Mit der Detroit Auto Show beginnt im Januar 2018 das neue Autojahr. In den USA ist die Messe unter dem Namen North American International Auto Show (NAIAS) bekannt und öffnete bereits 1907 das erste Mal in der Autostadt Detroit ihre Pforten. Seitdem nutzen nicht nur US-Hersteller die Detroit Auto Show, um ihre Neuheiten der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ort der Detroit Motor Show ist auch 2018 das Cobo Center am Washington Boulevard in Detroit, wo sich die wichtigsten Autohersteller vom 13. bis 28. Januar auf zahlreichen Messeständen inszeniert haben. Natürlich sind vor allem prominente US-Hersteller wie Ford, Chrysler oder General Motors auf der NAIAS vertreten, aber auch für die deutsche und europäische Automobilindustrie wird die Detroit Auto Show zunehmend wichtiger. Detroit Auto Show 2018: Mercedes zeigt komplett neue G-Klasse Der Star der NAIAS 2018 dürfte unter anderem die brandneue Mercedes G-Klasse sein. Die Schwaben zeigen nach rund 40 Jahren die zweite Generation des weltweit erfolgreichen Geländewagens. Auch die für den amerikanischen Markt bedeutenden asiatischen Automarken wie Toyota und Hyundai sind traditionell auf der Detroit Auto Show vertreten. Neben den Premieren und Vorstellungen auf der Detroit Auto Show 2018, werden natürlich auch technologische Neuerungen der Autoindustrie im Fokus stehen. Wie schon der Trend in den Jahren zuvor angedeutet hat, werden die besonders hervorgehobenen Themenfelder dabei E-Mobilität, Connectivity und autonomes Fahren sein.