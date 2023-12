Durchschnittlich 52.700 Euro kostet ein neues E-Auto 2023. Damit sind Stromer weiterhin teuer in der Anschaffung. Der Umstieg auf die Elektromobilität wird durch die steigenden Preise ausgebremst.

Alle E-Autos werden teurer

Der steigende Preis für E-Autos erschwert den Umstieg auf die Elektromobilität. So kostet ein Stromer 2023 durchschnittlich 52.700 Euro, das sind verglichen zum Vorjahr 4000 Euro mehr. Sonderausstattung und Förderung wurden nicht mitgerechnet. "Während sich die Reichweite und Ladeleistung von Elektromodellen relativ gut entwickeln, krankt der Markthochlauf der Elektromobilität wesentlich an wettbewerbsfähigen Anschaffungspreisen im Vergleich zu Verbrennern", so Branchenexperte Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM).

VW ID.3 Sound im Check (Video):

Hohe Preise bremsen Entwicklung

Dabei betrifft der Preisanstieg alle Fahrzeugsegmente. So ist der VW ID.3 von 38.060 auf 39.995 Euro gestiegen, in der höchsten Ausstattungsstufe sogar von 43.720 auf 47.595 Euro. Damit war der Wolfsburger Kompakte selbst mit Förderprämie viel teurer als sein Verbrenner-Bruder VW Golf, der bei 29.275 Euro startet. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Das Angebot hat sich für die Kundschaft von 78 auf 105 batterieelektrische Modelle vergrößert. Und auch die Reichweite ist laut CAM um 25 auf durchschnittlich 423 km gestiegen, auch die Ladeleistung wurde verbessert. Unter anderem durch die größeren Akkus stieg aber auch das Fahrzeuggewicht um 93 kg auf durchschnittlich 1,9 t.

Nach elf Monaten hatten vollelektrische Antriebe 2023 mit knapp 470.000 Neuzulassungen einen Marktanteil von 18 Prozent. Dabei machen beim E-Modellangebot die SUV mittlerweile 46 Prozent aus. Für 2024 erwartet das CAM 600.000 Neuzulassungen reiner Elektroautos, obwohl die Modellpalette in den unteren Fahrzeugklassen trotz chinesischer Importe weiterhin klein bleiben dürfte. Und weil 2025 mit mehr Auswahl an kostengünstigeren E-Autos zu rechnen ist, schätzt das CAM den Absatz dann auf 750.000 E-Autos.