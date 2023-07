Wer hat Vorfahrt? Diese Fahrschul-Frage wird im Netz heiß diskutiert. Grund dafür ist ein Bild, das eine Situation zeigt, die nur die wenigsten richtig bewerten. Wir verraten die Lösung!

Die Verkehrsregel "rechts vor links" an ungeregelten Kreuzungen sollte jeder Person mit Führerschein bekannt sein. Doch wie ein Bild aus einer Fahrschul-Frage beweist, ist es damit in bestimmten Situation nicht getan. Nachdem das Bild mit der entsprechenden Frage auf der Online-Plattform Reddit von "mixedfeelingz" geteilt wurde, überschlugen sich die höchst unterschiedlichen Antworten auf die Fahrschul-Frage. Die herausfordernde Ausgangsposition: An einer ungeregelten Kreuzung begegnen sich drei Fahrzeuge. Ein Motorrad kommt von rechts und möchte links abbiegen, man hat also das Motorrad als von rechts kommendes Fahrzeug im Blick. Selbst möchte man geradeaus fahren. Von links kommt ein Auto, das ebenfalls geradeaus fahren möchte. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Spannende Fahrschul-Frage: Wer hat hier Vorfahrt?

Nun könnte man meinen, das Motorrad darf als Erstes fahren, da das andere Auto und man selbst dem jeweils von Rechts kommenden Fahrzeug Vorfahrt gewähren muss. Doch als abbiegendes Fahrzeug muss das Motorrad auf den Gegenverkehr warten. In diesem Fall auf das Auto links von uns, das laut "rechts vor links"-Regel jedoch auf uns warten muss. Somit hat jedes Fahrzeug ein anderes Fahrzeug, dem es Vorfahrt gewähren muss. Eine Pattsituation, die sich laut Reddit-User "OozleBamboozles" nur auf eine Art lösen lässt: "Keiner hat Vorfahrt, bzw. es muss durch Handzeichen gelöst werden." Ein Fahrlehrer bestätigt online diese Lösung. Im Straßenverkehr geht es also nicht immer nur nach Schema F, sondern es ist wichtig, auf andere Personen, die am Verkehr teilnehmen, zu achten und vor allem bei nicht eindeutigen Situationen klar zu kommunizieren.