Ganz ohne Modellneuheit wollte Dethleffs nicht zum Caravan Salon 2025 fahren und hat dort den großen Vollintegrierten XL Family I (2025) vorgestellt. Das freut vor allem Großfamilien, die es beim Camping gerne luftig haben. Hier alle Infos und der Preis.

Geräumiges Hauptschlafzimmer: Im Heck des neuen Vollintegrierten von Dethleffs kommen zwei Erwachene unter. Dort stehen zwei Einzelbetten im Format 0,80 x 2,00 m, die sich zu einer Riesen-Liegewiese verbinden lassen.

Mehrgenerationen-Camper: Mit der großzügigen Raumaufteilung eignet sich der Dethleffs XL Family I für Familien mit erwachsen gewordenen Kindern, die den Campingurlaub mit den Eltern nicht missen möchten.

Preis: Dethleffs XL Family I (2025) ab 144.999 Euro

Wenn die Kinder mal groß sind, ist es oft vorbei mit dem gemeinsamen Wohnmobil-Urlaub. Womöglich geht es aber auch erst richtig los, das ist die schöne These der Dethleffs-Entwickler:innen. Sie haben ihr auf dem Caravan Salon 2025 (hier unsere Highlights) gezeigtes Modellprogramm um einen luxuriösen Vollintegrierten für fünf Personen erweitert. Das Ergebnis: der neue Dethleffs XL Family I (2025). Und der eignet sich mit einer Außenlänge von 8,60 m, mit den beiden abteilbaren Wohnbereichen und einer riesigen Heckgarage tatsächlich als Mehrgenerationen-Camper. Die anspruchsvollen Paare macht Dethleffs seit Jahren mit den "Luxusdampfern" der Alpa-Reihe glücklich. Auf ähnlichem Niveau ist der Vollintegrierte XL Family I 7812-2 unterwegs. Zu haben ist der Familien-Luxus-Camper ab 144.999 Euro (Stand: September 2025).

Innenraum: Viel Platz und separate Wohnbereiche

Als Schlafplätze hat der neue Dethleffs XL Family I (2025) Betten für bis zu fünf Erwachsene an Bord. Zwei von ihnen kommen im Heck unter, dort stehen zwei Einzelbetten vom Format 0,80 x 2,00 m, die sich – wie in dieser Klasse üblich – zur Riesen-Liegewiese verbinden lassen. Ein Hubbett mit einer Liegefläche von 1,50 x 1,96 m ist serienmäßig im Fahrerhaus untergebracht.

Foto: Dethleffs

Darüber hinaus lässt sich das L-Sofa der großzügig geschnittenen Sitzgruppe zur Liegefläche für die fünfte Person umbauen. Deren gurtgesicherter Klappsitz kostet Aufpreis und ist damit das einzige Extra, das die Kundschaft des großen Vollintegrierten bei der Bestellung ankreuzen müssen. Viel mehr als ein XL Family I kann ein Fiat Ducato nicht werden, deshalb liefert ihn Dethleffs prinzipiell mit dem Turbodiesel mit 180 PS (132 kW) und einer Achtstufen-Automatik.

Basisfahrzeug: Fiat Ducato

Der Dethleffs XL Family I (2025) steht auf Basis des Fiat Ducato. Das Tiefrahmen-Fahrgestell mit Heckabsenkung fürs maximale Ladevolumen der Garage kommt von Al-Ko. Es ermöglicht außerdem einen doppelten Ladeboden von 27 cm Tiefe. Der lässt sich natürlich beheizen, wofür ein Warmwasser-System von Alde sorgt, das bei Kälte auch den Motor vorwärmt (die besten Nachrüstheizungen fürs Wohnmobil in unserer Übersicht). An die Ganzjahres-Campingfans denkt Dethleffs außerdem mit doppelverglasten Rahmenfenstern, einem Warmwasser-Teppich im Fahrerhaus und beheizbaren Außenspiegeln.

Im Preis sind darüber hinaus eine Sechs-Meter-Markise, die Rückfahrkamera sowie alle Assistenzsysteme enthalten, die das Fiat-Programm so aufbietet. Und auch die Wahl der Innenausstattung macht dem Familienrat kein großes Kopfzerbrechen: Dethleffs liefert den neuen XL Family I (2025) prinzipiell im alterslosen Einrichtungsstil mit schwarz-weiß melierten Stoffpolstern, hellem Holz und hellgrauen Schrankklappen.