!

Auch interessant:

Hinweis: Videos der AUTO ZEITUNG werden vom Facebook-Browser nicht unterstützt. Zum Abspielen bitte einen externen Browser wie Firefox oder Chrome nutzen.