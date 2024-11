Mit diesen Abdeckungen bleibt die Scheibe eisfrei

Schnee und zugefrorene Autoscheiben erfordern im Winter zusätzliche Mühen. Frontscheibenabdeckungen ersparen morgendliches Eiskratzen und sorgen für freie Sicht – das ist wichtig, um kein Bußgeld zu riskieren. Sieben Windschutzscheibenabdeckungen im Test!

Im Winter kostet das Freikratzen vereister Autoscheiben Zeit und Nerven. Mit Frontscheibenabdeckungen bleibt die Scheibe eisfrei – das spart Arbeit und sorgt für Sicherheit im Straßenverkehr. Wir haben empfehlenswerte Modelle getestet.

Frontscheibenabdeckungen fürs Auto im Test

Preis-Leistungs-Sieger: Auto-Frontscheibenabdeckung mit Thermo-Forming

Diese Frontscheibenabdeckung taugt mit seinen Abmessungen von 1,0 x 1,47 m auch für größere Fahrzeuge wie Limousinen, Vans und SUV. Eingenähte Magnete sorgen für Halt an der Motorhaube. Vorteil im Test: So werden auch die Scheibenwischer vor dem Anfrieren geschützt. Straffen Halt bekommt die Abdeckung durch das Einklemmen der Seiten-Laschen im Türrahmen. Das silbern reflektierende Polyester-Material wirkt dank Thermo-Forming wie abgesteppt. Dank des weißen Innenmaterials soll es auch im Sommer dienlich sein, um vor Überhitzung des Fahrgastraums zu schützen. Allerdings ist die Frontscheibenabdeckung derzeit leider ausverkauft. Daher schlagen wir die Frontscheibenabdeckung von Heymer als empfehlenswerte Alternative vor.

Positiv Leichte Handhabung, wird mit Tasche geliefert Negativ Magnete recht klein, wirkt knittrig

Testsieger: Freesoo Frontscheibenabdeckung

Die im Test wirkungsvolle Windschutzscheibenabdeckung von Freesoo gibt es in zwei Abmessungen. Die kleinere (1,50 x 1,02 m) ist für Kompaktwagen gedacht und die größere Variante (1,50 x 1,20 m) taugt für Vans und SUV. Die Außenseite des Verbundmaterials (Folien mit Baumwollfüllung) ist im Aluminium-Stepp-Look gehaltenes Polyester, die Innenseite besteht aus weichem schwarzen Vlies. Zahlreiche kleine Magnete sorgen für Halt am Dach und auf der Motorhaube. Der Clou: An Gummi-Litze befestigte "Ohrenteile" schützen die Außenspiegel vor Schnee und Vereisung. Reflexstreifen erhöhen zudem die Sichtbarkeit des geparkten Fahrzeugs bei Dunkelheit.

Positiv Mit Spiegel- und Wischerschutz, recht leichte Handhabung, weiches Material Negativ Kleine Magneten, Faltkniffe sichtbar, keine Packtasche

Otutun Scheibenabdeckung

Die faltbare Frontscheibenabdeckung von Otutun ist gepolstert und hat eine gesteppte Oberfläche im Alu-Look. Mit der Universalgröße von 1,43 x 1,16 m passt sie für Limousinen, Vans und SUV. Für guten Halt sorgen im Test das Einklemmen großer Laschen zwischen Tür und Rahmen sowie zusätzliche Gummibänder, die an den Außenspiegeln befestigt werden. Das mehrschichtige Material wirkt robust und soll langlebig sein. Bei Wind müssen jedoch die Scheibenwischer den unteren Teil festklemmen, denn Halt bietende Magneten gibt es hier leider nicht.

Positiv Klemm- und Spiegelhalter, recht gut faltbar Negativ Keine Magnethalterung, wirkt aufgespannt sehr knittrig

Sehr empfehlenswert: Dekinmax Sonnen & Eisschutz

Die im Test recht gut faltbare Dekinmax-Windschutzscheibenabdeckung hat ein quadratisches Format von 1,44 x 1,09 m und passt damit auch für Vans, SUV, Transporter und Reisemobile. Das Thermogesteppte Polyester trägt auch hier Alu-Look. Drei Magnete jeweils im Dach und Motorhaubenbereich sorgen zusammen mit den Tür-Klemmlaschen für sicheren Halt. Vorteil: Unter der Schutzabdeckung bleiben auch die Wischer vor dem Anfrieren geschützt. Eine Packtasche gibt es auch hier nicht, dafür aber einen Kunststoff-Eiskratzer für Außenspiegel und Seitenscheiben. Die Dekinmax-Abdeckung ist momentan leider ausverkauft, wir empfehlen die Windschutzscheibenabdeckung von Swygoo als Alternative.

Positiv Gutes Format, sicherer Halt, Eiskratzer mit dabei Negativ Außenspiegel ungeschützt, es gibt keine Packtasche

Runsnail Autoplane L

Die Frontscheibenabdeckung von Runsnail ist eine Greenhouse-Abdeckung. Hier werden also Dach, Außenspiegel sowie die komplette Fahrzeugverglasung vor Witterungsunbilden geschützt. Das recht dünne Material ist weder gepolstert noch gesteppt. Während die Außenseite mit Alu-Effekt UV-Licht reflektieren soll, besteht die Innenseite aus weichem Polyester. Dennoch sollte man die Plane nur nach der Wagenwäsche nutzen, um Kratzer und Lackabtrag an den Kanten zu vermeiden (Schmirgelwirkung der Plane auf dem Lack). Die Befestigung mit elastischen Bändern an Rädern, Karosserie und Türgriffen ist im Test recht fummelig, zumal die leichte Plane schnell verrutscht. Schon bei nur wenig Wind lässt sie sich nur zu zweit am Auto befestigen.

Positiv Vollschutz, passt für Limousinen und Kombis, aber auch Vans Negativ Unhandlich, bei Wind zweite Person nötig, dünnes Material

Acgam Front- und Seitenscheibenabdeckung

Gute Idee: Nicht nur die Frontscheibe samt Wischern, sondern auch die Seitenscheiben und Außenspiegel werden hier vor Schnee und Eis geschützt. Allerdings geriet die Windschutzscheibenabdeckung so unhandlich, dass man sie im Test meist doch nicht aufzieht. Mit den Abmessungen von 2,40 x 1,50 m ist sie sogar für ein Mercedes T-Modell zu groß und liegt nicht sauber an. Das mehrschichtige Verbundmaterial soll feuerresistent sein. Reflektorstreifen im Bereich der Außenspiegel sorgen zudem für Aufmerksamkeit bei Dunkelheit. Aktuell ist die Frontscheibenabdeckung von Acgam derzeit ausverkauft. Als Alternative können wir die Auvstar Frontscheibenabdeckung empfehlen.

Positiv Großer Schutzbereich, wird mit Packtasche und Eiskratzer geliefert Negativ Unhandlich, liegt bei Pkw nicht sauber an, muss verspannt werden

Unitec Front- und Seitenscheibenschutz XXL

Nach der Verpackungs-Deklaration soll die XXL Frontscheibenabdeckung von Unitec für Limousinen und Vans geeignet sein. Doch selbst für den Test genutzten BMW 2er Gran Tourer ist die Abdeckung hoffnungslos überdimensioniert. Die Scheibenplane besteht zudem aus einlagigem Material, das bei Nachtfrost auf dem nassen Auto anfriert. Für die Befestigung am Auto dienen hier große, starke Magneten sowie die Klemmfunktion der Scheibenwischer. Doch das Auflegen ist recht mühevoll, fummelig und zeitraubend.

Positiv Seitenfenster werden mit abgedeckt, Magnetbefestigung Negativ Friert fest, unhandlich, nicht passgenau, flattert im Wind

Welche Möglichkeiten gibt es noch, die Frontscheibe eisfrei zu halten?

Neben Frontscheibenabdeckungen gibt es verschiedene Methoden, um die Windschutzscheibe eisfrei zu halten. Enteisungssprays können gefrorenes Eis schnell lösen, während Frostschutzfolien ähnlich wie Abdeckungen die Scheibe vor Vereisung schützen. Auch eine Standheizung ist empfehlenswert. Sie taut die Scheiben auf und sorgt zusätzlich für einen warmen Innenraum. Alternativ bieten natürlich auch Garagenstellplätze den besten Schutz vor Frost. Provisorische Lösungen wie Decken oder Karton sind möglich, aber weniger effektiv.

Wie befestigt man eine Frontscheibenabdeckung richtig?

Für eine sichere Befestigung sollte man die Abdeckung auf die Scheibe legen, an den Türrahmen einklemmen und je nach Modell mit Gummibändern oder Haken fixieren. Magnete oder Saugnäpfe können ebenfalls für zusätzlichen Halt sorgen. Wichtig zu beachten: Eine eng anliegende Abdeckung verhindert Verrutschen durch Wind und erleichtert das Entfernen am Morgen.