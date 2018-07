Zum Preis ab 28.977 Euro wechselt der Mercedes CLA (2013) den Besitzer. Das viertürige Coupé hat nicht nur optische Qualitäten. Wir stellen die Motoren vor!

Die Stuttgarter haben den Mercedes CLA (2013) zum Preis ab 28.977 Euro enthüllt. Seit April 2013 steht die neue Baureihe bei den Händlern, um die Kunden mit rahmenlosen Türen und dynamischer Formensprache zu verführen. Obwohl das viertürige Coupé mit einer Länge von 4,63 Meter sowohl die C-Klasse als auch den 3er überragt, basiert es technisch auf der Frontantriebs-Plattform der A-Klasse. Wem angetriebene Vorderräder nicht genügen, kann von Beginn an zum Allradantrieb 4Matic greifen. Dabei wirkt die Formensprache des Mercedes CLA (2013) nicht nur harmonisch und fließend, sie ist es auch: Mit einem cW-Wert von 0,23 stellt der kleine Bruder des CLS einen neuen Weltrekord für Serien-Automobile auf. Zum guten Strömungsverhalten trägt neben zahlreichen Details wie den nach aerodynamischen Gesichtspunkten gestalteten Außenspiegelgehäusen auch ein fast vollständig verkleideter Unterboden samt Diffusor bei. Mehr zum Thema: Das kostet das Mercedes CLA Facelift

