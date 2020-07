Der Lamborghini Sián ist ein Meilenstein in der Geschichte des italienischen Autobauers. Es ist das erste Hybridauto, das die Konstrukteure in Sant’Agata Bolognese entwickelt haben. Dabei griffen sie jedoch nicht auf konventionelle Batterien zurück, um den Elektromotor anzutreiben. Der Energiespeicher des Sián besteht aus einem Superkondensator, dessen Kapazität um ein Vielfaches größer ist, als die einer Lithium-Ionen-Batterie. Das 785 PS starke V12-Kraftwerk bekommt somit Unterstützung von einem 48-Volt-E-Motor mit 34 PS, der am Getriebe montiert ist. In Kombination treiben brachiale 819 PS den Hybrid-Bullen in unter 2,8 Sekunden von null auf 100 km/h. Optisch soll das Geschoss den legendären Lamborghini Countach zitieren, ist aber gespickt mit aerodynamisch optimierten Details, die den Luftstrom effizient über den Keil leiten. Lamborghini fertigte nur 63 Stück des Sián und diese waren innerhalb kürzester Zeit zu einem Preis in Millionenhöhe ausverkauft.