So wird das Auto günstiger eisfrei

Eiskratzen macht keinen Spaß – vor allem nicht, wenn der Kratzer an sich nur ein billiges Werbegeschenk oder gar die Kante der Parkscheibe ist! Wir zeigen, wo es die besten Eiskratzer aktuell günstiger gibt!

Im Winter lauern viele Gefahren für Autofahrer:innen: Ob Glatteis (so sicher fahren), am Auto haftendes Streusalz, das schnellstmöglich entfernt werden sollte, oder auch die allmorgendlich zugefrorenen Scheiben – die kalte Jahreszeit macht Mensch und Material zu schaffen. Besonders letzterer Punkt muss zwingend vor Fahrtantritt beseitigt werden, den Fahren mit vereisten Scheiben ist nicht nur gefährlich, sondern verboten! Wer am Morgen nicht kratzt oder nur ein Guckloch freilegt, riskiert Bußgelder zwischen 10 und 35 Euro – wer dadurch einen Unfall verursacht, muss mit mehr rechnen. Ein guter Eiskratzer (unsere Empfehlungen für Eiskratzer) kostet da deutlich weniger. Aktuell lässt sich sogar noch mehr sparen! Wo das möglich ist, verraten wir hier.

Eiskratzer im Angebot: So viel lässt sich sparen

Lynvanas Eiskratzer

Sparen lässt sich auch mit dem Eiskratzer von Lynvanas. Dieser setzt auf eine ABS-Kunststoffklinge anstatt auf Messing – was laut Hersteller vor Kratzern wahren soll. Dazu gibt es einen gepolsterten Griff für mehr Grip – und aktuell bis zu 34 Prozent Rabatt.



Gegen kalte Hände bietet Lynvanas den Eiskratzer auch im Bundle mit einem Handschuh an.



Lynvanas Eiskratzer mit Besen

Mit ganzen 58 Prozent Rabatt lockt der Eiskratzer mit Besen von Lynvanas als günstige Allround-Waffe gegen jede Form von Schnee und Eis auf dem Auto. Wir auch beim Einzel-Eiskratzer setzt der Hersteller auf eine Kunststoffklinge und polstert den Griff.



Frostwunder Eiskratzer mit Messingklinge

Mit einer Messingklinge rückt der Eiskratzer von Frostwunder der Eisschicht auf den Autoscheiben zu Leibe. Das Metall ist dabei weicher als Glas und soll daher keine Kratzer in den Scheiben hinterlassen, Eis aber dennoch mit Leichtigkeit entfernen. Den Kratzer aus Recycling-Kunststoff gibt es aktuell um 25 Prozent reduziert im Angebot.



Carbigo Eiskratzer mit Messingklinge

Einen Rabatt von 19 Prozent können sich Autofahrer:innen beim Eiskratzer mit Messingklinge von Carbigo sichern. Der neongelbe Scharber soll dank Metallklinge länger scharf und effektiv bleiben, verspricht der Hersteller.



L & P Eiskratzer mit Messingklinge

Der Eiskratzer mit Messingklinge von L & P ist bereits ohne Rabatt ein günstiges Helferlein für den Winter – kostet aber aktuell nochmals 14 Prozent weniger. Auch hier setzte der Hersteller auf Messing für die Klinge, der Griff besteht aus HIPS (High-Impact-Polystyrene), einem hoch schlagfesten Kunststoff mit Kautschuk. Das soll den Kratzer möglichst bruchfest machen.

Weitere Winterzubehör-Angebote in der Übersicht

Alternative zu Eiskratzern: Hier gibt es Enteiser-Sprays günstig

Wer das ewige Gekratze in der Kälte satt hat, findet mit Enteiser-Sprays (unsere Empfehlungen zu Scheibenenteisern) eine bequeme, wenn auch auf Dauer teurere Lösung für das eisige Problem. Denn während der Eiskratzer eine einmalige Investition bleibt, müssen die Sprays stetig nachgekauft werden. Dennoch überwiegt der Anwendungskomfort für viele Autofahrer:innen: einfach aufsprühen, kurz warten, und die Eisschicht löst sich auf.

Diese Enteiser sind empfehlenswert:



Auto warmlaufen lassen: Ist das erlaubt?

Das Auto mit der Motorwärme sich selbst Freischmelzen lassen klingt nach einer bequemen Idee, ist aber in Deutschland verboten. Denn das unnötige Laufenlassen des Verbrenners kann bis zu 80 Euro Bußgeld nach sich ziehen – und ist zudem schädlich für den Motor selbst. Denn das Motoröl benötigt im Stand besonders lang, um auf Temperatur zu kommen. So erhöht sich der Verschleiß. Eine Ausnahme gibt es dennoch: Die Heckscheibe darf unter Umständen vereist bleiben, sofern beide Außenspiegel eisfrei und funktionstüchtig sind. Zu empfehlen ist das Fahren mit vereister Heckscheibe aber dennoch nicht!

Einzige Alternative zum Eiskratzer: die Standheizung (so nachrüsten). Sie lässt sich bequem vorprogrammieren oder per Fernbedienung starten und läuft ohne Zuarbeit des Verbrennungsmotors. E-Auto-Fahrer:innen dürfen sich oft bereits serienmäßig über dieses Feature freuen. Scheibenabdeckungen (die besten im Test) können ebenfalls gegen vereiste Scheiben helfen, müssen aber zwingend winterfest sein. Selbes gilt auch für Halbgaragen.