Kaum zu glauben, aber der gut 480 km/h schnelle Jesko hat ein abnehmbares Dach, was uns in diesem Falle erlaubt, die auf Hochglanz polierte Glatze des Firmenchefs Christian von Koenigsegg zu bestaunen.

Das reicht in unserer Rangliste für den untersten Platz auf dem Treppchen. In beinahe jeder anderen Wertung wäre der SF90 mit einer Beschleunigung von 2,5 Sekunden auf 100 km/h und 340 km/h Vmax (Stradale) wohl ganz oben gelandet.

Mit vier PS (3 kW) mehr lockt der 819 PS (602 kW) starke Lamborghini Sián Roadster. Der Supersportwagen hat dem altgedienten Aventador einen Superkondensator voraus, der 25 elektrische kW (34 PS) ans Getriebe schickt und den offenen Italiener in 2,9 Sekunden in die Landstraßen-Sphären schießt.

Ein paar Gehaltsklassen darüber rangiert der McLaren Elva, der zum Preis von etwa 1,7 Millionen Euro (Stand: Juli 2022) an 149 handverlesene Kund:innen vergeben wird. In Kombination mit der wahlweise fehlenden Windschutzscheibe klingen 815 PS (599 kW) nach einem waghalsigen Fahrerlebnis.

Der Lademeister aus Zuffenhausen darf seine Gegner in der aktuellen 992er-Generation als S mit 650 PS (478 kW) pulverisieren. Dank einer ultraflinken Achtgang-Doppelkupplung gelingt die Beschleunigung in die Dreistelligkeit bereits in 2,7 Sekunden.

Wer sich eine solche Oben-Ohne-Kanone in die Einfahrt stellt, will sagen: Hier wird nicht mit Leistung gegeizt. Wir zeigen die Top-10 der stärksten Cabrios auf, darunter der Maserati MC20 Cielo, McLarens Elva und den SF90 Spider von Ferrari.

Die Top-10 der stärksten Cabrios sind eine feine Sache, gerade im Sommer, wenn man den Wind im Haar so richtig auskosten kann. Eine Ausnahme bildet hier der McLaren Elva, der immer ohne Verdeck kommt und wahlweise sogar ohne Windschutzscheibe, weshalb man ihn wirklich nur in warmen Jahreszeiten bewegen sollte. Andererseits haben nur die Wenigsten Millionenbeträge übrig, um das skurrile Fahrerlebnis mit dem mächtigen V8 genießen zu können. Dabei müssen Power-Cabrios nicht nur Großunternehmenden vorbehalten bleiben, wie die Corvette Z06 zu Preisen von umgerechnet wenig mehr als 100.000 Euro beweist. Klar, "günstig" ist das immer noch nicht, aber schon ihre 680 PS (500 kW) beamen den Ami in Sphären, von denen vor zehn Jahren noch Hypercars von träumten. Apropos Hypercars: Die kommen in unserer Bildergalerie natürlich nicht zu kurz. So trennen Platz eins und zehn unserer Top-10 der stärksten Cabrios beinahe 1000 PS (735 kW). Im Sinne der Markenvielfalt zeigen wir außerdem nur ein aktuelles Modell pro Marke. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Top-10 der stärksten Cabrios

