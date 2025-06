Preis: Changan Deepal S07 (2025) ab 45.000 Euro

Changan? Einer dieser neuen China-Hersteller? Jein – auf dem europäischen Kontinent vielleicht, tatsächlich wurde der Konzern jedoch bereits 1984 gegründet, verfügt inzwischen über 27 Werke und verkaufte bis 2024 in Summe über 26 Mio. Autos. Dazu kommen Joint Ventures mit auch hier etablierten Herstellern wie Mazda oder Ford, wobei Changan beispielsweise am Europa-Modell Mazda 6e mitarbeitet. Jünger ist Changans Submarke Deepal, die auf elektrifizierte Autos spezialisiert ist und erst seit wenigen Jahren als eigenständiges Label auftritt. Nun expandiert die Marke auf Märkte außerhalb Chinas und möchte mit dem vollelektrischen Mittelklasse-SUV Changan Deepal S07 noch 2025 in Deutschland, den Niederlanden, Dänemark, Norwegen und Großbritannien Fuß fassen. Hierzulande sollen die Bestellungen im zweiten Quartal 2025 öffnen und erste Auslieferungen im September folgen. Der vorläufige Preis fällt mit 45.000 Euro für ein Elektroauto dieser Größe moderat aus (Stand: März 2025).

Antrieb: Bodenständiges Elektroauto

Zu Antrieben und Technik des Changan Deepal S07 (2025) kommuniziert der Hersteller Werte, die solide wirken und zum Preis passen:

Leistung: 160 kW/217 PS

Drehmoment: 320 Nm

Batterie: Lithium-Ionen, 79,97 kWh

WLTP-Reichweite: 475 km

DC-Ladeleistung: 93 kW

Ladedauer von 30 auf 80 Prozent: 35 min

Null auf 100 km/h: 7,9 s

Exterieur: BMW X3-Größe

Mit einer Länge von 4750 mm, die fast exakt der des BMW X3 (2024) entspricht, geht der Changan Deepal S07 (2025) als Mittelklasse-SUV durch. In der Breite misst er 1930 mm und in der Höhe 1625 mm. Der Auftritt wird durch klare Kanten und Sicken definiert, die eine steil abfallende Front, aber auch eine dynamisch-flache Windschutzscheibe zeichnen. Die horizontale Kante unterhalb der Heckscheibe erinnert in Verbindung mit der schmalen Leuchtleiste und dem illuminierten Logo an die aktuelle Cupra-Designsprache. Bündige Türgriffe runden den aufgeräumten Look ab. Was es mit versenkbaren Türgriffen auf sich hat, beleuchten wir hier.

Interieur: Cockpit? Fehlanzeige!

Extrem aufgeräumt geht es im Innenraum des Changan Deepal S07 (2025) weiter: Das SUV verfügt über keinerlei digitales oder analoges Cockpit. Alle nötigen Informationen sollen entweder über den zentralen 15,6-Zoll-Touchscreen oder über das Head-up-Display ersichtlich sein. Als besonderer Clou ist der Touchscreen auf die Fahrer- oder Beifahrerseite drehbar, um bei der Nutzung die Ergonomie zu optimieren. Das Infotainmentsystem bietet Apple CarPlay- und Android Auto-Integration und ist auch per Gestensteuerung zu bedienen. Durch ein 1,9 m² großes Panoramadach soll zudem luftiges Raumgefühl herrschen. Assistenzsysteme wie eine 360-Grad-Kamera mit Ansicht des kompletten Autos zum Parken, adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhalteassistent oder Verkehrszeichenerkennung runden das Programm ab.

Crashtest: Changan Deepal S07 (2025) mit fünf Sternen

Das unabhängige Crashtest-Konsortium Euro NCAP attestiert dem Changan Deepal S07 (2025) eine tadellose Sicherheit: fünf von fünf möglichen Sternen. Beim Schutz erwachsener Personen an Bord schneidet er mit 95 Prozent der möglichen Punkte am besten ab, Kinder sind mit 87 Prozent ebenfalls gut geschützt. Die Assistenzsysteme erreichen 77 Prozent der möglichen Punkte. Am schwersten tut sich der Chinese beim Schutz anderer Verkehrsteilnehmender, wo er 74 Prozent abdeckt. Hier verliert er die meisten Punkte durch unnachgiebige A-Säulen und ein nicht perfekt funktionierendes Notbremssystem.