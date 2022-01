Die besten Erste-Hilfe-Sets fürs Auto

Wie schmerzhaft kann ein Papierschnitt sein? Oder ein aufgeschürftes Knie? Auch wenn sie nicht in die Notaufnahme gehören, so sind sie doch sehr schmerzhaft, wenn man nicht etwas zur Behandlung bekommt. Deshalb ist ein Erste-Hilfe-Kasten für das Auto so nützlich, wenn diese kleinen Unfälle passieren. Ein Erste-Hilfe-Kasten für das Auto kann auch von unschätzbarem Wert sein, wenn Sie jemals in einen Unfall verwickelt werden und einige grundlegende Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführen müssen.

Wie wählt man einen Erste-Hilfe-Kasten für das Auto aus?

Wie groß ist Ihr Auto? Wenn Sie ein kleineres Stadtauto fahren, könnte ein größerer Verbandskasten Ihren Stauraum ernsthaft einschränken, so dass es sich wahrscheinlich lohnt, einen kleineren Verbandskasten zu kaufen.

Wie viele Personen nehmen Sie mit sich herum?

Wenn Sie ein größeres Auto haben und oft mit vielen Personen unterwegs sind, ist es vielleicht sinnvoll, in einen größeren Verbandskasten zu investieren. Je mehr Personen Sie befördern, desto mehr Verletzungen müssen Sie versorgen, und das Letzte, was Sie wollen, ist, dass Ihnen das Pflaster ausgeht, während sich ein anderer Fahrgast eine Schürfwunde zuzieht.

Was brauchen Sie in Ihrem Erste-Hilfe-Kasten?

Erste-Hilfe-Kästen enthalten eine Vielzahl von medizinischen Utensilien, daher ist es immer gut zu prüfen, was genau enthalten ist. Pflaster, antiseptische Tücher und Verbände sind die Grundausstattung, die bei fast allen kleineren Verletzungen hilfreich ist, aber auch zusätzliche Ausrüstung kann nützlich sein. Medizinische Scheren, Folientücher und Handschuhe sind eine gute Ergänzung, aber nicht immer notwendig. Dennoch gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht.

Was brauchen Sie sonst noch?

Es gibt noch weitere Vorkehrungen, die Sie brauchen, um für einen Notfall gerüstet zu sein. Ein Feuerlöscher ist immer ein nützliches Utensil, das Sie bei sich tragen sollten, denn ein Autobrand ist nie lustig. Auch für Autos gibt es eine Reihe von Notfallsets. Lesen Sie dazu unseren Leitfaden über den Link oben.