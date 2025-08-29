Die "Reichweitenangst" hat sich im deutschen Sprachgebrauch etabliert und im kollektiven Gedächtnis eingebrannt, wenn es um die noch immer skeptisch beäugten Elektroautos geht. Doch der große Reichweiten-Test der AUTO ZEITUNG zeigt, dass der Begriff schon im Jahr 2025 endgültig in die Mottenkiste gehört.

Wir schicken acht Kandidaten, darunter der Mercedes EQS, der Lucid Air, der Porsche Taycan, aber auch bezahlbare Autos wie der Kia EV3, auf eine lange Reise von Mönchengladbach nach Berlin. 584 km misst die Entfernung – nach WLTP-Theorie sollten alle Probanden das Ziel mit nur einer Ladung erreichen, einige die Langstrecke sogar ganz ohne Nachladen bewältigen können. Wie sich die Elektroautos im Praxis-Check schlagen, beantwortet AUTO ZEITUNG-Redakteurin Jil Weber im Video!

