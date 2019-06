Oft herrscht beim grünen Pfeil an der roten Ampel Verunsicherung: Was sind die Unterschiede zwischen einem leuchtenden grünen Pfeil und dem Grünpfeil aus Blech? Wir klären auf und zeigen, wie man ein Bußgeld vermeiden kann.

Der Grün Pfeil an der roten Ampel – bekannt aus der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (DDR) – wurde Mitte der 90er-Jahre in die Straßenverkehrsordnung der gesamten Bundesrepublik übernommen. Das schwarze Zusatzschild rechts neben der roten Ampel hat die Aufgabe, für flüssigen Verkehr zu sorgen und Rechtsabbiegern die Wartezeit an Kreuzungen zu verkürzen. Doch vielen Autofahrern ist nicht ganz klar, wie sie sich richtig verhalten: Darf ich oder muss ich abbiegen? Wer hat Vorrang? Laut Straßenverkehrsordnung dürfen Autofahrer an Ampeln mit grünem Pfeil auch bei Rot rechts abbiegen. Doch Vorsicht: Wie an einem Stoppschild, muss jedes Auto erst einmal an der Haltelinie der Kreuzung stoppen.

Dann darf man bei Rot über die Ampel fahren (Video):

So verhält man sich beim grünen Pfeil an der Ampel