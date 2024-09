Diese Autos halten über 400.000 km durch

Welche Autos wahrscheinlich eine Laufleistung von 400.000 km erreichen könnten, hat die Online-Plattform "Iseecars" untersucht und dabei besonders einen Autobauer gelobt, dessen Modelle durchweg positiv auffallen. Alle Infos!

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auto 400.000 km hält, liegt bei 8,6 Prozent. Das können einige Fahrzeuge gewiss überbieten, dachte sich erneut die Verkaufsplattform "Iseecars" aus den USA und hat in ihrer jährlichen Studie 30 langlebige Modelle identifiziert, deren Chance viel größer ist, diese Laufleistung oder auch mehr zu erreichen. Über 402 Mio. Fahrzeuge wurden dabei laut eigenen Angaben analysiert, um zu ermitteln, welche Modelle am wahrscheinlichsten mit einer Laufleistung von mindestens 250.000 mi (402.333 km) noch weiterfahren. Das langlebigste Fahrzeug war dabei der große Pick-up Toyota Tundra.

Insgesamt hat Toyota besonders gut abgeschnitten. Dessen Tacoma, 4Runner sowie Highlander Hybrid haben eine dreimal höhere Wahrscheinlichkeit als das Durchschnittsfahrzeug, mehr als 400.000 km zu erreichen. Mit insgesamt neun Modellen belegt Toyota den ersten Platz als Autobauer mit den langlebigsten Fahrzeugen. Gefolgt von Honda – in der Top-30 insgesamt mit sechs Modellen zu finden, unter anderem auch mit dem Pick-up Honda Ridgeline. Die genannten Modelle gibt es bei uns allerdings nicht regulär zu kaufen. Doch es haben bei der Auswertung auch Fahrzeuge gut abgeschnitten, die in Deutschland angeboten werden.

Besonders viele SUV unter den Gewinnern

In der Top-30-Rangliste der langlebigsten Autos finde sich besonders viele Hochbeiner. So dominieren in der Liste 16 SUV, wobei Toyota erneut die prominenteste Marke ist. Hier hat der große Pick-up Toyota Tundra eine Chance von 36,6 Prozent, die 400.000 km zu erreichen. Und auch der riesige Sequoia hat eine viermal höhere Chance, die genannte Laufleistung zu erreichen. Ebenfalls auf der Liste der besonders haltbaren SUV finden sich je zwei Modelle von Chevrolet, GMC, Honda und Nissan. Darunter auch der in Deutschland erhältliche Honda CR-V (Platz 11), der Toyota RAV4 (Platz 18) sowie der Subaru Outback (Platz 20). Nach den SUV folgen acht Pick-ups und vier Limousinen.

"Viele Verbraucher gehen immer noch davon aus, dass die Nutzungsdauer eines Autos bei 100.000 mi endet. Aber unsere neueste, langlebigste Studie bestätigt, dass selbst 200.000 mi für viele Autos nicht das Ende der Ziellinie sind. Die neun besten Autos auf der diesjährigen Liste haben eine Chance von mehr als 20 Prozent, 250.000 mi zu schaffen.", so Karl Brauer, Executive Analyst bei Iseecars.

Nicht überraschend: Geländegänger sind langlebig

Dass sich unter den langlebigsten Fahrzeugen besonders viele Geländewagen und SUV befinden, wundert kaum, sind diese Fahrzeuge doch gezielt für härteren oder längeren Einsatz konzipiert und besonders robust. Weil die Studie den US-amerikanischen Automarkt beobachtet, sind darunter viele große und sehr große Pick-up und SUV, die mitunter nicht in Europa erhältlich sind. Darunter auch Marken, die in den Staaten zu den globalen Playern gehören, bei uns jedoch keine bis eine sehr kleine Rolle spielen. Dazu gehört GMC, Chevrolet, Dodge und Ram. Einige der langlebigen Modelle sind jedoch auch bei uns erhältlich und zudem lässt sich die Qualität der Marken auf Modelle, die auch in Deutschland vertreten sind, übertragen.