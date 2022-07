Das in China unter dem Namen Skyworth EV6 bekannte SUV ist seit Juli 2021 in Deutschland als Elaris Beo erhältlich.

Der Elaris Finn ist ein elektrischer Kleinstwagen, der seit Mitte 2022 bei Lidl erhältlich ist. Auch die Modelle Elaris Pio und Elaris Beo (2021) sind auf dem deutschen Markt verfügbar. Das sind die Preise der aus China stammenden Elektroautos.

Der Markt für Elektroautos wächst stetig. Mit dem Elaris Finn, dem Elaris Pio und dem Elaris Beo (2021) haben drei Stromer in zwei besonders vielversprechenden Segmenten angegriffen: der Citycar- und der Kompakt-SUV-Klasse. Während Finn und Pio auf den Smart Fortwo abzielen, hat der größere Beo vor allem den VW ID.4 im Visier. Die Stromer stammen ursprünglich aus China, wo sie als Dorcen E20 (Finn), Zhidou D2 (Pio) und Skyworth EV6 (Beo) vertrieben werden. Hierzulande kümmert sich Elaris exklusiv um den Import und die Anpassungen für den deutschen Markt, die Werkstattkette Euromaster um den Service des Elaris Finn, des Elaris Pio und des Elaris Beo (2021). Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Elaris Finn (2021) im Abo bei Lidl

Der Elaris Finn (2021) soll die urbane Mobilität bereichern und dort mit seinen kompakten Ausmaßen sowie Rückfahrkamera und Navigationssystem serienmäßig zum idealen Begleiter werden. Er ist in China seit 2019 auf dem Markt. Der Zweisitzer setzt auf innere Werte – zum Beispiel den 12,3 Zoll großen Bildschirm, über den sich Apple Car Play und Android Auto bedienen lassen. Auch die Instrumente flimmern digital hinter dem Lenkrad. Der 930 Kilogramm schwere Stadtflitzer erreicht bis zu 115 km/h. Sind die 32 kWh fassenden Batteriezellen einmal leer gesaugt, kann sich der Ladevorgang etwas ziehen: Am Schnellader braucht der Finn für eine komplette Aufladung eine Stunde. Bei voller Batterie stehen 300 Kilometer auf dem Display, laut WLTP sind 265 drin. Die Leistung des E-Motors beträgt 35 kW (45 PS). Für den Elaris Finn (2021) verlangt der Importeur einen Preis von 22.330 Euro (Stand: Juli 2022). Seit Mitte 2022 ist der Elaris Finn auch beim Discounter Lidl erhältlich. Hier fällt ein Abo-Preis von 222 Euro pro Monat an. Das Abo läuft dann über den Anbieter "Like2Drive" und ist ein Jahr gültig. 10.000 Kilometer sind inklusive, jeder weitere gefahrene Kilometer kostet extra. Das Angebot ist jedoch nur über die Lidl-Plus-App via Rabattcode zu ergattern. Ohne Rabattcode kostet der Finn beim gleichen Anbieter monatlich 47 Euro mehr.

Elaris Pio (2021): Preis des Elektroautos

Der Elaris Pio (2021) spielt die etwas pragmatischere Rolle im Vergleich zum Finn. Auch er ist alles andere als schlecht ausgestattet, aber eben doch einen Tick abgespeckter als sein Citycar-Bruder. Davon zeugt schon die gewöhnungsbedürftige Optik. Wer darüber hinwegsehen kann, der erhält einen Stadtflitzer mit Touch-sensitiven 8,3-Zoll-Infotainmentsystem samt Navigation, Rückfahrkamera und Parksensoren. Außerdem treiben den nur 2,80 Meter langen Winzling 36 kW (49 PS) an. Damit ist man in der Stadt zügig unterwegs und beschleunigt sogar auf bis zu 102 km/h. Die Reichweite beträgt kombiniert 212 Kilometer laut WLTP-Norm, im Stadtverkehr sollen 255 Kilometer möglich sein – allerdings spart sich der Elektro-Floh die Schnellladefunktion, weshalb es acht Stunden dauert, um seine Batterie vollständig zu füllen. Heiß ist der Preis, der bei 16.330 Euro startet (Stand: Juli 2022).

Das Elektro-SUV Elaris Beo (2021)

Das Topmodell des Elaris-Programms bildet der Elaris Beo (2021). Das Elektro-SUV soll mit großzügigen Platzverhältnissen auf VW Tiguan Allspace-Niveau sowie Komfort überzeugen. Doch im Vergleich zum Volkswagen wirkt der Deutsch-Chinese etwas beliebiger, was vor allem an seiner geradlinigen Struktur liegt. Die Vorderräder treibt ein 150 kW (204 PS) starker Elektromotor an, der von einer 72 kWh großen Batterie gespeist wird. Wer es gemütlich angehen lässt, kommt laut WLTP auf eine Reichweite von 400 bis 457 Kilometer. Die flach umlegbare Rücksitzbank macht ihn zum Praktiker, während das große Glasdach viel Licht in den großzügigen Innenraum lässt. Überzeugen sollen auch das Ambientelicht sowie die Soundanlage, die über einen 12,8 Zoll großen Infotainmentsbildschirm bedient werden. Liegesitze, die Vier-Zonen-Klimaanlage und der automatische Parkassistent komplettieren die Annehmlichkeiten. Das alles kommt im Elaris Beo (2021) zum Preis von 48.915 Euro (Stand: Juli 2022).

