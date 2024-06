So handelt man richtig

Bei einem Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein müssen sich Teilnehmende mit lebensrettenden Sofortmaßnahmen auseinandersetzen, um im Notfall anderen Verkehrsteilnehmer:innen helfen zu können. Alle Informationen zu Kosten, Gültigkeit sowie dem Ablauf eines Erste-Hilfe-Kurses.

Wer den Führerschein machen will, muss vorher einen Erste-Hilfe-Kurs besuchen. Und das ist auch gut so: Schließlich kann jeder Autofahrende in Situationen geraten, anderen Verkehrsteilnehmenden mit entsprechenden Maßnahmen in einem Notfall helfen zu müssen. Wer anderen nicht zur Hilfe kommt, macht sich wegen unterlassener Hilfeleistung strafbar und muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen (Stand: Juni 2024). Die AUTO ZEITUNG informiert über verschiedene Anbieter von Erste-Hilfe-Kursen für den Führerschein, die Kosten für die Teilnahme sowie die Gültigkeit.

Führerschein: Ablauf eines Erste-Hilfe-Kurses

Seit dem 1. Januar 2016 muss jede:r Führerscheinanwärter:in den gleichen Erste-Hilfe-Kurs belegen. Vorher gab es unterschiedliche Vorgaben für verschiedene Klassen, die den Umfang der Kurse betrafen. Die aktuellen Erste-Hilfe-Kurse für den Führerschein bestehen aus neun Unterrichtsstunden à 45 min, sodass sie nach der neuen Regelung an einem Tag absolviert werden können. Dabei stehen vor allem lebensrettende Sofortmaßnahmen und das richtige Verhalten innerhalb der Rettungskette auf dem Plan, wobei es neben einem theoretischen Teil hauptsächlich um die praktische Anwendung des erlangten Wissens geht. So übt man den Eigenschutz sowie das Absichern von Unfällen, die Wundversorgung, Umgang mit Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen sowie auch Sofortmaßnahmen wie stabile Seitenlage und Wiederbelebung.

Eine Prüfung ist am Ende nicht vorgesehen. Führerscheinanwärter:innen erhalten eine Teilnahmebestätigung, die sie später bei der Führerscheinzulassungsstelle vorlegen müssen, wenn sie dort ihren Führerschein beantragen. Zu den Anbietern von Erste-Hilfe-Kursen für den Führerschein gehören neben dem Deutschen Roten Kreuz unter anderem auch die Johanniter, die Malteser, der ADAC und der Arbeiter-Samariter Bund.

Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein: Gültigkeit

Grundsätzlich gilt: Den Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein muss man nur einmal besuchen. Dann bleibt er immer gültig und muss auch nicht wiederholt werden. Allerdings wird empfohlen, die Erste-Hilfe-Schulungen regelmäßig nach zwei bis drei Jahren zu wiederholen. Verschiedene Anbieter haben entsprechende Auffrischungskurse im Programm, bei denen in der Regel innerhalb eines Tages die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen wiederholt werden und Teilnehmer:innen Fragen stellen können.

Kosten für den Erste-Hilfe-Kurs

Die Kosten für einen Erste-Hilfe-Kurs belaufen sich in der Regel auf etwa 20 bis 40 Euro (Stand: Juni 2024). Diese trägt man im Normalfall, wie auch für den ebenfalls benötigten Sehtest, selbst.

Erste-Hilfe-Kurs online absolvieren?

Der Erste-Hilfe-Kurs beinhaltet praktische Übungen, die vor Ort stattfinden und geübt werden müssen. Deshalb ist es nicht möglich, diesen Kurs online zu belegen. Es werden zwar einige Erste-Hilfe-Kurse virtuell angeboten, diese Angebote sind aber für den Führerschein nicht gültig.