Der Space ist in zwei Versionen in der Entwicklung. Die hier abgebildete Kurzversion ist von der Länge her vergleichbar mit einem Opel Corsa F.

Ein Aachener Team will mit dem e.Volution Space (2025) beweisen, wie nachhaltig die Mobilität mit dem E-Auto sein kann. Dazu macht der junge Hersteller einiges anders als die Konkurrenz – die Erklärung und die Informatonen zu Preis und Reichweite gibt es hier!

(Letztes Update: Wasserstoffmotor; inhaltlicher Stand: 11.09.2023)

Preis des e.Volution Space (2025) noch unklar; vorerst Abo-Modell

Das Team um RWTH-Professor Günther Schuh hat es sich zum Ziel gesetzt, ein Projekt auf die Beine zu stellen, das von Anfang bis Ende einen möglichst kleinen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Das Team selbst bezeichnet den e.Volution Space sogar als "derzeit umweltfreundlichstes Fahrzeug". Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine Studie, sondern das Elektroauto soll 2025 tatsächlich auf den Markt kommen. Ungewöhnlich ist das Konzept der sogenannten "Re-Assembly Factory", in der die Fahrzeuge alle fünf Jahre durch den Hersteller umfassend gewartet und aktualisiert werden sollen. Durch diese Strategie will man mit dem Crossover-mäßig anmutenden e.Volution Space (2025) die vierfache Lebensdauer eines konventionellen Pkw erreichen. Geplant ist ein Abo-Modell für einen monatlichen Preis von 1000 Euro, eine Kaufoption soll möglicherweise folgen. Auch interessant: Unsere Produkttipps bei Amazon

Antrieb des e.Volution Space (2025)

Der e.Volution Space (2025) wird zwar elektrisch angetrieben, verfügt jedoch über einen Wasserstoffmotor als Range Extender. Die eher überschaubaren 40 kWh des Lithium-Ionen-Akkus sollen 150 km vollelektrische Reichweite ermöglichen, der zusätzliche Antrieb hebt die Gesamtreichweite laut e.Volution auf 500 km an. Der Wasserstoffmotor schaltet sich jedoch nicht nur ein, um die Batterie nachzuladen, sondern auch bei großer Leistungsabfrage – Angaben zu Leistung und Drehmoment macht der Hersteller auch auf Anfrage nicht. Die beiden E-Motoren sitzen auf den Achsen und treiben alle vier Räder an. Darüber hinaus besitzt der e.Volution Space (2025) für ein besseres Handling eine Allradlenkung. Der Nachhaltigkeitsgedanke spiegelt sich auch bei der Batterie wider, denn der Energiespeicher soll nach fünf Jahren Nutzung im Auto unverändert weitergenutzt werden – mindestens 20 weitere Jahre im stationären Einsatz in Solaranlagen.

Ex- & Interieur: Lang- & Kurzversion (Maße) & riesiges Display

Die Karosserie des e.Volution Space (2025) wird in zwei Längen angeboten. Die Kurzversion liegt mit etwa 4,1 m in einer Größenordnung mit dem Opel Corsa F, während die lange Variante mit 4,9 m eher in Richtung des VW Touareg III geht. Je nach Version finden im Space fünf oder – mithilfe einer dritten Sitzreihe – sieben Personen Platz. Das Leergewicht gibt der Hersteller mit vorläufigen 2,0 t (Kurzversion) beziehungsweise 2,2 t (Langversion) an. Sollte es bei diesen Werten bleiben, wären 200 kg in Anbetracht des großen Längenunterschiedes eine recht kleine Differenz. Die gebremste Anhängelast ist mit 3,5 t angegeben und die Geschwindigkeit soll bei 160 km/h abgeregelt werden.

Variabilität scheint eine Tugend des e.Volution Space (2025) zu sein, denn das Faltschiebedach lässt sich optional durch ein Solarpanel ersetzen und die Heckabdeckung zugunsten eines Pick-up-Einsatzes demontieren. Im Innenraum verschmelzen Anzeigen und Infotainment über die ganze Breite des Armaturenbretts in einem einzigen Glasdisplay. Dessen Schnittstellen sollen im Sinne der Nachhaltigkeit so gestaltet sein, dass das Display bei der turnusmäßigen Fahrzeugüberholung problemlos modernisiert werden kann. Die Sitze sind laut Hersteller mit Bezügen aus Naturfasern bespannt.