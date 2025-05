Was seit sechs Jahrzehnten funktioniert, kann gar nicht so verkehrt sein. Daher bleibt sich der Eriba Touring 310 in Formsprache und farbenfroher Gestaltung auch im Modelljahr 2025 treu. Wie der Preis und die Ausstattung des kurzen Caravans für zwei ausfallen, verraten wir hier.

Außer an einem Bad mangelt es an Bord des 310 auch auf 366 x 190 cm Innenfläche an nichts.

Preis: Eriba Touring 310 (2025) ab 25.490 Euro

Wer sich selbst "Kult-Caravan" nennt, muss jenen Kult auch beweisen können. Daher zunächst ein kleiner Geschichtsexkurs: 1957 – mitten in den Wirtschaftswunder-Jahren – verlässt in Bad Waldsee ein "Troll" die Hymer-Fabrikhallen. Schon in den 1960ern erweitert sich die kleine Marke, benannt nach Erich Bachem, Geschäftspartner von Erwin Hymer, um den Eriba Touring, der die die Grundform des "Ur-Trolls" etwas nach oben skaliert. Auch im Modelljahr 2025 nennt sich der kleine Caravan noch Touring, die Form ist im Großen und Ganzen dieselbe, die charakteristische "Bügelfalte" in der Seitenwand bleibt und selbst das Aufstelldach gehört auch in der Moderne noch zum Serienumfang des Caravans. Doch die Ausstattung der mittlerweile immerhin elf Touring-Modelle hat sich in sechs Jahrzehnten natürlich gewandelt und an aktuelle Anforderungen angepasst.

Das Modell, das das Campinggefühl der 1960er am "authentischsten" einfängt, dürfte der insgesamt 506 cm lange Eriba Touring 310 (2025). Der auf 1000 kg Gesamtmasse ausgelegte Caravan für zwei kostet mindestens 25.490 Euro (Stand: Mai 2025). Damit ist der "Kurze" zwar weder ein Sonderangebot, noch ein konsequentes Leichtgewicht, aber dennoch auch für den Hängerbetrieb mit einem Kompaktwagen oder E-Auto geeignet.

Innenraum: Konsequent für zwei Personen ausgelegt

Sich im Interieur des Eriba Touring 310 (2025) zurechtzufinden ist eine Frage von Sekunden. Ein Blick durch die Aufbautüre genügt, um nahezu den gesamten Wohnraum zu sehen. Mit 366 cm Innenlänge und 190 cm Innenbreite ist der 310er betont kompakt. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Retro-Caravan ausschließlich für zwei Personen ausgelegt ist. Selbst die Bugdinette bietet nur zwei Vis-à-Vis-Sitzplätze mit einem kleinen Klapptisch dazwischen.

Direkt gegenüber der Wohnraumtüre baut Eriba eine erstaunlich groß bemessene Seitenküche in den Touring 310 (2025) ein. Rundspüle und Zweiflammen-Gaskocher (hier die besten Campingkocher im Test) sind getrennt abdeckbar, wobei der Schneidebrett-Einsatz für das Spülbecken nur im Komfort-Paket samt Fliegenschutz-Rollo, Komfort-Plissee-Rollos oder Abfalleimer in der Aufbautüre erhältlich ist. Das schafft mehr Arbeitsfläche ohne Erweiterung – obwohl es diese in Richtung Sitzgruppe zum Anklappen ebenfalls gibt. Der 81 l fassende Absorber-Kühlschrank (hier die besten 12-V-Kühlboxen im Test) ist unter der Arbeitsfläche untergebracht, was den Stauraum leicht einschränkt. Insgesamt ist die Küche jedoch so recht umfangreich ausgestattet.

Über das Heck des Eriba Touring 310 (2025) lässt sich das nicht unbedingt sagen – hier ist einzig das große Doppelbett untergebracht. Mit 188 x 140 cm Liegefläche ist es so groß wie die Betten in Campervan-Hecks (hier die gängigen Wohnmobil-Bauarten erklärt). Serienmäßig bietet das Festbett einen hochklappbaren Ergo-Lattenrost, geschlafen wird auf Kaltschaummatratzen. Wer auf engem Raum nicht vor einem Mangel an Privatsphäre zurückschreckt, kann auch zu dritt im Eriba 310er wohnen, denn die Sitzgruppe lässt sich optional zum Notbett mit den Maßen 188 x 73 cm umbauen – und übertrift damit sogar die meisten Drittbettlösungen größerer Campingfahrzeuge. Für die großen Grundrisse 620, 630 und 642 bietet Eriba sogar gegen Aufpreis ein Schlafdach an, beim kleinen 310 dient das Aufstelldach dagegen nur zur Stehhöhen-Erweiterung.

Verzicht müssen Camper:innen vor allem beim Thema Badezimmer üben. Dieses gibt es an Bord des 310 nicht. Damit ist der kompakte Grundriss allein im Touring-Portfolio, denn bereits der identisch Lange 320 fährt mit Nasszelle an Bord vor. Dennoch ist auch beim 310 ein identisch großer Frischwassertank (so reinigen und desinfizieren) mit 30 l Fassungsvermögen an Bord. Ein Warmwasserboiler kostet bei allen Modellen stets Aufpreis.

Eine Heizung ist dagegen auch im kompakten Eriba Touring 310 (2025) serienmäßig an Bord. Für Wärme sorgt eine Truma Combi S3004 mit 3500 W Leistung. Gas entnimmt die Heizung (so einen Wohnwagen heizen) zwei Fünf-Kilogramm-Flaschen, die im Gaskasten über der Deichsel unterkommen. Per "Eriba Connect"-App lassen sich die Füllstände von Wasser und Aufbaubatterie – sofern optional hinzugebucht – gecheckt werden. Mit Autarkie-Paket & Co. werden jedoch schnell die vom Hersteller für Sonderausstattung festgelegte Masse überschritten – auch wenn diese am 310er ohne Bad mit 102 kg im Touring-Portfolio recht groß ausfällt. Auflastungen von 1000 auf 1050, 1100 und 1200 kg werden aber ebenfalls optional angeboten.

​Ausstattungselemente mit pfiffigem Charme passen zum neuen Eriba Touring 530 hervorragend, schließlich ist er trotz seiner Traditions-Bauweise alles andere als altbacken oder gestrig. Ganz im Gegenteil: Mit seinen kompakten Abmessungen und dem geringen Gewicht macht er sich sogar hinter kleineren Zugfahrzeugen sehr gut. Sein maßvoller Innenraum wirkt gemütlich, aber nie eng und strahlt durch das charakteristische Aufstelldach lebensfroh-luftige Zeltatmosphäre aus. Unser Probewohnen musste aufgrund zweistelliger Minusgrade zwar etwas abgekürzt werden, aber Lust auf Sommer hat uns der Eriba Touring 530 trotzdem gemacht: mit solidem Möbelbau, ausgewogener Funktionalität, viel Stauraum in Schränken und unter dem Bett sowie passenden Dimensionen von Küche und Bad bei "artgerechter Haltung" des Touring durch reiselustige Kleinfamilien.

Von Johannes Riegsinger