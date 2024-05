Die Seitelinie des Lyriq verläuft schnörkellos. Die Heckleuchten setzen mit einem Haken an der C-Säule an.

Mit dem Cadillac Lyriq (2021) läutet der amerikanische Autobauer die Elektrifizierung seiner Fahrzeuge ein. Das wissen wir schon jetzt zum Preis, zum Innenraum und zur Batterie des E-Crossovers.

Für den Cadillac Lyriq (2021) zählt neben dem rein elektrischen Antrieb vor allem der Luxus. Dazu gehört die markante neue Designsprache mit breitem "black crystal"-Grill und den darin integrierten LED-Lichtern. Sie übermitteln dem Fahrer:der Fahrerin bei Annäherung ein Begrüßungssignal. Die Seitenlinie des Lyriq verläuft schnörkellos. Die Heckleuchten setzen mit einem Haken in der C-Säule an und treffen sich in einer Lichtleiste unterhalb der Heckscheibe. Das Dach fällt nach hinten ab und setzt sich in einer flachen Heckscheibe fort. Die Nebelschlussleuchten scheinen in den Flanken des Kofferraumdeckels, hinter dem sich 793 bis 1723 Liter Ladevolumen verbergen, zu stehen. Im Innenraum ist das Armaturenbrett horizontal gestaltet und gegliedert. Auf ihm setzt ein 33-Zoll-Bildschirm auf, der sich von der vor dem Fahrer:der Fahrerin bis zur Mitte des Fahrzeugs erstreckt und eine überdurchschnittlich hohe Auflösung bieten soll. Besonderes Augenmerk hat der Hersteller auf die Weiterentwicklung der "Super Cruise"-Funktion gelegt. Damit soll Cadillac Lyriq (2021) auf einem über 300.000 Kilometer großen Straßennetz in den USA automatisch fahren können. Ein Update ermöglicht dem System, einen Spurwechsel auf Wunsch auch automatisch durchzuführen. Mehr zum Thema: Das ist der Cadillac CT5-V

Preis, Innenraum & Batterie des Cadillac Lyric (2021)