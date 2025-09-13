close
Schön, dass du auf unserer Seite bist! Wir wollen dir auch weiterhin beste Unterhaltung und tollen Service bieten.
Danke, dass du uns dabei unterstützt. Dafür musst du nur für www.autozeitung.de deinen Ad-Blocker deaktivieren.
Geht auch ganz einfach:
Schon fertig!

Dethleffs XL Family I (2025): Luxus-Wohnmobil für Fünf

Christian Steiger Freier Mitarbeiter

Ganz ohne Modellneuheit wollte Dethleffs nicht zum Caravan Salon 2025 fahren und hat dort den großen Vollintegrierten XL Family I (2025) vorgestellt. Das freut vor allem Großfamilien, die es beim Camping gerne luftig haben. Hier alle Infos und der Preis.

Die Außenaufnahme zeigt den Dethleffs XL Family I (2025) von schräg vorne auf einer Wiese stehend.
Dethleffs XL Family I (2025)

Der neue Dethleffs XL Family I vereint auf einer beachtlichen Außenlänge von 8600 mm viel Luxus und Reisekomfort zum Komplettpreis.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt das Cockpit des Dethleffs XL Family I (2025).
Dethleffs XL Family I (2025)

Das Fahrerhaus des Dethleffs XL Family I bleibt unverkennbar das eines Fiat Ducato.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt das Cockpit des Dethleffs XL Family I (2025) mit um 180 Grad gedrehten Frontsitzen.
Dethleffs XL Family I (2025)

Die in dunklem Ton bezogenen Einzelsitze sind drehbar und bilden zwei von insgesamt vier zugelassenen Sitzplätzen.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt zwei Menschen in der Sitzgruppe des Dethleffs XL Family I (2025).
Dethleffs XL Family I (2025)

Die luftige Sitzgruppe lädt zum Verweilen ein und stellt einen von insgesamt zwei abteilbaren Wohnbereichen dar.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt eine Durchsicht durch den Wohnbereich des Dethleffs XL Family I (2025).
Dethleffs XL Family I (2025)

Mehrgenerationen-Camper: Mit der großzügigen Raumaufteilung eignet sich der Dethleffs XL Family I für Familien mit erwachsen gewordenen Kindern, die den Campingurlaub mit den Eltern nicht missen möchten.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt die Küchenzeile des Dethleffs XL Family I (2025) mit geöffneten Schubladen.
Dethleffs XL Family I (2025)

Die geräumige Küche mit Zweiflammen-Gaskocher mit Glasabdeckung und viel Stauraum in den Ausziehschubladen taugt auch für größere Kochvorhaben.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt das Schlafzimmer im Heck des Dethleffs XL Family I (2025).
Dethleffs XL Family I (2025)

Geräumiges Hauptschlafzimmer: Im Heck des neuen Vollintegrierten von Dethleffs kommen zwei Erwachene unter. Dort stehen zwei Einzelbetten im Format 0,80 x 2,00 m, die sich zu einer Riesen-Liegewiese verbinden lassen.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt das Hubbett im Fahrerhaus des Dethleffs XL Family I (2025).
Dethleffs XL Family I (2025)

Ein Hubbett mit einer Liegefläche von 1,50 x 1,96 m ist serienmäßig im Fahrerhaus untergebracht.

Foto: Dethleffs
Die Innenaufnahme zeigt das Badezimmer des Dethleffs XL Family I (2025).
Dethleffs XL Family I (2025)

Ebenfalls sehr geräumig ist das Badezimmer mit separatem Duschbereich.

Foto: Dethleffs
Die Detailaufnahme zeigt den geöffneten Ladeboden des Dethleffs XL Family I (2025), in dem ein paar Skier liegen.
Dethleffs XL Family I (2025)

Das Tiefrahmen-Chassis ermöglicht einen doppelten Ladeboden von 27 cm Tiefe, in dem beispielsweise die Skier für den Winterurlaub problemlos unterkommen.

Foto: Dethleffs
Die Zeichnung zeigt den Grudnriss des Dethleffs XL Family I (2025).
Dethleffs XL Family I (2025)

Haus auf Rädern: Der Grundriss des Dethleffs XL Family I verdeutlicht, was mit mehr als 8,50 m Länge für den Wohnbereich mögich ist.

Foto: Dethleffs
Inhalt
  1. Preis: Dethleffs XL Family I (2025) ab 144.999 Euro
  2. Innenraum: Viel Platz und separate Wohnbereiche
  3. Basisfahrzeug: Fiat Ducato
  4. Fazit

 

Preis: Dethleffs XL Family I (2025) ab 144.999 Euro

Wenn die Kinder mal groß sind, ist es oft vorbei mit dem gemeinsamen Wohnmobil-Urlaub. Womöglich geht es aber auch erst richtig los, das ist die schöne These der Dethleffs-Entwickler:innen. Sie haben ihr auf dem Caravan Salon 2025 (hier unsere Highlights) gezeigtes Modellprogramm um einen luxuriösen Vollintegrierten für fünf Personen erweitert. Das Ergebnis: der neue Dethleffs XL Family I (2025). Und der eignet sich mit einer Außenlänge von 8,60 m, mit den beiden abteilbaren Wohnbereichen und einer riesigen Heckgarage tatsächlich als Mehrgenerationen-Camper. Die anspruchsvollen Paare macht Dethleffs seit Jahren mit den "Luxusdampfern" der Alpa-Reihe glücklich. Auf ähnlichem Niveau ist der Vollintegrierte XL Family I 7812-2 unterwegs. Zu haben ist der Familien-Luxus-Camper ab 144.999 Euro (Stand: September 2025).
Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Zehn Tipps zum Wohnmobilkauf im Video:

 
 

Innenraum: Viel Platz und separate Wohnbereiche

Als Schlafplätze hat der neue Dethleffs XL Family I (2025) Betten für bis zu fünf Erwachsene an Bord. Zwei von ihnen kommen im Heck unter, dort stehen zwei Einzelbetten vom Format 0,80 x 2,00 m, die sich – wie in dieser Klasse üblich – zur Riesen-Liegewiese verbinden lassen. Ein Hubbett mit einer Liegefläche von 1,50 x 1,96 m ist serienmäßig im Fahrerhaus untergebracht.

Die Innenaufnahme zeigt eine Drchsicht des Dethleffs XL Family I (2025).
Foto: Dethleffs

Darüber hinaus lässt sich das L-Sofa der großzügig geschnittenen Sitzgruppe zur Liegefläche für die fünfte Person umbauen. Deren gurtgesicherter Klappsitz kostet Aufpreis und ist damit das einzige Extra, das die Kundschaft des großen Vollintegrierten bei der Bestellung ankreuzen müssen. Viel mehr als ein XL Family I kann ein Fiat Ducato nicht werden, deshalb liefert ihn Dethleffs prinzipiell mit dem Turbodiesel mit 180 PS (132 kW) und einer Achtstufen-Automatik.

Ähnliche Wohnmobile:

 

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Dethleffs XL Family I (2025) steht auf Basis des Fiat Ducato. Das Tiefrahmen-Fahrgestell mit Heckabsenkung fürs maximale Ladevolumen der Garage kommt von Al-Ko. Es ermöglicht außerdem einen doppelten Ladeboden von 27 cm Tiefe. Der lässt sich natürlich beheizen, wofür ein Warmwasser-System von Alde sorgt, das bei Kälte auch den Motor vorwärmt (die besten Nachrüstheizungen fürs Wohnmobil in unserer Übersicht). An die Ganzjahres-Campingfans denkt Dethleffs außerdem mit doppelverglasten Rahmenfenstern, einem Warmwasser-Teppich im Fahrerhaus und beheizbaren Außenspiegeln.

Im Preis sind darüber hinaus eine Sechs-Meter-Markise, die Rückfahrkamera sowie alle Assistenzsysteme enthalten, die das Fiat-Programm so aufbietet. Und auch die Wahl der Innenausstattung macht dem Familienrat kein großes Kopfzerbrechen: Dethleffs liefert den neuen XL Family I (2025) prinzipiell im alterslosen Einrichtungsstil mit schwarz-weiß melierten Stoffpolstern, hellem Holz und hellgrauen Schrankklappen.

 
Christian Steiger Christian Steiger
Unser Fazit

Wie viele Hersteller hat Dethleffs zum Modelljahr 2026 zwar sein Modellprogramm aufgeräumt, bekennt sich aber weiterhin zur Oberklasse – und stellt solventen Familien einen Luxuscamper hin, der auch dann noch locker ins Leben passt, wenn die Kinder erwachsen sind. Günstig kann so ein Verwöhnmodell natürlich nicht sein, dafür sind die Extras schon serienmäßig drin. Und das ist auch in dieser Klasse fair.

Tags:
Leserwahl Auto Trophy 2025: Das Symbolbild zeigt die Trophäe sowie den Hauptgewinn, ein BMW 2er Gran Coupé.
Auto Trophy 2024
Mitmachen und X3 gewinnen!
Produkttipp Mädchen auf der Rücksitzbank eines Autos beim Bedienen eines Tablets in einer Tablet-Halterung, fotografiert von hinten mit Blick auf Mädchen und Person am Steuer.
AUTO ZEITUNG empfiehlt:
Tablethalter
AUTO ZEITUNG Gewinnspiele
AUTO ZEITUNG-Gewinnspiele
Mitmachen und gewinnen
Gewinnspiele Indian Summer-Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und gewinnen!
Indian Summer-Gewinnspiel
Jeden Tag ein Gewinn
Copyright 2025 autozeitung.de. All rights reserved.