Ein Warndreieck im Auto zu haben, ist wie eine Lebensversicherung auf der Straße. Es ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch ein unverzichtbares Sicherheitsinstrument, das Leben retten kann. Welche Angebote für Warndreiecke besonders empfehlenswert sind, zeigen wir hier.

Ein Warndreieck im Auto zu haben, ist wichtig für die Sicherheit auf der Straße. Es warnt andere Fahrer:innen bei Pannen oder Unfällen und hilft, potenzielle Gefahren zu vermeiden. In Notfällen rettet es Leben und ergänzt das Sicherheitspaket im Auto. Eine erste günstige und zuverlässige Empfehlung ist das Dunlop Warndreieck E11 im Set mit einer Warnweste. Der Aufbau des Warndreiecks soll hier denkbar schnell laufen. Zudem ist das Warndreieck kompakt und findet in jedem Auto Platz. Besonders praktisch ist auch die Warnweste, die im Lieferumfang enthalten ist. Damit ist für die Sicherheit im Notfall gesorgt.



Warndreiecke – unsere Top-Produktempfehlungen

DT Spare Parts Warndreieck

Bei Pannen kann auch das Warndreieck der Marke DT Spare Parts für mehr Sicherheit im PKW sorgen. Es ist nach der erforderlichen Norm zugelassen und in einer Standardgröße verfügbar.



ProPlus Warndreieck

Im Falle eines Unfalls sollte zum Eigenschutz immer ein Warndreieck mitgeführt werden. Das reflektierende Warndreieck von ProPlus ist einklappbar und lässt sich einfach aufstellen. Das Warndreieck kommt zudem in einem stabilen Kunststoff-Köcher. Auch dieses Warndreieck entspricht der ECE Norm 27R. Starke Reflektoren sollen für eine gute Sichtbarkeit sorgen.



CAR1 Mini KFZ-Notfall-Warndreieck

Ebenfalls empfehlenswert ist auch das Mini XS Warndreieck von Car1. Es ist einfach zu verstauen, leicht aufzubauen und entspricht auch der ECE-Regelung 27R.



Filmer Warndreieck Set

Mit einer praktischen Kombi-Verbandstasche im Set ist das Warndreieck von Filmer verfügbar. Zudem gibt es eine stabile Verpackung für das Warndreieck und die Tasche für das Verbandsmaterial besteht aus wasserabweisendem Nylon. Zugelassen für den Straßenverkehr und entspricht den entsprechenden Anforderungen der ECE-Regelung 27R.



Unitec Warndreieck

Wie die vorangegangenen Empfehlungen kommt auch das Warndreieck von Unitec mit einem praktischen Kunststoff-Köcher zum Verstauen. Die Fußkonstruktion soll zudem stabil sein und auch bei starken Winden stehen bleiben. Die Reflektoren sollen für mehr Sicherheit sorgen.



A-Sure WARNDREIECK SET

Der Hersteller A-Sure verspricht ein besonders stabiles und langlebiges Warndreieck. Dafür soll der faltbare Metallständer sorgen. Durch die mitgelieferte Aufbewahrungsbox benötigt das Warndreieck nur wenig Platz im Auto. Die Größe und Bauart des Warndreiecks entspricht dem europäischen Standard.



Impulse Innovation Erste-Hilfe-Set

Wer gleich ein ganzes Erste-Hilfe-Set mit Warndreieck sucht, für den ist die Kombi von Impulse Innovation zu empfehlen. Hier sind neben dem Warndreieck auch ganze fünf Warnwesten sowie eine Erste-Hilfe-Verbandstasche für Notfälle im Lieferumfang enthalten. Der KFZ-Verbandkasten enthält unter anderem verschiedene Pflaster, Verbände sowie eine Erste-Hilfe-Schere enthalten.



Weiteres Pannenzubehör

Korntex Warnweste Standard

Eine Warnweste sollte neben einem Warndreieck in keinem Fahrzeug fehlen. Darum empfehlen wir ergänzend zu den Warndreiecken die Standard-Warnweste von Korntex. Diese ist günstig, und in verschiedenen Größen und Farben zu haben. Wir empfehlen im Winter, eine Nummer größer zu kaufen, damit die Weste auch bequem über die Winterjacke passt.



NIGRIN Reifendicht

Wer in eine Reifenpanne gerät und nichts zum Reifenwechseln bereit hat, für den könnte Reifendicht von Nigrin der kleine Retter in der Not sein. Das Reifendicht sorgt dafür, dass der Reifen in wenigen Sekunden abgedichtet und wieder aufgepumpt wird. So kann die Fahrt temporär fortgesetzt und eine Werkstatt oder Tankstelle aufgesucht werden.



HP Abschleppseil Super Stretch

Wenn es zu einer Panne kommt und keine Möglichkeit einer sofortigen Reparatur besteht, hilft nur noch abschleppen. Damit kein teurer Abschleppdienst gerufen werden muss, kann ein Abschleppseil Abhilfe schaffen. Dazu empfehlen wir das HP Kfz-Abschleppseil Super Stretch, das für alle Autos bis 2800 Kilogramm geeignet ist. Es ist vier Meter lang, verfügt über ein Fähnchen in der Mitte und ist dank einer Aufbewahrungstasche kompakt im Auto zu verstauen.



Ist ein Warndreieck im Auto gesetzlich vorgeschrieben?

Ja, in den meisten Ländern ist das Mitführen eines Warndreiecks im Auto gesetzlich vorgeschrieben. Es dient als Sicherheitsausrüstung und muss bei Pannen oder Unfällen verwendet werden, um andere Verkehrsteilnehmer:innen zu warnen und die Sicherheit auf der Straße zu gewährleisten. Die genauen gesetzlichen Anforderungen, wie die Anzahl der Warndreiecke oder andere spezifische Regeln, können je nach Land variieren. In Deutschland müssen Autofahrer:innen gemäß der Straßenverkehrsordnung (StVO) bei Pannen oder Unfällen auf Autobahnen und Außerortsstraßen ein Warndreieck aufstellen, um andere Verkehrsteilnehmer zu warnen. Zudem sollte ein Warndreieck der ECE-Regelung R27 entsprechen und eine reflektierende Ausführung haben.

Wie sollte das Warndreieck bei einer Panne aufgestellt werden?

Um das Warndreieck richtig aufzustellen, sollte der oder die Fahrer:in zunächst einen sicheren Abstand zum Fahrzeug wahren und es in etwa 50 bis 100 Metern Entfernung hinter dem Auto platzieren. Das Warndreieck muss in Richtung des fließenden Verkehrs aufgestellt werden, um die anderen Fahrer:innen auf sich aufmerksam zu machen. Es ist wichtig, dass das Warndreieck gut sichtbar platziert wird, um es von Weitem erkennbar zu machen.

Wie lange ist die Lebensdauer eines Warndreiecks?

Die meisten Warndreiecke sind aus robusten Materialien gefertigt, die gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen beständig sind. Dennoch wird empfohlen, das Warndreieck regelmäßig auf Risse, Verformungen oder Abnutzungserscheinungen zu überprüfen. Insbesondere bei sichtbaren Schäden oder Beeinträchtigungen sollte das Warndreieck ersetzt werden, da seine Wirksamkeit im Ernstfall beeinträchtigt sein könnte.